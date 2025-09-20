Caminhoneiro é esfaqueado em posto de combustíveis em Campo Grande

Na madrugada deste sábado (20), um caminhoneiro de 46 anos, foi esfaqueado em um posto de combustíveis no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu após a vítima acender um cigarro , o que desagradou o suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante.
Conforme o relato, após a vítima acender o cigarro ao lado do suspeito, eles iniciaram uma breve discussão, e o suspeito foi para cima do caminhoneiro com uma faca, momento em que foi atingido por três golpes de faca nas costas ao se virar.
Testemunhas confirmaram a versão da vítima sobre os acontecimentos.
O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol).
O Corpo de Bombeiros prestou socorro ao caminhoneiro no local.
A equipe da 11ª Companhia Independente da PM encontrou o suspeito sentado no pátio do posto, cercado por outras pessoas.
Com ele, os policiais localizaram o cabo da faca utilizada no ataque, enquanto a lâmina, com marcas de sangue, foi encontrada caída no pátio do posto.
O suspeito afirmou aos policiais que queria matar a vítima devido ao cigarro aceso próximo a ele. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.