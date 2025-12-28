Calor extremo e chuva marcam a virada do ano em Campo Grande

última semana do ano em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas deve ser de calor extremo e chuva - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Semana da virada do ano em Campo Grande deve ser marcada por temperaturas de até 37°C, pancadas de chuvas e até possibilidade de granizo, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na segunda-feira (29) são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva, com possibilidade de granizo durante o dia inteiro. As temperaturas devem variar entre 23°C e 36°C.

No dia seguinte, na terça-feira (30), as temperaturas devem cair um pouco, com variação de 24°C e 32°C, enquanto o dia deve ser com muitas nuvens com chuva isolada.

No Réveillon, quarta-feira (31), o termômetro deve atingir 37ºC, com mínima de 24°C, calor que deverá ser acompanhado de pancadas de chuva e possível queda de granizo.

Para começar 2026, o primeiro dia do ano também será com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, e temperatura máxima de 36°C e mínima de 23°C.

A umidade do ar deve ficar entre 40% e 100%, o que é considerado ideal pelos especialistas, enquanto os ventos não devem ser intensos, com nível fraco ou moderado durante a semana.

Interior

Na maior cidade do interior do Estado, Dourados deve ter registros semelhantes ao da Capital, com pancadas de chuva durante a semana e possibilidade de granizo. As temperaturas variam entre 23°C e 35°C, com umidade do ar de 40% a 100% e ventos fracos.

Em seguida, os corumbaenses devem viver o 'auge' do calor extremo no dia 1°, com 41° de máxima prevista. Enquanto isso, no decorrer da semana, Corumbá vai acompanhar Campo Grande e Dourados com pancadas de chuva e possibilidade de granizo, além de trovoadas.

Saiba

Neste sábado (27), Paranaíba, Três Lagoas e Água Clara ficaram entre as 20 cidades mais quentes do País, com registros que passaram dos 37°C. Essa onda de calor em todo o Estado estava prevista desde o dia 23 pelo Inmet e deve durar até a noite desta segunda-feira (29).

Mesmo que o avise termine amanhã, a instituição recomenda atenção redobrada durante a semana, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol.

