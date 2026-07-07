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Caçada após morte de PM já matou cinco na fronteira com a Bolívia

Desde o dia 30 de junho, quando criminosos mataram Marcelo Pimenta, cinco supostos envolvidos foram abatidos

Rodolfo César, de Corumbá

07/07/2026 - 08h00
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Cinco homens supostamente envolvidos com facções criminosas foram mortos na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia desde que criminosos assassinaram o policial militar Marcelo Pimenta, de 32 anos, no dia 30 de junho, em Corumbá. Quatro deles foram mortos em confronto com a PM.

A maioria das mortes ocorreu durante a Operação Jovem Guerreiro, que foi deflagrada pela polícia em resposta à morte do PM em atendimento a uma ocorrência de tiros em Ladário.

Além do enfrentamento às organizações criminosas, a operação também tem como objetivo a busca por um terceiro envolvido na morte do policial, suspeito que conseguiu fugir do cerco da polícia na semana passada.

A última morte confirmada até ontem foi a de Marlon de Souza Silva, de 42 anos, que morreu após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, segundo a polícia, na madrugada de ontem. O fato ocorreu na BR-262, nas proximidades do km 760, no município de Corumbá.

Já entre os três homens investigados pelo atentado cometido em Ladário que desencadeou essa onda de violência, dois dos que chegaram a ser presos acabaram morrendo. O primeiro a falecer foi Everton da Silva Viana, de 40 anos, que foi identificado dentro da hierarquia do PCC como sendo “disciplina” e “paiol”.

Everton foi morto em confronto policial no dia 30 de junho, conforme a PM, após tentar furtar a arma de policial. Considerado na investigação das forças de segurança como “disciplina” e “paiol”, cabia a ele repreender integrantes que não seguissem as regras, além de armazenar armas e as esconder para ações do crime organizado.

Outro participante do ataque foi Rubens Zilio Neto, identificado como “missionário” na organização criminosa, que usava o codinome “Apolo” e tinha vindo de Goiás para executar ações ligadas ao “tribunal do crime”.

A investigação conduzida até agora apontou que ele estaria vivendo em Puerto Quijarro. Rubens acabou preso.

Enquanto era levado para Campo Grande por policiais militares do Choque, a PM informou que houve emboscada e ele foi executado em um posto de combustível na BR-262, na região de Porto Morrinho, no sábado à tarde.

Nessa ação, apesar de rondas, ninguém envolvido na emboscada foi preso.

A Operação Jovem Guerreiro prosseguiu em Corumbá e Ladário e, no domingo, durante uma abordagem no Bairro Popular Nova, dois bolivianos acabaram mortos pela Polícia Militar.

Conforme a PM, houve ordem de parada para um veículo com placas da Bolívia e os dois homens reagiram. Alixberto Vasques Corrales, 32 anos, e Luis David Justiniano Flores, de 29 anos, faleceram no local da abordagem.

Luis David, inclusive, integrava um grupo de direita boliviano chamado La Unión Juvenil Cruceñista, instituição que divulgou nota de pesar pela morte do homem.

Já a morte de Marlon de Souza Silva, de 42 anos, na madrugada de ontem, ocorreu porque ele não obedeceu à ordem de parada enquanto conduzia um Renault Duster preto com placa brasileira.

Houve perseguição e Marlon chegou a sair do carro e tentar fugir por uma mata. A PM divulgou que ocorreu troca de tiros e o suspeito acabou sendo atingindo no confronto. Além de um revólver calibre 38, foram apreendidos 3,245 quilos de maconha.

COLETIVA

Em Campo Grande, o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato dos Anjos Garnes, concedeu entrevista coletiva e apontou que as forças de segurança estão dando resposta aos casos de violência que foram registrados na fronteira.

“Muitos questionam o enfrentamento, mas falamos que a postura dos criminosos mudou. Há um enfrentamento às forças de segurança. A população não precisa ter insegurança, temos ações em todo o Estado. O que podemos afirmar é que a Polícia Militar vem reagindo contra o crime como um todo”, declarou.

Ele ainda pontuou que havia a informação de que Rubens Zilio estaria sob suspeita de sofrer um atentado e, por isso, houve a transferência. Ainda assim, o investigado acabou executado.

“Tendo em vista o alvo sensível, foi solicitado apoio à Polícia Militar. Realmente estávamos com informação de possível ataque à pessoa e foi tomado todo o cuidado”, disse.

DISPUTA NA FRONTEIRA

Boa parte das mortes registradas entre Corumbá e Ladário desde o dia 30 de junho está ligada a uma disputa envolvendo possíveis integrantes do PCC, em meio a um desentendimento ligado ao tráfico de drogas.

O homem que teve a casa alvejada por tiros de fuzil e outros armamentos em Ladário registrou boletim de ocorrência. Apesar dos tiros, o homem não ficou ferido, pois se refugiou em um carro blindado.

*SAIBA

Na investigação sobre a morte do PM, Kalissa das Neves Guadalupe, de 33 anos, permanece presa. Ela era namorada de Everton da Silva Viana. O armamento localizado estava escondido na casa dela.

Colaborou João Pedro Flores

mercado financeiro

Dólar cai a R$ 5,13 com ajustes e valorização de commodities

Com mínima de R$ 5,1279, por volta das 15h55, o dólar à vista encerrou o dia em baixa de 0,71%, a R$ 5,1320 - menor valor de fechamento desde 17 de junho (R$ 5,1077)

06/07/2026 19h00

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Nota de dólar

Nota de dólar

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O dólar emendou o terceiro pregão consecutivo de baixa nesta segunda-feira, 6, furou o piso de R$ 5,15 e fechou no menor nível desde meados de junho. Sem indicadores domésticos relevantes, operadores atribuíram o bom desempenho da moeda brasileira a ajustes nos prêmios de risco após a recente onda de depreciação, em um ambiente marcado por alívio contínuo no mercado de renda fixa local e pela valorização de commodities agrícolas, em especial a soja.

Em parte da manhã e no início da tarde, o dólar já recuava por aqui, na contramão do comportamento predominante no exterior, embora dois pares do real, o peso mexicano e o rand sul-africano, também avançassem. À medida que a moeda americana perdia fôlego lá fora nas últimas horas da sessão, a divisa brasileira ampliava seus ganhos.

Com mínima de R$ 5,1279, por volta das 15h55, o dólar à vista encerrou o dia em baixa de 0,71%, a R$ 5,1320 - menor valor de fechamento desde 17 de junho (R$ 5,1077). A moeda americana acumula desvalorização de 0,60% frente ao real nos quatro primeiros pregões de julho, após avanço de 2,38% no mês passado. No ano, as perdas são de 6,50%. O real apresenta, em 2026, o segundo melhor desempenho entre as divisas mais líquidas, atrás do peso colombiano.

"O real ensaia uma recuperação, embalado pela valorização de commodities como soja e minério de ferro e por um recorde nas exportações de carne, fatores que aumentam a entrada de dólares pela via comercial", afirma o economista sênior da Nomad, Vitor Kayo.

Referência do comportamento do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY, que tocou máxima de 101,145 pontos pela manhã, operava na casa dos 100,870 pontos no fim da tarde, ao redor da estabilidade. O Dollar Index recua cerca de 0,30% neste início de julho, o que reduz o avanço em 2026 para pouco mais de 2,60%.

Investidores aguardam a divulgação, nesta quarta-feira, 8, da ata do encontro de política monetária do Federal Reserve realizado em junho. Na ocasião, o discurso duro do novo presidente do BC americano, Kevin Warsh, e a previsão da maioria dos dirigentes de alta dos juros nos EUA ainda neste ano desencadearam um fortalecimento global do dólar.

Para o chefe de estratégia de mercados do banco ING, Chris Turner, a ata do Fed, assim como o comunicado da reunião, provavelmente será mais enxuta. "A mensagem principal deve ser agressiva, com o Fed comprometido em restaurar a estabilidade de preços, após cinco anos consecutivos de inflação acima da meta", afirma Turner, em nota, acrescentando que "alguns (ou muitos) dirigentes podem ver o próximo movimento do Fed como um aumento da taxa de juros".

O economista-chefe da BCG Liquidez, Felipe Tavares, observa que o ambiente externo "vem ganhando cada vez mais relevância" nas perspectivas para o comportamento do real, dada a perspectiva de um dólar globalmente mais forte. Em seu modelo de longo prazo, Tavares projeta taxa de câmbio em R$ 5,20 no fim de 2026, "podendo chegar a R$ 5,02 em um cenário mais positivo ou a R$ 5,38 em um cenário mais adverso".

"No cenário mais benigno, não conseguimos mais ver o dólar abaixo de R$ 5,20 como há algumas semanas", afirma Tavares, ressaltando que a taxa de câmbio apresenta um prêmio em relação ao que estima como o seu valor justo.

atenção

Obras forçam restrição de tráfego em trecho duplicado da BR-163

Interdição parcial a partir desta terça-feira (07) será próximo a São Gabriel do Oeste, onde está sendo instalado o primeiro Ponto de Parada e Descanço para caminhoneiros

06/07/2026 18h54

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Ponto de descanso para caminhoneiros precisa ser concluído até o começo de agosto, que ocorre reajuste de até 44% no pedágio

Ponto de descanso para caminhoneiros precisa ser concluído até o começo de agosto, que ocorre reajuste de até 44% no pedágio

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As obras de implantação do primeiro Ponto de Parada e Descanço (PPD) na BR-163 vão forçar, a partir desta terça-feira (7), restrição de tráfego na altura do quilômetro 638, próximo a São Gabriel do Oeste. No local, segundo a Motiva Pantanal, será ativado um desvio provisório de tráfego nos dois sentidos da rodovia, que naquela região é duplicada.

De acorco com a Motiva, a alteração é temporária e faz parte da execução de uma das principais obras previstas no primeiro ano da concessão. O objetivo é garantir o andamento dos trabalhos com segurança para trabalhadores e usuários da rodovia.

A previsão é de que essa configuração permaneça por aproximadamente uma semana, podendo sofrer alterações em razão das condições climáticas ou de necessidades operacionais.

A promessa é de que todo o trecho esteja devidamente sinalizado e a orientação é para que os motoristas  reduzam a velocidade e prestem atenção orientações das equipes e da sinalização implantada no local.

Para quem trafega no sentido norte (Campo Grande – Sonora), já vai encontrar somente uma das pistas liberadas partir do quilômetro 634. Para continuar o trajeto, basta seguir normalmente pela pista simples, respeitando a sinalização provisória.

Mas, quem aqueles que desejarem acessar a MS-430 ou o posto de combustíveis Pra Frente Brasil deverão utilizar o desvio provisório, implantado ao lado da rodovia. 

Motoristas que transitam no sentido contrário (Sonora – Campo Grande) devem permanecer na pista duplicada, acessar a pista simples no trecho em obras, passar pelo desvio provisório e seguir normalmente até o retorno à pista duplicada.

Já os usuários que precisarem acessar a MS-430 ou o posto de combustíveis da região deverão seguir pela pista duplicada, acessar a pista simples, passar pelo desvio provisório e continuar até o próximo retorno. A partir desse ponto, deverão acessar novamente a rodovia no sentido norte e seguir a sinalização que conduz ao desvio provisório para entrada na MS-430 e no posto de combustíveis.

O primeiro Ponto de Parada e Descanso integra o plano de investimentos da Motiva Pantanal, que vai oferecer uma estrutura para repouso de caminhoneiros.

Ponto de descanso para caminhoneiros precisa ser concluído até o começo de agosto, que ocorre reajuste de até 44% no pedágioFONTE: MOTIVA PANTANAL

Com investimento estimado em R$ 18,9 milhões, a estrutura integra as entregas do primeiro ano da concessão e tem previsão de conclusão até agosto de 2026. O espaço oferecerá infraestrutura de apoio aos caminhoneiros, com estacionamento para veículos de carga, área de descanso, refeitório, lavanderia, sanitários e áreas de convivência.

Se não concluir as obras a concessionária não poderá elevar o valor do pedágio, que deve sofrer tarifaço de até 44% a partir do dia 5 de agost. Além desta obra que, existem trabalhos de duplicação na saída de Campo Grande para Dourados, na região de Bandeirantes e de Coxim.

Trabalhos concluídos do novo contrato, porém, foram somente somente dois trechos de terceira faixa entre a cidade de Mundo Novo e a divisa com o Paraná. Juntos, somam menos de quatro quilômetros. 

 

 

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