Cachorro prende pescoço em cano e é levado até quartel dos bombeiros para retirar objeto

Acusado foi preso em flagrante logo após a denúncia

No início da tarde da última segunda-feira (17), a Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul prendeu um homem suspeito de manter uma mulher e uma bebê de apenas 11 meses em cárcere privado.

Durante a manhã, a vítima passou mal e conseguiu convencer o criminoso a permitir que ela chamasse uma ambulância. O homem permitiu, mas impondo a condição de que ficaria com a bebê, de apenas 11 meses, como forma de garantir que a mulher voltaria para a residência após o atendimento.

Após ser liberada do hospital, a vítima procurou a unidade policial e denunciou o ocorrido. Durante o depoimento, ela disse ainda que além do cárcere privado, estava sendo vítima de agressões físicas e ameaças.

Diante da gravidade da situação, os policiais imediatamente foram ao local para resgatar a criança. O homem foi localizado na via urbana, carregando a bebê. Ele foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial para as devidas providências legais, enquanto a criança de onze meses foi devolvida à mãe.

Este é o segundo caso de prisão de autor de cárcere privado em Mato Grosso do Sul nos últimos três dias. No sábado (15), um homem foi preso em Campo Grande após uma denúncia de que ele estaria mantendo a esposa e o filho de três anos privados de liberdade e sem comida em uma residência no bairro Guanandi.

As equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) encontraram o local em situação de abandono, com portas e janelas fechadas, lixo e fezes de cachorro pelo quintal e apenas um colchão, que estava totalmente destruído, onde dormiam os três. Nas panelas, havia comida estragada, e a sujeira se espalhava por todo o local.

Informações iniciais apontam que as vítimas ficavam trancadas na residência quando o autor saía, e que ele mantinha as chaves embaixo do colchão enquanto dormia, ou seja, a mulher não tinha acesso à chave para sair da residência.

Ele foi preso em flagrante, e a polícia deu início aos encaminhamentos para que as vítimas sejam levadas a outra cidade para viver com a família.

