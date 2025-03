Com plantio de mudas, Campanha da Fraternidade será lançada no Parque das Nações

Parque das Nações, em Campo Grande - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Campanha da Fraternidade 2025 (CF 2025) será lançada neste sábado (8), no Parque das Nações Indígenas, localizado nos altos da Afonso Pena, em Campo Grande.

Embora seja lançada hoje, teve início na Quarta-feira de Cinzas (5). O tema deste ano é “Ecologia Integral – Deus viu que tudo era muito bom!”, lema extraído de Gênesis 1, 31.

O tema ressalta a importância de cuidar e proteger o meio ambiente em meio a tempos em que queimadas, incêndios e desmatamento afetam a fauna e flora mundial.

Neste sábado, haverá plantio de árvores (mudas de ipê), Santa Missa e apresentação das bandas católicas Ministério de Música da Paróquia Cristo Luz dos Povos, Ministério de Música da Pastoral Juvenil, Fraternidade São João Paulo II e Orquestra Indígena.

Confira a programação:

15h: Início da concentração/chegada de autoridades e fiéis

16h: Cerimônia de abertura e plantio de árvores (mudas de pê)

18h: Santa Missa presidida por Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo Metropolitano

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2025

A temática propõe analisar e ressignificar as opções e buscar novas atitudes para colocar em sintonia com sinais de ressurreição de Jesus Cristo: os dons da natureza, a beleza das culturas, a conquista da justiça social, o esforço pelo bem comum na sociedade e a paz tão desejada que começa dentro de cada um. O cristão é chamado para cuidar, integrar e acompanhar cada vida como um sinal do amor de Deus.

Não se pode ignorar os caminhos que nos levaram à crise socioambiental que se enfrenta atualmente. O ser humano é guardião do planeta, com a missão sagrada confiada por Deus a cada um para ser exercida com responsabilidade e cuidado.

A conversão integral exige uma revisão do estilo de vida, lembrando de que a crise ecológica está diretamente ligada à moralidade humana.

O objetivo geral da Campanha é promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra.

O Papa Francisco, em sua Carta Encíclica "Laudato Si'", publicada há 10 anos, em março de 2015, instiga a refletir sobre a relação entre homens e natureza, destacando a interdependência entre o grito dos pobres e o grito da terra.

Confira sete conceitos que perpassam o texto-base da Campanha da Fraternidade:

Casa Comum

Ecologia Integral

Tudo está interligado

O ser humano como Guardião da Criação

A Crise Ecológica e sua Raiz Humana

Conversão Ecológica

Do Consumismo a um novo estilo de vida

Celebrada nacionalmente desde 1964, a Campanha da Fraternidade é um modo de a Igreja Católica no Brasil celebrar o Tempo da Quaresma – os 40 dias em preparação para a Páscoa com atitudes de oração, jejum e caridade.

O ponto alto da Campanha é a Coleta da Solidariedade, realizada em todas as comunidades do Brasil no Domingo de Ramos, que, neste ano, ocorre nos dias 12 e 13 de abril. Os recursos são destinados a projetos sociais em todo o país.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE x MS

A Campanha da Fraternidade 2025 terá um tema em que Mato Grosso do Sul é protagonista das discussões no Brasil e mundo: o meio ambiente.

Os incêndios dos últimos anos no Pantanal e as mudanças climáticas são fatores que motivaram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) a eleger o tema da campanha deste ano. Em Mato Grosso do Sul, o clero já está pronto para levar a campanha aos fiéis.

O objetivo da campanha neste ano é convidar a sociedade a refletir sobre o cuidado com a “casa comum”, como a Igreja denomina o planeta, e a responsabilidade cristã na preservação do meio ambiente.

O aquecimento no Pantanal é um dos temas centrais, além dos dados sobre poluição em todo o Brasil.