Caminhão carregado com 28 toneladas de carne tomba no Parque dos Poderes - Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Um caminhão carregado com aproximadamente 28 toneladas de carne de frango, que vinha de Mogi Mirim (SP), perdeu o controle e acabou tombando na rotatória do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

“Errei ali, nunca passei aqui, não é a primeira vez que passei e tombei”, explicou o caminhoneiro.

O motorista seguia pela Avenida do Poeta com a com a rua Dr. Abdall Duallibi quando acessou a rotatória, e o caminhão Scania 380, ano 2007, acabou tombando. O destino da carga seria Corumbá, município localizado a 425 quilômetros de Campo Grande.

A reportagem do Correio do Estado conversou com o motorista João Silas Pereira, de 56 anos, natural de Rondonópolis (MT), que explicou que trabalha como caminhoneiro há 18 anos, mas está nesta empresa há seis meses.

O caminhoneiro, que sofreu apenas escoriações leves na mão, contou que vinha de Três Lagoas, sentido Corumbá, e que, na BR-163, na altura do pontilhão com a Avenida João Arinos, acabou pegando o percurso errado e acessou o Parque dos Poderes.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Com relação à carga, ele explicou que outro caminhão da empresa está a caminho para retirá-la do local, que está isolado com fita. O acidente ocorreu por volta das 14h, e, até o momento, o caminhão segue no local.

Apesar da proporção da carreta, ela não chegou a fechar a via, e o trânsito segue normalmente - até a chegada do outro caminhão que irá remover a carga.

Segundo o agente estadual de trânsito Felipe Malheiros, que está acompanhando o tráfego no local, a estimativa é que o caminhão seja destombado por volta das 20h.

Carga

Em torno de 16h50, outro caminhão da empresa, um Volvo FH500, encostou para realocar a carga de carne.

Os agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) fizeram um desvio, de modo que o trânsito segue por apenas um sentido da Avenida do Poeta, enquanto os funcionários da empresa descarregam a carga para realocá-la em outro veículo.

** Matéria atualizada às 17h14 para acréscimo de informações

