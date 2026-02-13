Valesca Popozuda abre carnaval com bloco Farofolia em Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Carnaval em Campo Grande inicia nesta sexta-feira (13), com o bloco Farofolia. A escolhida para comandar a folia é a funkeira Valesca Popozuda, que não deixou nem a chuva tirar a animação. O show começa a partir das 16h, na Rua Doutor Temístocles, entre as Ruas 14 de Julho e Calógeras, na Esplanada Ferroviária.

Por meio das redes sociais, no Instagram, Valesca publicou nos stories a chegada à Cidade Morena, com a mensagem: “Não há chuva que apague o fogo que estou hoje!! Cheguei”.

A funkeira, que tem 26 anos de carreira, iniciou em Irajá (RJ), no grupo Gaiola das Popozudas, que chamou a atenção do país nos anos 2000.

A precursora do funk, em 2010, seguiu carreira solo e lançou hits marcantes, como “Late mais alto que daqui eu não te escuto” e “Agora eu sou solteira”, ainda no período em que integrava a Gaiola das Popozudas, grupo criado por ela.

Na carreira solo, o hit “Beijinho no Ombro” alcançou públicos de diferentes segmentos. Carinhosamente tratada como rainha no X (antigo Twitter), ela vai embalar a folia do maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul.

“Nossa ideia foi conectar o funk do Rio de Janeiro às expressões carnavalescas do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. Em ano de Copa do Mundo, o encontro entre Carnaval, música popular e identidade nacional ganha ainda mais potência simbólica”, afirma o produtor Thallyson Perez.

Funk no Carnaval

No Carnaval 2025, o bloco Farafolia trouxe a pioneira da cena do funk carioca Tati Quebra Barraco que colocou todo mundo na pista e mesmo os que não sabiam se atiraram aos hits.

Criado em 2019, o bloco é resultado da união de outros da comunidade LGBTQIA+ local, tendo como objetivo celebrar a diversidade e proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos os foliões.

Estrutura

A abertura oficial será na Esplanada Ferroviária, tradicional palco dos blocos de rua da Capital. A expectativa é atrair 130 mil foliões por dia e outros 20 mil, nos dois dias de desfile das escolas de samba, na Praça do Papa.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura, Valdir Gomes, ressaltou que a estrutura foi planejada para receber o público com segurança, oferecendo todas as condições necessárias para aproveitar a programação do carnaval.

“Está tudo organizado e a expectativa é muito grande. Será um Carnaval seguro, alegre e ainda melhor que o do ano passado. Reforçamos a estrutura, com mais arquibancadas cobertas e espaço para cadeirantes e idosos, e trabalhamos junto às forças de segurança para garantir tranquilidade. A Liga tem sido parceira e esperamos um grande público para celebrar com a gente”, frisou Valdir Gomes.

Foram disponibilizados mais de 100 banheiros químicos. Equipes da prefeitura terão reforço após os eventos, garantindo a limpeza, e grades para interdições viárias estão sendo instaladas sob coordenação da Agetran.

O município antecipou a organização, iniciando o credenciamento de vendedores ambulantes, além do planejamento de segurança, trânsito e atendimento em saúde nos dois pontos, com equipes de urgência das 17h à meia-noite, nos dias de programação.

A segurança ficará por conta de 180 agentes da Polícia Militar por noite, com presença da Cavalaria e do Batalhão de Choque. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) contará com 300 agentes, 22 viaturas, 10 motos e um micro-ônibus com base móvel.

A orientação é que os foliões aproveitem a programação com responsabilidade e atenção às recomendações dos órgãos de segurança.

