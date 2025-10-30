Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Câmara aprova redação final da MP do Setor Elétrico; texto vai ao Senado

Plenário aprovou ainda uma emenda aglutinativa que inseriu, no texto da MP, a ampliação do ressarcimento por corte de geração de energia

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/10/2025 - 22h00
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 30, a Medida Provisória do Setor Elétrico com duas mudanças em relação ao parecer do relator na comissão mista, Eduardo Braga (MDB-AM): a exclusão da cobrança de R$ 20 por 100 kWh para uma parcela dos usuários entrantes enquadrados na geração distribuída; e a ampliação do ressarcimento por corte de geração. O texto agora vai ao Senado, que deve apreciar a proposta ainda nesta data.

O texto-base da proposta foi aprovado em votação simbólica em cerca de um minuto.

Em seguida, os deputados analisaram oito destaques (votação, em separado, de trechos da matéria), sendo que somente um deles foi acolhido - para exclusão da previsão de cobrança de R$ 20 por 100 kWh para uma parcela dos usuários entrantes enquadrados na geração distribuída.

Ao final da votação, o plenário aprovou ainda uma emenda aglutinativa que inseriu, no texto da MP, a ampliação do ressarcimento por corte de geração de energia. Segundo o texto, o ressarcimento ocorrerá via encargos de serviço do sistema, embutido na conta de luz.

A MP contém ainda trechos que alteram as regras de cálculo do preço de referência do petróleo, visando aumentar a arrecadação da União neste setor, assim como a limitação da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Há ainda outras medidas que buscam, potencialmente, reestruturar o setor elétrico.

Mais cedo, o relatório da Medida Provisória (MP) 1.304 foi aprovado na Comissão Mista instalada para análise do texto com 22 votos favoráveis e apenas dois contrários.

Pelo acordo para destravar o texto, o último ponto retirado foi a obrigatoriedade da contratação de usinas termelétricas movidas a gás natural, prevista na lei de capitalização da Eletrobras.

O relator acatou o acordo sugerido pelo líder do MDB na Câmara, o deputado Isnaldo Bulhões, e apoiado pelo líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues.

Embora os trechos sobre o tema tenham sido retirados, o relator, senador Eduardo Braga, expressou que essa previsão ainda está pendente da análise - em relação à análise dos vetos na lei que criou um marco para as eólicas em alto-mar.

 

 

 

PESCA

Piracema começa no sábado e multas podem ultrapassar os R$ 100 mil

Multas de R$ 700,00 a R$ 100.000, acrescidas de R$ 20,00 por quilo, podem ser aplicadas como pena

30/10/2025 18h45

Período de proibição da pesca para a preservação e reprodução das espécies está previsto na legislação

Período de proibição da pesca para a preservação e reprodução das espécies está previsto na legislação Divulgação / Polícia Militar Ambiental

Com a proximidade da Piracema, Mato Grosso do Sul já definiu as datas do chamado período de defeso, quando a pesca fica proibida em todos os rios do Estado. Neste ano, a restrição começa neste sábado (1º), no Rio Paraná, e se estende aos demais rios a partir do dia 5 de novembro. A proibição segue até 29 de fevereiro de 2026.

Quem for flagrado praticando pesca predatória durante o período de defeso está sujeito à prisão em flagrante e à aplicação das penalidades previstas em lei, que incluem:

  • multas de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, acrescidas de R$ 20,00 por quilo ou fração do pescado apreendido;
  • apreensão de petrechos, embarcações, veículos e demais materiais utilizados na prática ilegal;
  • pena de detenção de um a três anos, conforme o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) reforça que o transporte de pescado durante o defeso é permitido apenas mediante documentação comprobatória de origem lícita e declaração de estoque, emitida até dois dias úteis após o início da Piracema, conforme determina a legislação estadual.

A fiscalização abrangerá todo o Estado, as equipes da PMA atuarão em pontos georreferenciados identificados como áreas de maior incidência de pesca ilegal, realizando:

  • bloqueios terrestres e aquáticos
  • vistorias em estabelecimentos comerciais
  • verificações de estoque declarado de pescado 
  • operações noturnas e diurnas em locais estratégicos.

A Operação Piracema conta com o emprego do Sistema de Gerenciamento da Informação Ambiental (SIGIA), ferramenta tecnológica que permite o mapeamento e monitoramento em tempo real das ações fiscalizatórias. O sistema possibilita análise georreferenciada, coleta de dados e apoio à tomada de decisões estratégicas.

Piracema

A Piracema é um fenômeno natural em que os peixes sobem os rios para realizar a desova, sendo um processo importante para a manutenção da ictiofauna e do equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. 

Durante o período, é proibida a captura, o transporte, o armazenamento e a comercialização de pescado de espécies nativas nas bacias dos rios Paraguai e Paraná, conforme estabelece a legislação ambiental vigente. 

O período de proibição da pesca para a preservação e reprodução das espécies está previsto no Decreto nº 15.166, de 2019, que regulamenta o exercício da atividade pesqueira no Estado.

Rodovia

Fórum em Campo Grande projeta novo cenário para transporte rodoviário seguro em MS

Capital foi sede do 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária e debateu inovação, concessões e sustentabilidade

30/10/2025 18h30

Evento reuniu mais de 100 pessoas em Campo Grande

Evento reuniu mais de 100 pessoas em Campo Grande Divulgação/Segsatra

Campo Grande se tornou centro das discussões sobre o futuro da mobilidade e da segurança no trânsito com a realização do 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, que reuniu autoridades, especialistas, representantes do setor produtivo e instituições públicas nos dias 29 e 30 de outubro. 

Promovido pela Segsatra Consultoria, o evento destacou temas como a Rota Bioceânica, Inteligência Artificial, concessões rodoviárias, transporte de produtos perigosos, gestão de riscos e integração entre rodovias e meio ambiente. 

Na abertura do primeiro dia do evento, o CEO da Segsatra Consultoria, André Ferreira, destacou a escolha de Campo Grande como sede do Fórum pela sua posição estratégica e pela consolidação de Mato Grosso do Sul como eixo logístico do País. 

“A ideia é que a gente possa construir projetos que venham beneficiar o transporte, aumentar a segurança e minimizar as mortes tão comuns no trânsito”, afirmou. 

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, João Paulo Bueno, lembrou que o aumento do fluxo de veículos nos últimos dez anos trouxe também crescimento nos índices de acidentes. 

“O desenvolvimento gera consequências e por isso, a importância da integração de forças e setores em uma discussão, principalmente baseada em educação”, destacou. 

Desafios da segurança e desenvolvimento 

O ministro de Carreira Diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, João Carlos Parkinson de Castro, abordou a Rota Bioceânica em sua palestra sobre “Circulação e Logística”.

Segundo ele, 52% das exportações brasileiras para países da América do Sul foram feitas por rodovias em 2024, assim como 38% das importações, 

Com a Rota Bioceânica, a tendência é que esse número aumente ao agregar a demanda de exportação do nordeste ao reduzir distâncias de deslocamento. 

“A expansão econômica está condicionada a multimodalidade, via ferrovia, hidrovia e aéreo do Estado, por isso a importância de se estruturar” disse ele, citando a ferrovia Malha Oeste e a concessão da hidrovia do rio Paraguai como eixos fundamentais.

Inteligência Artificial aliada à segurança

Ainda no primeiro dia de evento, o pesquisador Francisco Garonce, vice-presidente do Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança, destacou como a inteligência artificial muda a lógica da criação de conhecimento que, até então, era exclusiva do indivíduo. 

No entanto, o ser humano ainda conta com a consciência como algo único, que a IA não pode suprir. 

“Precisamos de consciência para saber que nas rodovias, mesmo cada vez mais tecnológicas, todo dia o trânsito mata mais do que acidentes aéreos. Não podemos deixar que nossa consciência entenda isso como normal. Precisamos mudar essa realidade do trânsito, usando a IA para isso”, destacou.

Garonce destacou exemplos internacionais, como o uso do Metaverso na Irlanda para educação no trânsito infantil e lembrou que “a IA erra, é uma aliada sim, mas as informações devem sempre ser checadas”. 

Concessões e transporte seguro

No segundo dia de evento, foi discutido o impacto das concessões rodoviárias na redução de acidentes. Investimentos no Brasil somam R$160 bilhões e a relicitação da BR-163 em Mato Grosso do Sul deve injetar R$16 bilhões em recursos que devem impactar, principalmente, na segurança das vias. 

O ex-diretor da Agência Nacional de Trânsito Terrestre (ANTT), Luciano Lourenço, apontou que o modelo de concessão é estratégico para reduzir o número de acidentes, onde, em 2024, houve 73,1 mil ocorrências registradas. 

“As concessões, quando performam bem, entregam qualidade e segurança para os
usuários, reduzindo acidentes. Isso tudo, numa proporção que o poder público não teria
braço para fazer, por isso acreditamos em um modelo eficiente para a segurança viária”, ressaltou. 

Lourenço destacou os avanços previstos na relicitação da BR-163, como os 203 quilômetros de duplicações, 22 passarelas e três pontos de paradas para descanso de caminhoneiros. 

Transporte e meio ambiente

O segundo dia também foi marcado por discussões sobre o desafio entre a integração das rodovias e o meio ambiente.

O coronel Ângelo Rabelo, fundador do Instituto Homem Pantaneiro, citou que 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza anualmente de maneira legal, mas muitos outros morrem atropelados frequentemente nas estradas. 

Segundo o coronel, pelo menos 20 onças pintadas morreram na BR-262 nos últimos cinco anos, o que causa transtornos e, às vezes, morte também entre os condutores e passageiros.

Essa rota conta com o tráfego de quase 500 carretas com minério de ferro, mas a rodovia não foi preparada para isso. Por isso, as empresas precisam cobrar políticas públicas para melhora das condições para o transporte e o meio ambiente. 

“Que o caminho do desenvolvimento seja também da vida. Juntos, podemos construir um futuro onde progresso e natureza caminham lado a lado onde cada quilômetro da estrada representa não uma ameaça, mas uma oportunidade de conexão”, afirmou. 

