Caixa informa que não há novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida na Capital

MATO GROSSO DO SUL

Mato Grosso do Sul registrou na última semana 78 novos casos positivos pela doença; esse é o menor número de infectados desde setembro de 2022

Mato Grosso do Sul registrou na última semana uma morte e 78 novos casos positivos por covid-19. Esse é o menor número registrado no Estado desde setembro de 2022 quando foram registrados 75 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado na última quarta-feira (27).

Os números registrados nesta semana representam uma queda de 87,4% nos casos positivos se comparado aos dados da penúltima semana, quando o boletim epidemiológico da SES contabilizou 619 contaminações pela doença.

De acordo com a Gerente Técnica de Influenza e Doenças Respiratórias, Livia de Mello Almeida Maziero, a queda pode ter relação com o período de férias escolares e baixa testagem.

"Estamos vivendo período de férias, provavelmente pouca procura por testagem e ainda é cedo para dizermos se este número irá diminuir cada vez mais, pois teremos o retorno das férias, pessoas retornando de viagem (mobilidade espacial) e retorno das aulas", explicou.

A última vítima registrada, uma idosa de 79 anos, morava no município de Itaporã e faleceu no dia 13 de julho por complicações da doença. Ela tinha diabetes, doença cardiovascular crônica e obesidade.

As cidades do interior que tiveram os maiores números de casos positivos nos últimos sete dias, foram: Aquidauana com 36 novos casos, seguido por Três Lagoas (11), Dourados (6), Campo Grande (4), Fátima do Sul (4) e Sonora (4).

No Estado, em 2022, foram 212 mil casos confirmados e 1.184 mortes identificadas pela doença. No ano de 2021, pico da doença em todo país, foram 246 mil infectados e 8 mil mortes e em 2020, 133 mil casos positivos. Agora, Mato Grosso do Sul contabiliza 615.182 casos positivos pela doença e 11.081 mortes.

Neste ano, foram 21.973 mil casos e 144 óbitos, até o momento. O boletim não informa se há pessoas em isolamento domiciliar ou casos de hospitalização.

Vacinação

Entre o público de faixa etária entre 5 e 11 anos, 60,1% receberam a primeira dose e 38% a segunda. Entre as pessoas com 12 e 34 anos, 541.612 receberam a dose de reforço, que representa 54% do público alvo nesta faixa etária. Já pessoas com 35 anos ou mais, 353.615 receberam a segunda dose de reforço, equivalente a 26,9% da faixa etária.

Nacional

Conforme dados do Boletim InfoGripe, divulgado no último dia 12 pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), as infecções pelo vírus Sars-CoV-2, que provoca a covid-19, estão em queda na população adulta na maioria dos estados brasileiros. O boletim também mostra que há indícios de interrupção no aumento dos casos relacionados ao vírus Influenza A, que causa gripe.

No entanto, nas crianças, o vírus sincicial respiratório (VSR) continua sendo o principal vírus identificado. Já em relação ao quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no âmbito nacional, o estudo sinaliza queda nos novos casos na tendência de longo prazo, nas últimas seis semanas, e de crescimento em curto prazo, nos últimos 21 dias.

O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, alerta que o quadro atual ainda requer cuidados. Ele alerta para a situação de estabilidade em patamares elevados verificada entre a população pediátrica em diversos estados das regiões Norte, Nordeste e Sul.

“Tal cenário mantém a necessidade de atenção e ações para diminuição da transmissão de vírus respiratórios. As internações de crianças estiveram em crescimento durante um longo período e, mesmo tendo interrompido em alguns estados, mantêm números expressivos de novas internações. Isso faz com que os leitos pediátricos continuem com alta demanda”, disse Gomes.

