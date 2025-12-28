Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PREVISÃO

Calor extremo e chuva marcam a virada do ano em Campo Grande

No interior, temperaturas devem chegar a 41°C em Corumbá no primeiro dia do ano e se misturam com pancadas de chuva e possível queda de granizo

Felipe Machado

28/12/2025 - 17h30
Semana da virada do ano em Campo Grande deve ser marcada por temperaturas de até 37°C, pancadas de chuvas e até possibilidade de granizo, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na segunda-feira (29) são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva, com possibilidade de granizo durante o dia inteiro. As temperaturas devem variar entre 23°C e 36°C.

No dia seguinte, na terça-feira (30), as temperaturas devem cair um pouco, com variação de 24°C e 32°C, enquanto o dia deve ser com muitas nuvens com chuva isolada.

No Réveillon, quarta-feira (31), o termômetro deve atingir 37ºC, com mínima de 24°C, calor que deverá ser acompanhado de pancadas de chuva e possível queda de granizo.

Para começar 2026, o primeiro dia do ano também será com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, e temperatura máxima de 36°C e mínima de 23°C.

A umidade do ar deve ficar entre 40% e 100%, o que é considerado ideal pelos especialistas, enquanto os ventos não devem ser intensos, com nível fraco ou moderado durante a semana.

Interior

Na maior cidade do interior do Estado, Dourados deve ter registros semelhantes ao da Capital, com pancadas de chuva durante a semana e possibilidade de granizo. As temperaturas variam entre 23°C e 35°C, com umidade do ar de 40% a 100% e ventos fracos.

Em seguida, os corumbaenses devem viver o 'auge' do calor extremo no dia 1°, com 41° de máxima prevista. Enquanto isso, no decorrer da semana, Corumbá vai acompanhar Campo Grande e Dourados com pancadas de chuva e possibilidade de granizo, além de trovoadas.

Saiba

Neste sábado (27), Paranaíba, Três Lagoas e Água Clara ficaram entre as 20 cidades mais quentes do País, com registros que passaram dos 37°C. Essa onda de calor em todo o Estado estava prevista desde o dia 23 pelo Inmet e deve durar até a noite desta segunda-feira (29).

Mesmo que o avise termine amanhã, a instituição recomenda atenção redobrada durante a semana, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol.

Educação à distância

Com 320 vagas e inscrição gratuita, IFMS oferta curso de inglês e espanhol

Atividades são oferecidas em uma plataforma de ensino virtual, porém os matriculados deverão assistir a uma aula presencial por semana

28/12/2025 16h45

Divulgação/IFMS

Com inscrições gratuitas, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta 320 vagas para ingresso em cursos de Espanhol e Inglês já no 1° semestre de 2026. 

As oportunidades são para os cursos de Inglês Básico I e II e Espanhol Básico I e serão ofertadas em: Amambai, Antônio João, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina e Paraíso das Águas. As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção até 22 de janeiro.

Cabe destacar que a escolaridade mínima para se inscrever varia de acordo com o idioma escolhido. Os cursos são de Fomação Inicial e Continuada (FIC) e ofertados à distância.

As atividades são oferecidas em uma plataforma de ensino virtual, porém os matriculados deverão assistir a uma aula presencial por semana no polo escolhido, no período noturno.

A carga horária total dos cursos varia de 160 a 200 horas/aula, o que equivale a uma duração média de 5 meses. O início das aulas está previsto para a semana de 16 a 20 de março de 2026.

Inscrições 

O candidato deve acessar o sistema, atualizar seus dados (caso necessário), escolher o campus ou polo de oferta e o curso que pretende fazer.

Em seguida, deve clicar em 'Enviar Inscrição' e, depois, conferir o recebimento do e-mail de confirmação ou conferir, no próprio sistema, a efetivação da inscrição.

Cronograma - A seleção dos inscritos será feita por sorteio eletrônico, previsto para 27 de janeiro, com a publicação do resultado preliminar no dia 29.

A classificação final do processo seletivo e publicação da primeira chamada estão previstas para 3 de fevereiro.

Entre os dias 4 e 10 de fevereiro será aplicada a prova on-line de nivelamento para os candidatos inscritos no curso de Inglês Básico II, com o resultado publicado no dia 12.

As matrículas dos convocados na primeira chamada deverão ser feitas entre 13 e 27 de fevereiro. Caso as vagas não sejam preenchidas, novas chamadas serão publicadas.

Saiba*

Em caso de dúvidas sobre o edital, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected].

Cidades

Babá e criança são arrastadas por motorista de aplicativo

O episódio ocorreu devido a um desacordo sobre o pagamento. Na madrugada deste domingo (28), o motorista arrancou com o veículo e arrastou a mulher e a criança de 2 anos

28/12/2025 16h00

Crédito: Oswaldo Duarte / Dourados News / Reprodução Redes Sociais

Uma mulher de 29 anos e a criança sob seus cuidados foram arrastadas por um motorista de aplicativo na madrugada deste domingo (28), em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

A vítima relatou à polícia que solicitou uma corrida por aplicativo do bairro Água Boa até a Vila Cachoeirinha, com retorno, para buscar a criança de 2 anos no local de trabalho da mãe, segundo informou o site Dourados News.

Na volta, devido a um desentendimento envolvendo o pagamento, a mulher pediu que o filho trouxesse o dinheiro.

Nesse momento, o motorista se alterou, acelerou o veículo e a mulher, que estava com a criança no colo, acabou sendo arrastada pela rua.

O motorista de aplicativo deixou o local levando o celular da vítima e sem prestar socorro.

 

 

Em diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar o suspeito na Avenida Marcelino Pires. O homem, de 54 anos, foi preso em flagrante.

A mulher e a criança sofreram escoriações pelo corpo e precisaram receber atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
 

