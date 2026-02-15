Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Carnaval com respeito

Campanha "Não é Não" conscientiza foliões em Campo Grande

O primeiro dia do bloco Farofolia reuniu 20 mil foliões, segundo estimativa da GCM

Laura Brasil

15/02/2026 - 10h00
A Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), que está participando ativamente dos blocos do Carnaval de rua em Campo Grande, orienta os foliões sobre a campanha “Não é Não”, iniciativa para evitar o assédio.

A ação, que ocorre há vários anos, tem como objetivo conscientizar a população contra o assédio e qualquer tipo de violência, tendo como foco a mulher e reforçando que o consentimento é indispensável.

Entre sábado (14) e terça-feira (17), as equipes estarão em mutirão nos blocos de rua e no desfile das escolas de samba, que ocorre no Memorial do Papa.

Serão realizadas abordagens de caráter educativo e informativo, com a proposta de promover uma festa saudável e responsável, visando fortalecer a rede de proteção às mulheres existente no município.

Participam da campanha, em ação integrada, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que disponibilizará um ponto fixo de atendimento nos locais dos eventos, a Fundação Municipal de Cultura e a equipe da Patrulha Maria da Penha, vinculada à Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes).

A secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari, reforçou que o objetivo é assegurar que a alegria da festa esteja sempre acompanhada de respeito.

“Todos querem curtir o Carnaval com tranquilidade, e a campanha busca justamente orientar sobre o respeito e garantir apoio a quem se sentir em situação de violência.”

Ela ainda explicou que as equipes e os canais de denúncia estarão sempre disponíveis quando necessário, destacando que ninguém precisa enfrentar qualquer situação de violência ou assédio sozinho.

Folia

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) divulgou que o primeiro dia de Carnaval, na sexta-feira (13), com o bloco Farofolia e a apresentação da funkeira Valesca Popozuda, em Campo Grande, contou com cerca de 20 mil pessoas.

Segundo nota da prefeitura, o público variado reuniu famílias, amigos e foliões no espaço, que aproveitaram a festa sem maiores intercorrências.

O primeiro dia de folia foi marcado por um clima de tranquilidade e organização. Com atuação integrada das equipes da Guarda Civil Metropolitana, órgãos de trânsito e demais forças de apoio do município, a festa transcorreu de forma segura, garantindo conforto e proteção ao público presente.

Além do esquema de segurança, os foliões contaram com estrutura de apoio e atendimento no local, incluindo uma base de primeiros socorros instalada pela Secretaria Municipal de Saúde, assegurando que todos pudessem aproveitar a programação com tranquilidade.

A festa seguiu até as 23h, reunindo diferentes públicos e consolidando a Esplanada Ferroviária como um dos principais pontos de celebração do Carnaval de rua na Capital.

Omissão

Homem é socorrido desorientado após ser atacado por pitbulls em Campo Grande

A vítima foi socorrida por uma equipe da Polícia Militar, que não conseguiu prestar detalhes sobre o ocorrido

15/02/2026 09h00

Reprodução

Um homem, de 45 anos, foi socorrido pela Polícia Militar na tarde de sábado (14). Mesmo sem estar plenamente consciente, ele conseguiu relatar que foi atacado por cães da raça pitbull, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima não estava totalmente consciente, mas conseguiu descrever o ataque, embora não tenha conseguido dar mais detalhes sobre a situação.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima até a UPA Universitário.

De acordo com um dos socorristas, os ferimentos são compatíveis com mordidas de cães, e as lesões apresentavam sinais de inflamação.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e lesão corporal culposa.

Princípio de Incêndio

Polícia resgata duas pessoas após explosão de pneu de caminhão-tanque em MS

Um caminhoneiro tentou auxiliar o colega de trecho a conter as chamas no pneu quando houve a explosão

15/02/2026 08h30

Divulgação PMMS

A Polícia Militar resgatou dois caminhoneiros, de 49 e 69 anos, após o pneu de um caminhão-tanque estourar, em Sonora, município localizado a 362 quilômetros da Capital.

Conforme divulgado pela polícia, os agentes que estavam no posto fiscal, às margens da BR-163, ouviram a explosão no pátio do local e foram verificar o que havia acontecido.

No local, depararam-se com as vítimas, de 49 e 69 anos. Uma delas estava caída no chão, embaixo do caminhão-tanque, que estava carregado com material inflamável.

A outra pessoa estava sentada próxima ao veículo, com sangramento no rosto e suspeita de fratura nos dois braços.

Os policiais acionaram os socorristas e, enquanto prestavam atendimento às vítimas, precisaram conter um princípio de incêndio em um dos pneus do veículo, que transportava borra de soja.

Diante da situação, os militares retiraram as vítimas com cuidado, levando-as para um local seguro.

Uma equipe da CCR MSVia esteve no local e prestou atendimento a uma das vítimas, enquanto socorristas do Hospital Municipal deram suporte à outra, que apresentava ferimento na cabeça.

Após o primeiro atendimento, os dois foram encaminhados ao hospital para avaliação médica. Eles relataram não se lembrar do que havia acontecido.

Tentativa de conter o fogo

Ainda conforme relato de uma testemunha, é possível que o caminhão tenha apresentado travamento no sistema de freios, o que teria provocado o incêndio. Um motorista que prestou auxílio com um extintor acabou sendo atingido pela explosão do pneu.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para preservar a cena e os veículos envolvidos.

