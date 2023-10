As bandeiras palestina e brasileira misturaram-se na rua Frei Mariano, principal via comercial do Centro de Corumbá, durante a caminhada da paz promovida pela Sociedade Árabe Palestina do município, na tarde desta quarta-feira (18). O intuito do ato, que mobilizou mais de uma centena de pessoas, foi alertar para o massacre que está ocorrendo com a guerra no Oriente Médio, entre Israel e palestinos, principalmente com ataques na Faixa de Gaza.

Crédito: Rodolfo César

Ao menos 15 comércios espalhados pelas ruas Delamare, Frei Mariano, Treze de Junho e Antônio Maria Coelho também ficaram fechados à tarde e tinham um cartaz na porta para anunciar o apoio ao povo palestino. A grande maioria desses estabelecimentos é de proprietários descendentes de árabes e palestinos.

Nesta quarta-feira, a guerra já tinha matado 1,4 mil israelenses e 3.450 palestinos, conforme o Ministério da Saúde de Gaza. Além disso, há milhares de feridos e reféns em ambos os lados. Os ataques mais intensos começaram em 7 de outubro e já se passaram 11 dias de tensão e foguetes sendo arremessados.

A iniciativa de se realizar a caminhada partiu da conversa de integrantes da Sociedade Árabe Palestina em Corumbá, do Comitê Corumbá pela Paz, do Comitê 29 de Novembro de Solidariedade ao Povo Palestino e Observatário da Cidadania e Direitos Humanos e Organização de Cidadania, Cultura e Meio Ambiente. Houve um caminhão de som para acompanhar as pessoas e um outro veículo menor para dar suporte com água.

Filhos e filhas de descendentes palestinos e árabes, todos crianças, ditaram o ritmo da caminhada com uma bandeira de mais de 3 metros da Palestina que foi segurada. No caminhão de som, narradores revezaram-se em dar notícias sobre o conflito, sobre as tragédias já registradas e sobre pedidos de paz entre os povos.

O comerciante e também integrante da Sociedade Árabe Palestina, Nasser Safa, comentou que as atrocidades da guerra estão deixando marcas. “Vemos que muito do que acontece lá é distorcido, Gaza virou um holocausto cometido por Israel. O mínimo que podemos fazer é sair em passeata em apoio ao nosso povo, aos nossos queridos irmãos e por nossas crianças que estão sendo massacradas e o mundo assistindo como se fosse um filme de Hollywood”, reforçou Safa.

A capital do Pantanal tem uma das maiores comunidades palestinas do Centro-Oeste, com cerca de 420 pessoas.Grande parte dessas pessoas são da região de Kafr Malik. A localidade fica a cerca de 56 km de Jerusalém, ao norte, e a cerca de 100 km da Faixa de Gaza, além de estar localizada no território da Cisjordânia atualmente.

Como a rua Frei Mariano foi o principal palco dessa caminhada, a Guarda Municipal e a Polícia Militar deram apoio e fecharam os acessos da via principal enquanto havia passeata. A Polícia Militar também prestou apoio.

Não há, ainda, sinais de que a guerra entre palestinos e israelense deve afrouxar nas próximas semanas. Além disso, o Exército de Israel fechou os acessos de Gaza para que ajuda humanitária e outros itens possam chegar a pessoas que estão na zona de conflito.