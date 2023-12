O projeto da revitalização do Parque Ayrton Senna e um monumento de Senna na altura do ídolo mundial, avaliado em R$ 992.145,00 foi homologado pelo Ministério da Cultura pela Lei Rouanet (Nº 8.313/91).

A "cereja do bolo" conforme define o artista plástico Marcos Rezende, será a estátua do ídolo Ayrton Senna, no tamanho real. O projeto tomou forma graças ao presidente do Sindicato dos Engenheiros (Senge), Diogo Rodrigues, responsável por vários dos monumentos que encantam Campo Grande.

"Ele é muito ligado a arte em Campo Grande. O Cavaleiro Guaicurus do Anor Mendes no Parque das Nações foi ele que intermediou. Essas pinturas que tem do Cleir Ávila, fizeram juntos. O Diogo sempre esteve com ele. Aqueles Tuiuiús do Aeroporto foi ele que agilizou também. Os monumentos que o Humberto Espíndola fez e outros fora de Campo Grande. Então, é uma pessoa muito ligada a arte, a empresa dele é de engenharia, mas sempre trabalhou com arte, gosta muito disso", explicou Marcos e complementou:

"Conversamos e apareceu a oportunidade da revitalização do Parque Ayrton Senna porque hoje ele é o maior parque de Campo Grande. Maior inclusive que o Parque das Nações e é um dos mais visitados por ser naquela região bem populosa chega final de semana as pessoas vão para lá. As pessoas gostam de ir ao parque".