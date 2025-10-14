Câmara rejeita projeto que pretendia "destrinchar" salário de servidores da prefeitura

Saúde

Em nota, o Hospital afirmou que aguarda novas definições para a retomada dos procedimentos

O Hospital Adventista do Pênfigo (HAP) suspendeu as cirurgias bariátricas previstas para acontecer através do programa MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila.

Em nota, o Hospital afirmou que a paralisação temporária das operações são consequência de uma “reestruturação do programa por parte do poder público”.

Em Mato Grosso do Sul, são cinco os hospitais que realizam as cirurgias bariátricas através do programa: o HAP e o Hospital Regional em Campo Grande; em Três Lagoas, o Hospital Regional Madig Thomé, que foi o primeiro a se consolidar como referência pela Regulação Estadual e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora; e, em Dourados, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), que realizou em agosto a primeira cirurgia bariátrica através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde que começou a fazer parte do programa, em 2024, o Hospital do Pênfigo já atendeu 406 pacientes e realizou 20 cirurgias.

O Hospital ressaltou que “permanece à disposição e aguarda a definição do Governo para a retomada das cirurgias”.

A Secretaria de Estado de Saúde foi procurada pela reportagem para os esclarecimentos sobre as novas estruturas do programa e o prazo para liberação de novas cirurgias, mas até o fechamento não havia respondido.

Leia a nota:

O Hospital Adventista do Pênfigo informa que as cirurgias previstas no programa Mais Saúde, Menos Fila encontram-se temporariamente suspensas em razão de uma reestruturação do programa.

A instituição permanece à disposição e segue acompanhando de perto os trâmites necessários, aguardando a definição do Governo para a retomada das cirurgias.

Reforçamos que seguimos empenhados em colaborar para que, em breve, possamos dar continuidade a esse importante programa, que beneficia tantas pessoas em nossa comunidade.

MS Saúde

O programa tem como objetivo reduzir as filas de espera por procedimentos médicos, como consultas, exames e cirurgias eletivas, atendendo os pacientes que aguardam na fila de espera por esses serviços.

Com início em maio de 2023, o programa visa atender as demandas da população mais reprimida, proporcionando um acesso de forma mais rápida e eficiente aos serviços de saúde para todos os municípios do Estado.

Para ser beneficiado pelo programa, o cidadão precisa estar inscrito no SUS e seguir os procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para os agendamentos e a realização dos procedimentos.

Segundo dados da SES, de maio de 2024 a abril de 2025, já haviam sido realizados 46 mil atendimentos, sendo 25,4 mil exames e 26,3 mil cirurgias, atendendo uma demanda histórica.

Atualmente, o programa segue na 3ª fase, que vai até 31 de dezembro. Nesta fase, o programa passa a incluir tratamento odontológico para pacientes especiais em ambiente hospitalar que necessitem de sedação, procedimentos relacionados a cirurgia de ombro e a ampliação dos atendimentos de procedimentos em urologia.

O MS Saúde oferta aproximadamente 140 tipos de procedimentos cirúrgicos eletivos em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, fissura labiopalatina, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, urologia, ginecologia e ortopedia.

O Programa realiza 74 tipos de exames diagnósticos, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.