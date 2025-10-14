Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Câmara rejeita projeto que pretendia "destrinchar" salário de servidores da prefeitura

Texto foi rejeitado na sessão desta terça-feira (14)

Alison Silva

Alison Silva

14/10/2025 - 17h46
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Câmara Municipal de Campo Grande rejeitou, nesta terça-feira (14), o projeto de lei que obrigaria a Prefeitura a divulgar de forma detalhada os salários de todos os servidores públicos. Com 15 votos contrários e 6 favoráveis, a proposta do vereador Marquinhos Trad (PDT) não avançou.

O projeto previa que o Portal da Transparência exibisse, de maneira clara e acessível, o salário-base, gratificações, adicionais, verbas indenizatórias e outras parcelas recebidas por servidores efetivos, comissionados, temporários e prestadores de serviços. A intenção era permitir que a sociedade entendesse de forma completa como o dinheiro público é gasto. Além de Marquinhos, Ana Portela (PL), Luiza Ribeiro, Jean Ferreira e Landmark, ambos do (PT) e Dr Jamal (MDB) foram favoráveis à proposta. 

Atualmente, o portal municipal só apresenta a remuneração bruta básica, abono de permanência, férias e gratificação natalina, sem detalhar outras verbas que compõem o salário. Segundo Trad, essa falta de detalhamento dificulta a compreensão do cidadão.

“Quando recebemos os holerites, vemos, por exemplo, um valor total de R$ 9 mil, sendo R$ 3 mil de salário e outros R$ 6 mil descritos apenas como ‘outros pagamentos’. O projeto quer justamente explicar o que são esses valores”, explicou o vereador.

A justificativa do projeto apontava que a medida aperfeiçoaria os mecanismos de transparência ativa na administração pública, estabelecendo regras claras, objetivas e acessíveis para a divulgação individualizada e discriminada da remuneração de todos os agentes públicos. O objetivo, segundo Trad, era garantir que qualquer cidadão pudesse compreender a composição do salário, identificar eventuais distorções e acompanhar melhor a aplicação dos recursos públicos.

O projeto também previa a criação de um glossário explicativo para que qualquer pessoa pudesse entender cada rubrica, e estabelecia cuidados com a proteção de dados, garantindo que informações de servidores em situação de risco ou sob medidas protetivas não fossem divulgadas.

Marquinhos Trad destacou que a proposta buscava fortalecer a transparência e o controle social sobre os gastos públicos. “A transparência é uma das formas mais eficientes de combater a má gestão. Quando a informação é clara e acessível, o cidadão entende melhor o uso do dinheiro público, e o servidor que cumpre seu dever com honestidade tem seu trabalho valorizado”, afirmou.

Assine o Correio do Estado

Saúde

Hospital do Pênfigo suspende cirurgias bariátricas pelo MS Saúde por determinação do Governo

Em nota, o Hospital afirmou que aguarda novas definições para a retomada dos procedimentos

14/10/2025 18h05

Compartilhar
Matriz do Hospital do Pênfigo

Matriz do Hospital do Pênfigo Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O Hospital Adventista do Pênfigo (HAP) suspendeu as cirurgias bariátricas previstas para acontecer através do programa MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila. 

Em nota, o Hospital afirmou que a paralisação temporária das operações são consequência de uma “reestruturação do programa por parte do poder público”. 

Em Mato Grosso do Sul, são cinco os hospitais que realizam as cirurgias bariátricas através do programa: o HAP e o Hospital Regional em Campo Grande; em Três Lagoas, o Hospital Regional Madig Thomé, que foi o primeiro a se consolidar como referência pela Regulação Estadual e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora; e, em Dourados, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), que realizou em agosto a primeira cirurgia bariátrica através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde que começou a fazer parte do programa, em 2024, o Hospital do Pênfigo já atendeu 406 pacientes e realizou 20 cirurgias. 

O Hospital ressaltou que “permanece à disposição e aguarda a definição do Governo para a retomada das cirurgias”. 

A Secretaria de Estado de Saúde foi procurada pela reportagem para os esclarecimentos sobre as novas estruturas do programa e o prazo para liberação de novas cirurgias, mas até o fechamento não havia respondido. 

Leia a nota: 

O Hospital Adventista do Pênfigo informa que as cirurgias previstas no programa Mais Saúde, Menos Fila encontram-se temporariamente suspensas em razão de uma reestruturação do programa.

A instituição permanece à disposição e segue acompanhando de perto os trâmites necessários, aguardando a definição do Governo para a retomada das cirurgias.

Reforçamos que seguimos empenhados em colaborar para que, em breve, possamos dar continuidade a esse importante programa, que beneficia tantas pessoas em nossa comunidade.

MS Saúde

O programa tem como objetivo reduzir as filas de espera por procedimentos médicos, como consultas, exames e cirurgias eletivas, atendendo os pacientes que aguardam na fila de espera por esses serviços. 

Com início em maio de 2023, o programa visa atender as demandas da população mais  reprimida, proporcionando um acesso de forma mais rápida e eficiente aos serviços de saúde para todos os municípios do Estado. 

Para ser beneficiado pelo programa, o cidadão precisa estar inscrito no SUS e seguir os procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para os agendamentos e a realização dos procedimentos. 

Segundo dados da SES, de maio de 2024 a abril de 2025, já haviam sido realizados 46 mil atendimentos, sendo 25,4 mil exames e 26,3 mil cirurgias, atendendo uma demanda histórica. 

Atualmente, o programa segue na 3ª fase, que vai até 31 de dezembro. Nesta fase, o programa passa a incluir tratamento odontológico para pacientes especiais em ambiente hospitalar que necessitem de sedação, procedimentos relacionados a cirurgia de ombro e a ampliação dos atendimentos de procedimentos em urologia.

O MS Saúde oferta aproximadamente 140 tipos de procedimentos cirúrgicos eletivos em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, fissura labiopalatina, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, urologia, ginecologia e ortopedia.

O Programa realiza 74 tipos de exames diagnósticos, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

Cidades

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS

Um funcionário terceirizado que participava da corrupção recebia propina para reduzir o valor da conta de energia elétrica, conforme apontou a investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul

14/10/2025 17h34

Compartilhar

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação que levou à prisão de dois homens em flagrante, envolvidos em um esquema de propinas para reduzir os valores nas contas de energia de diversos consumidores.

A investigação foi conduzida por meio da 30ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e verificou um esquema de corrupção e estelionato que envolvia a manipulação de leituras de consumo de energia por um funcionário terceirizado da concessionária.

Conforme o MPMS, o leiturista recebia R$ 8 mil mensais em propinas para alterar os valores nas contas de energia. No total, 32 pessoas foram indiciadas, sendo que 14 confessaram participação no esquema.

Os pagamentos variavam entre R$ 50 e R$ 1.300, incluindo refeições ou serviços.

O MP ofereceu Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) para 11 dos investigados, que aceitaram cumprir algumas obrigações, como pagar uma quantia, fazer serviços comunitários e comparecer a audiências. Caso algum deles deixe de comparecer sem apresentar justificativa, será interpretado como desinteresse no acordo.

Por outro lado, 23 pessoas foram denunciadas por corrupção ativa, corrupção passiva e estelionato. Ainda ficou estabelecida a cobrança de R$ 20 mil de indenização, além da suspensão de direitos políticos e da perda da função pública.

Divisão do processo

O processo foi separado em três ações penais. Para 18 investigados, o caso foi arquivado por falta de provas suficientes, com possibilidade de reabertura.

Como garantia da privacidade das pessoas, a divulgação dos dados pessoais dos envolvidos levou em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a proteção da privacidade sem comprometer a transparência institucional.

“A atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul neste caso demonstra nosso compromisso com o combate à corrupção e à responsabilização dos envolvidos, sempre com respeito aos direitos individuais e à legalidade”, afirma o Promotor de Justiça George Zarour Cezar.

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 6 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 5 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

3

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 5 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

4

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 5 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 5 dias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?