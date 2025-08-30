Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BRASIL

Caminhoneiros terão unidades de saúde móveis em postos nas rodovias

Parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, ação para agilizar filas no SUS será apresentado na próxima quinta-feira (4)

Da redação (com informações da Agência Brasil)

30/08/2025 - 16h31
Modelo de unidades móveis de saúde voltadas para caminhoneiros em rodovias -  parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde - será apresentado na próxima quinta-feira (4), com intuito de agilizar o tempo de espera nas filas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A apresentação de como funcionarão unidades móveis de saúde será feita pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), instituição sem fins lucrativos que oferece suporte ao Ministério da Saúde na área de atenção primária à saúde.

O programa Agora Tem Especialistas foi lançado pelo governo no fim de maio. Um dos pilares é levar o atendimento primário a locais com grande fluxo de caminhoneiros, como pontos de descanso em rodovias, postos de combustíveis e portos.

Na ocasião do lançamento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que a iniciativa é em parceria com o Ministério dos Transportes.

"Vamos instalar unidades móveis em áreas de apoio aos caminhoneiros, integradas ao prontuário eletrônico do SUS", disse.

Justificativa

Na justificativa para a necessidade de atendimento móvel, o documento cita que muitos deles não possuem moradia fixa, "residem em pequenos municípios com baixo grau de desenvolvimento econômico ou habitam periferias de grandes centros urbanos, frequentemente sem condições mínimas de acesso aos serviços de saúde".

"Além disso, a própria natureza da profissão dificulta o comparecimento regular a unidades de saúde, em razão das longas jornadas de trabalho e da rotina itinerante", completa o texto.

Além das unidades móveis, a estrutura de atendimento contará com unidades semifixas.

Audiência

A audiência pública promovida pela AgSUS , além de apresentar como funcionará o modelo de atendimento, debaterá propostas (100% virtual via Google Meet) sobre a forma de credenciamento dos prestadores de serviço que vão oferecer o serviço.

A proposta prevê que as unidades sejam devidamente equipadas com materiais, insumos e com equipes assistenciais e de apoio. Podem ser fornecedores empresas privadas com ou sem fins lucrativos.

Interessados devem solicitar inscrição e o link de acesso e enviar perguntas e contribuições até as 18h da próxima quarta-feira (3) pelo e-mail: [email protected].

 

Alvo da operação Ultima Ratio, que em outubro do ano passado resultou no afastamento de cinco  desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, acumulou um patrimônio de R$ 113 milhões somente em caminhões, carros e aeronaves. 

De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo publicada neste sábado (30), o suspeito de operar um esquema de venda de decisões nos tribunais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça é dono de 396 veículos e quatro aeronaves. 

A frota de veículos pertence à empresa Florais Transporte, que é suspeita de ser usada por Andreson para lavagem de dinheiro e pagamentos de propina.

A empresa tem apenas 48 funcionários e, segundo a Polícia Federal, não teria capacidade para operar toda a frota que possui. As informações foram levantadas pela PF na investigação sobre o esquema venda de decisões judiciais.

E foi esta empresa de transportes que fez repasses significativos ao advogado Felix Jayme, apontado como um dos principais envolvidos no suposto esquema de venda de sentenças judiciais no TM-MS, segundo a investigação da Polícia Federal durante a operação Ultima Ratio.

“Os dados do afastamento bancário de FELIX JAYME demonstram que a empresa FLORAIS TRANSPORTES transfere R$ 1,13 milhão para FELIX JAYME no ano de 2017, dos quais R$ 30 mil no mês de abril, R$ 700 mil no mês de junho e R$ 400 mil no mês de julho”, diz o erlatório da PF que fundamentou o afastamento dos desembargadores de Mato Grosso do Sul.

“Ocorre que, no mesmo período, imediatamente após o recebimento das transferências oriundas da FLORAIS, FELIX JAYME realizou a retirada em espécie de quase todo o montante recebido, totalizando R$ 1.090.250,00. Embora não tenha sido identificado o motivo do recebimento de tais valores por FELIX, nem a destinação dada aos saques, na mesma época, conforme exposto acima, os desembargadores SIDENI SONCINI PIMENTEL, VLADIMIR ABREU DA SILVA e JÚLIO ROBERTO SIQUEIRA CARDOSO, deram provimento a apelação em favor de cliente de FELIX JAYME”. Júlio Siqueira já estava aposentado em outro do ano passado, quando da deflagração da Ultima Ratio.

As informações foram produzidas em um relatório da PF enviado neste mês ao ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF está na fase final da investigação sobre um suposto esquema de venda de decisões envolvendo assessores do STJ.

Endereços ligados a Andreson foram alvo da operação Ultima Ratio, em 24 de outubro do ano passado, nas cidades de Cuiabá e Brasília. Alémde cinco desembargadores, sendo que quatro seguem afastados, a operação também resultou no afastamento de um juiz de primeira instância e de um conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. O conselheiro já retornou ao cargo.

Andreson é um dos personagens centrais, suspeito de cooptar servidores do Judiciário em troca da obtenção de informações dos tribunais de diversas instâncias.

Chamou atenção dos investigadores o fato de que a Florais Transportes ter uma frota que é oito vezes maior do que seu contingente de funcionários. 

O lobista também é dono da Florais Taxi Aéreo, que tem uma frota de quatro aeronaves no valor de R$ 16 milhões. A PF apontou indícios de irregularidades na operação da empresa, como a suspeita de que ela não é usada para aluguel de serviços de táxi aéreo.

“Embora formalmente autorizada a atuar como táxi aéreo, a estrutura operacional e os registros disponíveis não demonstram compatibilidade com essa finalidade. O volume reduzido de voos, a ausência de movimentação de uma das aeronaves, a inexistência de seguro obrigatório (RETA) nas certidões de matrícula e a subutilização geral da frota indicam desvio de padrão esperado para a atividade”, diz o relatório da PF.

Uma das hipóteses em apuração é que o lobista emprestava as aeronaves para o uso de autoridades do Judiciário, dentro de seu esquema de venda de decisões, segundo a reportagem do jornal paulista.

“Parte relevante desse material não apenas reforça hipóteses previamente estabelecidas, como também amplia o escopo investigativo, revelando conexões até então não identificadas e exigindo reorganização lógica e cronológica dos elementos já constantes dos autos investigativos”, apontou a PF.


 

Exatos 32 meses depois do início da primeira etapa das obras do chamado novo acesso da região central de Campo Grande às Moreninhas, o Governo do Estado lançou nesta sexta-feira (29) edital de licitação para investimento de quase R$ 21 milhões na região, mas o projeto da nova avenida segue engavetado. 

Conforme a publicação, 16 ruas e avenidas do Bairro Itamaracá receberão recapeamento ou asfalto novo, num investimento máximo de R$ 20.981.386,66. Estas ruas, entre as quais a Padre Mussa Tuma, principal via do Itamaracá, estão nas imediações da Rua Salomão Abdalla, que precisa ser alargada para servir de nova via de acesso às Moreninhas. Esta avenida, porém, não faz parte dos investimentos previstos neste edital.

Nesta sexta-feira a Agesul divulgou o edital de licitação do chamado lote 01, prevendo o recapeamento de cerca de seis quilômetros de asfalto e implantação de cerca de 5 quilômetros de asfalto novo no Itamaracá. As obras devem se estender por pelo menos dois anos, conforme o edital.

A licitação para pavimentação da Salomão Abdalla e das outras vias que serão abertas no meio de pastagens para dar continuidade às obras de novo acesso às Moreninhas ainda não tem previsão de data, segundo a Agesul.

A primeira etapa deste projeto que prevê a construção de uma nova avenida de acesso às Moreninhas começou ainda em dezembro de 2022. A primeira fase está pronta há quase um ano. Nesta etapa o Governo do Estado já investiu R$ 53,24 milhões.

O problema é que sem a segunda etapa, o asfalto novo da primeira etapa (Avenida Alto da Serra) está ligando as Moreninhas a uma pastagem.

Trechos do asfalto, a drenagem, a ciclovia e até boa parte do paisagismo estão sendo utilizados pelos moradores da região. Mas, a obra tem o objetivo principal desafogar o trânsito de avenidas como, Guaicurus, Costa e Silva e Guri Marques, o que será possível depois da conclusão da segunda etapa. 

DESAPROPRIAÇÕES

Uma das explicações para a demora em tirar do papel esta segunda fase é o impasse sobre a desapropriação de 52 imóveis para alargar a Salomão Abdalla. O custo das indenizações, inicialmente orçado em R$ 10,5 milhões, está sendo bancado pelo Governo do Estado. 

A parte burocrática, porém, ficou a cargo da administração municipal e uma parte dos proprietários contestou os valores e por conta disso existem pendências até hoje. E justamente por conta destas pendências é que esta segunda parte do projeto foi dividida em dois lotes.

Inicialmente a primeira etapa foi licitada por R$ 41,3 milhões e os trabalhos foram executados pela empreiteira Anfer, que é proprietária de parte dos imóveis que precisam ser desapropriados. Porém, depois de uma série de aditivos e acréscimos no projeto original, o custo da obra aumentou em 29%, chegando a R$ 53,24 milhões. 

Conforme a previsão, a nova avenida servirá para desafogar o tráfego da Avenida Guri Marques, hoje a principal via de acesso da região central de Campo Grande às Moreninhas e bairros próximos. 

A continuidade do projeto foi prometida pelo governador Eduardo Riedel no dia 4 de agosto, durante anúncio da programação das festividades relativas aos 126 anos de Campo Grande. Naquela, data, Riedel previu que as obras do novo acesso começariam ainda neste ano. 

 

