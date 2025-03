Abertura da Campanha da Fraternidade terá missa e shows em Campo Grande

Lançamento da Campanha da Fraternidade foi no dia 28 de fevereiro e celebração será em 8 de março - Foto: Divulgação / Arquidiocese de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A solenidade de abertura da Campanha da Fraternidade 2025 em Campo Grande será no sábado (8), a partir das 16h, no Parque das Nações Indígenas. Nacionalmente, a abertura será nesta quinta-feira (5), em Brasília.

Em Campo Grande, a solenidade contará com missa celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Dimas Lara Barbosa, shows e apresentações.

Neste ano, o tema da campanha é "Fraternidade e Ecologia Integral", com o lema bíblico, extraído de Genesis 1,31: “Deus viu que tudo era muito bom”. O lançamento oficial foi no dia 28 de fevereiro.

Segundo a Arquidiocese de Campo Grande, haverá apresentações da Orquestra Indígena MS, Fraternidade João Paulo II, Ministério da Paróquia Cristo Luz dos Povos e Ministério da Pastoral Juvenil.

"Este ano, de novo, nós queremos viver a quaresma do jeito brasileiro, juntando fé e vida, através da Campanha da Fraternidade. Queremos pensar não apenas no meio ambiente, mas sobretudo no nosso envolvimento nessa casa comum que Deus nos dá para nela vivermos", disse Dom Dimas.

Nós queremos também plantar uma árvore para cada paróquia, como sinal concreto da nossa participação", acrescentou o arcebispo.

Campanha da Fraternidade

A Campanha da Fraternidade é apresentada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) como caminho de conversão quaresmal.

A cerimônia de lançamento nacional será na sede da CNBB, em Brasília (DF), a partir das 10h, nesta Quarta-Feira de Cinza, e será transmitida em sinal aberto pela emissora católica Canção Nova e também pelo Youbute e redes sociais da CNBB.

Durante a cerimônia, conduzida pelo secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers, e pelo coordenador de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen, serão apresentados Mensagem do Papa Francisco e um vídeo com um balanço dos projetos apoiados, em 2024, pelo Fundo Nacional de Solidariedade, composto com recursos da Coleta Nacional da Solidariedade.

O tema deste ano foi inspirado na publicação da Carta Encíclica Laudato Si’ do Papa Francisco, que em 2025 completa 10 anos, nos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, na recente Exortação Apostólica Laudate Deum, nos 10 anos de criação da Rede Eclesial PanAmazônica (REPAM) e na realização da COP 30 – a primeira na Amazônia, em Belém (PA).

A campanha acolhe ainda a sugestão das Comissões Especiais da CNBB para a Amazônia e Ecologia Integral e Mineração.

Segundo a CNBB, o objetivo geral da Campanha da Fraternidade é promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra.

A Campanha da Fraternidade é celebrada nacionalmente desde 1964, sendo um modo de a Igreja Católica no Brasil celebrar o Tempo da Quaresma, que são os 40 dias em preparação para a Páscoa, com atitudes de oração, jejum e caridade.

O ponto alto da campanha é a Coleta da Solidariedade, realizada em todas as comunidades do Brasil no Domingo de Ramos.

Neste ano, nos dias 12 e 13 de abril e os recursos são destinados a projetos sociais em todo o país.