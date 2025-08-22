Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FERIADO

Câmara decreta ponto facultativo na segunda mas Prefeitura e Governo mantém expediente

A Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul terão feriado de quatros dias contando com o fim de semana

Tamires Santana

Tamires Santana

22/08/2025 - 11h00
Nesta sexta-feira (22), foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande o ato que declara ponto facultativo na Câmara Municipal de Campo Grande no dia 25 de agosto, dia que antecede o feriado de aniversário de 126 anos da Capital sul-mato-grossense.

Nesse sentido, os servidores da Câmara Municipal poderão aproveitar de um feriado de quatro dias, contados a partir desse sábado (23). 

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Poder Judiciário do Estado também já tinham decretado ponto facultativo na segunda-feira (25), entretanto, até a manhã desta sexta-feira (22), a Prefeitura Municipal de Campo Grande não seguiu os demais órgãos e até o momento, tanto o prédio do Poder Executivo Municipal quanto as secretarias terão funcionamento normal.

Por outro lado, a terça-feira é feriado municipal na Capital, por isso servidores terão folga no dia 26 de agosto. O recesso não se aplica aos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento - (UPAs).

Além disso, vale lembrar que, serviços considerados eletivos, como o Centro de Especialidades Médicas - (CEM) e a Casa da Saúde ficarão fechados no feriado, mas abertos na segunda-feira.

O Correio do Estado adiantou o que vai abrir e fechar no comércio de Campo Grande no feriado e as informações completas podem ser conferidas aqui.

INTERIOR

Obra da megafabrica da Bracell em MS começa em fevereiro de 2026

Caso essa fábrica realmente saia do papel, esse empreendimento será o quinto a incorporar o chamado "Vale da Celulose" em Mato Grosso do Sul

22/08/2025 11h45

Com o consumo de eucalipto anual estimado em 12 milhões de metros cúbicos, a produção deve atingir em torno de 2,92 milhões de toneladas, em caso de trabalho sem parada geral. 

Com o consumo de eucalipto anual estimado em 12 milhões de metros cúbicos, a produção deve atingir em torno de 2,92 milhões de toneladas, em caso de trabalho sem parada geral.  Marcelo Victor

Depois de uma longa novela, que começou com a promessa de um novo empreendimento para o município de Água Clara, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, afirmou hoje (22) que as obras para instalação da megafábrica da Bracell em Bataguassu devem começar já em fevereiro de 2026.  

Conforme o chefe do Executivo de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado teve uma reunião “muito exitosa e produtiva” recentemente com os responsáveis pela Bracell. 

Se a previsão, como bem acompanhou o Correio do Estado, é que a licença para a megafábrica da Bracell saísse até o fim deste ano, Riedel fez questão de destacar que o documento ambiental em questão já foi emitido. 

Segundo Riedel, houve a devida assinatura do chamado "Memorando de Entendimento" (em tradução livre do termo Memorandum of Understanding), conhecido pela sigla M.O.U e, portanto, já há uma data definida para o início das obras. 

"Deu certo, assinamos o acordo final. Eles começam agora em fevereiro de 2026 a obra já e estamos discutindo novos investimentos", expôs o Governador. 

Megafábrica

Vale destacar que, como abordado pelo Correio do Estado, o investimento atualizado previsto é cerca de 30% menor que o esperado, saindo da ordem de R$23 bilhões - quando a fábrica ainda era prometida para Água Clara - para atuais R$16 bilhões.

Longe aproximadamente 310 quilômetros de Campo Grande, e cerca de 9 km da área urbana de Bataguassu, a Bracell prevê uma produção de até 2,9 milhões de toneladas por ano com a nova fábrica de celulose que deve captar até 11 milhões de litros de água diretamente do Rio Paraná. 

Com o consumo de eucalipto anual estimado em 12 milhões de metros cúbicos, a produção deve atingir em torno de 2,92 milhões de toneladas, em caso de trabalho sem parada geral. 

Com a possibilidade de operar em modelo combinado, com 1,46 milhão de toneladas de celulose kraft e 1,14 milhão do tipo solúvel, são esperadas um total aproximado de 2,6 milhões de toneladas ao ano. 

Caso essa fábrica realmente saia do papel, o empreendimento da Bracell será o quinto a incorporar o chamado "Vale da Celulose", já que a primeira, da Suzano, entrou em operação em 2009, em Três Lagoas e ainda teve sua capacidade de produção duplicada.

Em 2012 essa mesma cidade presenciou a ativação da Eldorado, que também carrega a promessa de duplicação da capacidade. Já a terceira fábrica entrou em operação em meados do ano passado, em Ribas do Rio Pardo. 

Nesse caso, a Suzano investiu R$ 22 bilhões e instalou a maior fábrica em linha única do mundo, com capacidade para 2,55 milhões de toneladas por ano, enquanto que a quarta unidade, com investimentos na ordem de 4,6 bilhões de dólares, está sendo edificada em Inocência

Faltam casas

Até meados deste ano, a Bracell ignorava a escassez de moradias no entorno da megafábrica, já que não havia sequer previsão de construção de casas para trabalhadores, situação que só teve sinal de mudança no início de junho. 

Isso porque, durante agenda pública no fim da manhã de 02 de junho, com a presença do atual Secretário Nacional de Habitação, Augusto Henrique Alves Rabelo em Campo Grande, Riedel aproveitou da coletiva de imprensa para afirmar que a Bracell fará mil residências no município com megafábrica. 

Por fim, Eduardo Riedel complementa alegando que há novos investimentos previstos para qualquer município do Estado, não necessariamente de celulose, uma vez que o Executivo busca dar sequência à cadeia industrial. 

“Como a gente tem a indústria frigorífica, por exemplo, depois a indústria de industrializados, e a gente está buscando essas cadeias aqui para o Mato Grosso do Sul”, conclui. 
 

INFRAESTRUTURA

Revitalização da Duque de Caxias é entregue após dois anos em obras

Uma das principais avenidas de Campo Grande ganhou 10 km de recapeamento, 9 km de asfalto, 4 km de ciclovias e 8 km de drenagem

22/08/2025 11h30

Cerimônia de lançamento de revitalização foi realizada na manhã desta sexta-feira (22), no Nova campo Grande

Cerimônia de lançamento de revitalização foi realizada na manhã desta sexta-feira (22), no Nova campo Grande Paulo Ribas

Avenida Duque de Caxias está de cara nova.

Cerimônia de lançamento de revitalização foi realizada na manhã desta sexta-feira (22), na rotatória do bairro Nova Campo Grande, saída para Terenos, localizada no cruzamento das avenidas Duque de Caxias e Amaro Castro Lima, na Capital.

A entrega da obra faz parte da agenda dos 126 anos de Campo Grande, que será comemorado na próxima terça-feira (26).

Cerimônia de lançamento de revitalização foi realizada na manhã desta sexta-feira (22), no Nova campo GrandeComo ficou a avenida Duque de Caxias. Foto: Paulo Ribas

Obras de recapeamento duraram dois anos, de agosto de 2023 a agosto de 2025. Inicialmente, a previsão é que a obra durasse oito meses e fosse entregue em abril de 2024, mas, atrasou.

Os projetos executados nos dois sentidos da via, entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR) e o Indubrasil, foram:

  • 10 quilômetros recapeados
  • 9 quilômetros de asfalto
  • 8 quilômetros de drenagem
  • 4 quilômetros de ciclovia
  • Readequação dos pontos de ônibus
  • Construção da avenida Wilson Paes de Barros, que liga o aeroporto aos bairros Santa Emília e São Conrado
  • Revitalização de 8 praças da região – bairros Panamá, Bosque Santa Mônica 2, Coophatrabalho, Jardim Aeroporto, Santa Carmélia, Jardim das Reginas, Cerradinho e Vila Bordon
  • Academia ao ar livre
  • Pista de caminhada
  • Quadra esportiva
  • Sinalização
  • Calçadas

Futuro:

  • Revitalização da Casa da Mulher Brasileira
  • Construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Lar do Trabalhador - atendimento de mais de 15.500 pessoas

O objetivo é aquecer o comércio na região e facilitar o trânsito de moradores da região, além de otimizar o tempo de deslocamento.

O investimento é de R$ 70 milhões. Os recursos são oriundos da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), esta é mais uma obra de entrega durante a agenda de aniversário de 126 anos da Capital.

“Hoje eu estou muito feliz em poder entregar para os campo-grandenses essa entrada e saída para o Pantanal totalmente revitalizada. Essa obra da Duque de Caxias foi a primeira obra onde o governador se dispôs a nos ajudar, assim que eu assumi a gestão. Não só esta obra, é uma parceria que está dando certo em toda a região em Imbirussu, com pontes, obras estruturantes, entrega de escolas e regularização fundiária, então são investimentos de várias ordens”, destacou a chefe do executivo municipal.

Os principais problemas de infraestrutura da Duque de Caxias eram desnivelamento e formação de “valas” de sete centímetros no asfalto.

O asfalto estava 'afundado' há anos, devido ao desgaste natural e excesso de carga de caminhões que trafegam na via todos os dias.

Cerimônia de lançamento de revitalização foi realizada na manhã desta sexta-feira (22), no Nova campo GrandeComo era o asfalto da Duque de Caxias. Foto: Marcelo Victor

Os pneus do veículo encaixavam perfeitamente nesta valeta e, com isso, o carro era rebaixado e corria o risco do escapamento, tanque de combustível, caixa de marcha e cárter do motor, arranharem no asfalto. Veja a foto ao lado.

Quando chovia, poças d'água se formavam nessas valetas e o motorista corria o risco de aquaplanar o veículo. A avenida era palco de acidente de motociclistas, que se desequilibravam com as "ondas" no asfalto.

A avenida Duque de Caxias está localizada na região Oeste de Campo Grande e abrange os bairros Amambaí, Vila Alba, Taveirópolis, vila Base Aérea, vila Duque de Caxias, Santo Antônio, Jardim Aeroporto, Jardim Sayonara, vila Serradinho, Nova Campo Grande, Popular, Jardim Carioca e Indubrasil.

É a porta de entrada de Campo Grande. Tem cerca de 15 quilômetros de extensão, com início no Hospital Militar e fim no Indubrasil. A via dá acesso a BR-262, saída para Corumbá. Além disso, abriga diversas unidades das Forças Armadas, como quartéis do Exército Brasileiro e bases da Força Aérea Brasileira.

