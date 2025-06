Santa Casa reforça campanha nacional de prevenção a queimaduras

JUSTIÇA

Conforme o processo, o estabelecimento atuava com música ao vivo na área externa e sem licença ambiental

Um bar localizado na cidade de Corumbá, distante aproximadamente 427 quilômetros de Campo Grande, foi condenado pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi condenado a pagar R$ 50 mil em indenizações, sendo R$ 40 mil por danos morais coletivos e R$ 10 mil por danos ambientais pretéritos, além de ser obrigado a interromper as atividades com música ao vivo ou sonorização mecânica até que obtenha as licenças exigidas.

A ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual, após diversas denúncias de moradores e sucessivas autuações da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal. A fiscalização apontou que o bar operava com música ao vivo na área externa e sem licença ambiental, emitindo ruídos acima dos limites estabelecidos na Resolução nº 01/1990 do Conama, e pela NBR/ABNT 10.151, norma técnica que define os níveis máximos de emissão sonora aceitáveis.

Na decisão unânime da 3ª Câmara Cível, a sentença de 1º Grau foi integralmente mantida quanto às indenizações por danos morais coletivos (R$ 40 mil) e danos ambientais pretéritos (R$ 10 mil), valores que serão destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Corumbá.

No recurso da defesa, que pedia a redução das indenizações e contestava a validade das provas técnicas, foi acolhido apenas parcialmente para adequar os juros e correção monetária à taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Conforme o que consta nos autos, o estabelecimento já tinha recebido advertências, além de já ter sido notificado pela suspensão prévia da atividade sonora, e mesmo assim, manteve os eventos musicais, desrespeitando as medidas administrativas, o que ficou comprovado em laudos técnicos e registros fotográficos que mostravam atos musicais ocorrendo na calçada do bar, contrariando as informações prestadas pela própria empresa ao MPE de que os shows teriam sido transferidos para a área interna e com tratamento acústico.

A decisão foi proferida pelo desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa, relator do processo, que afirmou que o estabelecimento não possuia licença ambiental para operar com apresentações musicais. "Desse modo, desimporta se o ruído de outros estabelecimentos comerciais interferiram (ou não) na medição do ruído sonoro produzido pela empresa requerida, já que sem licença ambiental, não poderia produzir qualquer atividade de sonorização”, destacou o magistrado.

O relator ainda ressaltou que, no caso de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, conforme a Constituição Federal (art. 225, §3º) e a Lei 6.938/1981. “O Laudo Técnico de Medição Acústica concluiu que o ruído ultrapassou e muito o limite estabelecido na normativa NBR/ABNT 10.151", disse em seu voto, decidindo pela condenação do estabelecimento.

