Caminhonete com oito pessoas colide em semáforo na Duque de Caxias

METEOROLOGIA

Onda de calor deve continuar no Estado sem previsão de chuvas nos próximos dias

Em Campo Grande, neste domingo (5), os termômetros marcam 21°C inicialmente e chegam aos 34°C ao longo do dia. Foto: Álvaro Rezende / Governo do Estado

Segundo a previsão meteorológica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), para este domingo (5), o dia terá tempo quente e seco, com sol e poucas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Além disso, ainda são esperadas temperaturas acima da média para o período e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% e 45%.

De acordo com o Cemtec, tal situação meteorológica ocorre devido a atuação de uma alta pressão atmosférica. “Aliado a este sistema, os ventos do quadrante norte intensificam o ar quente e seco sobre o estado”, completa o órgão.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 21°C inicialmente e chegam aos 34°C ao longo do dia. No município de Dourados, a mínima é de 21°C e a máxima de 35°C. Ponta Porã e Iguatemi, na região Sul, apresentam mínimas de 21°C, com máximas de 32°C e 35°C, respectivamente. No Leste, Anaurilândia tem variação entre 22°C e 36°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba amanhece com 19°C e atinge 34°C nos horários mais quentes, já Três Lagoas tem mínima de 21°C e máxima de 35°C. No Norte, os valores em Coxim variam entre 21°C e 35°C.

Corumbá, no Pantanal, registra 25°C pela manhã e 36°C à tarde; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 21°C e máxima de 36°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho apresenta o valor mais alto do dia, com temperaturas que iniciam em 24°C e sobem até 37°C.

SEM CHUVAS

Análise feita pelo CEMTEC referente a acumulados de precipitação (chuvas) previstos para os próximos dias, mostram que no período do dia 2 ao dia 10 de maio não há previsão de chuvas no estado.

No segundo período (10 a 18/05), segue o tempo estável sem previsão de chuvas. Nos dois períodos, pontualmente, podem ocorrer pancadas de chuvas, com destaque na região de Porto Murtinho, extremo sul e sudeste do estado.