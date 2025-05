CAAMS inicia campanha de vacinação em cidades do interior e na capital

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Inicia nesta quinta-feira (8), em Campo Grande, a Campanha de Vacinação 2025 contra a gripe promovida pela Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS).

A ação será para levar o acesso à vacina também às subseções do interior do Estado, de acordo com o cronograma oficial divulgado nos canais institucionais da entidade.

Segundo a CAAMS, a ação tem como objetivo reafirmar o compromisso com a saúde da advocacia sul-mato-grossense, oferecendo, de forma gratuita aos advogados e advogadas pagantes até 31 de dezembro de 2024, a vacina Trivalente Institucional, que protege contra os vírus influenza A/Victória (H1N1), A/Croácia (H3N2) e B/Áustria (linhagem Victoria).

Na capital do estado, a vacinação acontecerá em sistema drive-thru, a fim de que haja maior conforto e agilidade nos atendimentos. Para dependentes e advogados inadimplentes, a dose terá valor de R$84, podendo ser parcelado em até três vezes no cartão de crédito.

Em Campo Grande, os atendimentos serão nos dias 8 e 9 de maio, das 8h às 18h, na OAB de Campo Grande.

As demais cidades contempladas até o dia 30 de maio são Sidrolândia, Maracajú, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Fátima do Sul, Caarapó, Dourados, Ponta Porã, Amambai, Nioaque, Jardim, Bonito, Tacuru, Itaquiraí, Bela Vista, Sete Quedas, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Coxim, Miranda, Pedro Gomes, Sonora, Corumbá, Três Lagoas, Camapuã, Chapadão do Sul, Selvíria, Costa Rica, Aparecida do Taboado, Figueirão, Paranaíba, Inocência, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Anaurilândia, Nova Andradina, Ivinhema e Naviraí.

"A vacinação será feita em Campo Grande e em todas Subseções. É muito importante manter os cuidados com a saúde, especialmente neste período do ano, com a vacinação contra a gripe, que possibilita aos advogados permanecerem seguros e imunes para que possam trabalhar e desenvolver suas atividades com saúde", afirmou o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira.

A CAAMS reforça que o valor promocional será válido apenas durante as datas e locais estabelecidos no calendário da campanha.



A CAAMS

A CAAMS é uma entidade criada e mantida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e tem como finalidade prestar assistência social aos advogados e estagiários regularmente, assim como definido em seu Estatuto.

A Diretoria tem como luta a implementação de reformulações, a fim de que os serviços oferecidos sejam adequados às novas regras de um mercado cada vez mais competitivo.

Tem uma personalidade jurídica própria e é dirigida por advogados eleitos pelo voto direto.