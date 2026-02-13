Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Carna Valesca

Valesca Popozuda abre carnaval com bloco Farofolia em Campo Grande

A funkeira carioca embala, nesta sexta-feira (13), o bloco Farofolia com hits e novos sucessos

Laura Brasil

13/02/2026 - 12h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Carnaval em Campo Grande inicia nesta sexta-feira (13), com o bloco Farofolia. A escolhida para comandar a folia é a funkeira Valesca Popozuda, que não deixou nem a chuva tirar a animação. O show começa a partir das 16h, na Rua Doutor Temístocles, entre as Ruas 14 de Julho e Calógeras, na Esplanada Ferroviária.

Por meio das redes sociais, no Instagram, Valesca publicou nos stories a chegada à Cidade Morena, com a mensagem: “Não há chuva que apague o fogo que estou hoje!! Cheguei”.

A funkeira, que tem 26 anos de carreira, iniciou em Irajá (RJ), no grupo Gaiola das Popozudas, que chamou a atenção do país nos anos 2000.

A precursora do funk, em 2010, seguiu carreira solo e lançou hits marcantes, como “Late mais alto que daqui eu não te escuto” e “Agora eu sou solteira”, ainda no período em que integrava a Gaiola das Popozudas, grupo criado por ela.

 

 

 

Na carreira solo, o hit “Beijinho no Ombro” alcançou públicos de diferentes segmentos. Carinhosamente tratada como rainha no X (antigo Twitter), ela vai embalar a folia do maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul.

“Nossa ideia foi conectar o funk do Rio de Janeiro às expressões carnavalescas do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. Em ano de Copa do Mundo, o encontro entre Carnaval, música popular e identidade nacional ganha ainda mais potência simbólica”, afirma o produtor Thallyson Perez.

 

Funk no Carnaval

No Carnaval 2025, o bloco Farafolia trouxe a pioneira da cena do funk carioca Tati Quebra Barraco que colocou todo mundo na pista e mesmo os que não sabiam se atiraram aos hits.

Criado em 2019, o bloco é resultado da união de outros da comunidade LGBTQIA+ local, tendo como objetivo celebrar a diversidade e proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos os foliões.

Estrutura

A abertura oficial será na Esplanada Ferroviária, tradicional palco dos blocos de rua da Capital. A expectativa é atrair 130 mil foliões por dia e outros 20 mil, nos dois dias de desfile das escolas de samba, na Praça do Papa.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura, Valdir Gomes, ressaltou que a estrutura foi planejada para receber o público com segurança, oferecendo todas as condições necessárias para aproveitar a programação do carnaval.

“Está tudo organizado e a expectativa é muito grande. Será um Carnaval seguro, alegre e ainda melhor que o do ano passado. Reforçamos a estrutura, com mais arquibancadas cobertas e espaço para cadeirantes e idosos, e trabalhamos junto às forças de segurança para garantir tranquilidade. A Liga tem sido parceira e esperamos um grande público para celebrar com a gente”, frisou Valdir Gomes.

Foram disponibilizados mais de 100 banheiros químicos. Equipes da prefeitura terão reforço após os eventos, garantindo a limpeza, e grades para interdições viárias estão sendo instaladas sob coordenação da Agetran.

O município antecipou a organização, iniciando o credenciamento de vendedores ambulantes, além do planejamento de segurança, trânsito e atendimento em saúde nos dois pontos, com equipes de urgência das 17h à meia-noite, nos dias de programação.

A segurança ficará por conta de 180 agentes da Polícia Militar por noite, com presença da Cavalaria e do Batalhão de Choque. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) contará com 300 agentes, 22 viaturas, 10 motos e um micro-ônibus com base móvel.

A orientação é que os foliões aproveitem a programação com responsabilidade e atenção às recomendações dos órgãos de segurança.

Assine o Correio do Estado

Felpuda

Uma "espremidinha" aqui; um "apertãozinho" ali e uma "bitoquinha" acolá...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (13)

13/02/2026 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Guimarães Rosa - escritor brasileiro

"Se todo animal inspira ternura, o que houve, então, com os homens?"

 

FELPUDA

Uma "espremidinha" aqui; um "apertãozinho" ali e uma "bitoquinha" acolá e o cenário está armado para dar o que falar durante alguns dias, criando-se a falsa ilusão de que alguém está sendo amado que só. Tudo isso com doses generosas postagens de "eu não disse?" nas redes sociais da vida. O importante é "vender" um doce amor, mesmo que só na imaginação de quem acha que ainda tem gente que acredita em "fada madrinha transformando abóbora em carruagem". Como disse experiente político: "Com maquiagem não existe ninguém feio e há quem acredite que 2 mais 2 são cinco". Afe!

Diálogo

Cerco

Ou vai ou racha: a CPMI que investiga a roubalheira do dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS, aprovou a quebra de sigilo f iscal de servidores do INSS, filhos de investigados e 36 empresas. Dos 57 requerimentos aprovados, 51 tratam de quebras de sigilo.

Mais

Os deputados e senadores ainda aprovaram o pedido de prisão preventiva e de retenção de passaporte dos suspeitos de envolvimento nas fraudes do INSS. Entidades utilizavam irregularmente acordos para descontar automaticamente valores das vítimas.

DiálogoEdilson Caramalac e Valquiria Caramalac
DiálogoElaine Batista

Vai, não vai...

A reunião de Azambuja e Riedel com o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, no início de março, sacramentará o projeto político do centro e da direita em MS. Com isso, as situações do deputado federal Marcos Pollon, do deputado estadual João Henrique Catan e do Capitão Contar, também serão decididas. Lembrando que Azambuja e Costa Neto há anos militam na política e Riedel é o governador e tem uma base parlamentar muito forte.

Solitário

Embora Pollon, Catan e Contar acreditem que "se bastam", há quem diga que não é bem assim. Explicam que o primeiro é um campeão de votos, porque seu maior cabo eleitoral foi o então deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos EUA e não poderá "carregá-lo". Além do mais, pesa contra ele o fato de criticar, em praça pública, a cúpula do seu partido, o que resultou na sua retirada do comando do PL em MS.

Sonho meu...

Com relação a João Henrique Catan, nos meios políticos dizem que "ele brada no deserto". O parlamentar faz forte oposição ao governador Riedel, que integra o grupo político do qual seu partido, o PL, faz parte. Catan quer ser candidato ao governo pela legenda liberal, que está fechada com Riedel. Afirmam que ele deverá mudar de partido, o que colocaria em risco a sua reeleição. Já o Capitão Contar tenta ser o segundo nome ao Senado, em uma "dobradinha" com Azambuja. Nos bastidores, dizem que ele deverá ficar apenas no sonho...

Aniversariantes

  • Cassiane Nunes Kadri,
  • Diogo Midzuno Mishima,
  • Maria Adélia Menegazzo,
  • José Antônio Acosta Contrera,
  • Yara Morena Batistoti Andrade,
  • Ottao Pereira de Almeida,
  • Rubens Grandini,
  • Andreia Nunes Zanelato,
  • Imad Ahmad Hazime,
  • Jorge Alberto Sakai Fujimoto,
  • Katia Ferreira Rosa,
  • Leticia Lauar Soares de Sá Coimbra,
  • Marco Antonio Freitas de Oliveira,
  • Pedro Alfonso,
  • Higor Rodrigues da Vera,
  • Rogério Kio Kobayashi,
  • Moacir Fonseca Junior,
  • Yashide Okumoto,
  • Jairo Ribeiro,
  • Leandro Mascolli Benante,
  • Dr. Jair Jatobá Chita,
  • Carlos Augusto Duailibi Furtado,
  • Mário Márcio Cardoso,
  • Dr. Marcos de Lacerda Azevedo,
  • Dra. Suleimar Sousa Schroder Rosa,
  • Bruna Guimarães Moura,
  • Janete Cecilia Basegio,
  • Dr. Antônio Carlos de Almeida,
  • Aguinaldo Ferreira Vilela,
  • Altair Andrade Sasso,
  • Ahyr Maya,
  • Zalma Castilho Lopes,
  • Jary Rodrigues Sales,
  • Claudionor Duarte Neto,
  • Edson Pires Pereira,
  • Ana Luiza Silva Garcia,
  • Oswaldo Arruda Mendes Júnior,
  • Victor Saab,
  • Gleison Antonio de Freitas,
  • Anaurelina Corrêa Nogueira,
  • Lucílio Marques de Souza,
  • Jordão Bezerra,
  • Alberto Arce Tôrres,
  • Elaine Belarmino Siqueira,
  • Marlene Sguissardi da Rosa,
  • Renê França Machado,
  • Sandra Gomes de Oliveira,
  • Lairson Correa de Souza,
  • Joacyr Sebastião Silva,
  • Elda Garcia do Nascimento,
  • Jurandir Rodrigues,
  • Rodolfo Lemes,
  • Luciana Moreira de Campos,
  • Pedro Paulo Penteado,
  • Raimundo Chaves,
  • Lucila da Rocha,
  • Augusto Menezes de Resende,
  • Regina Maura Corrêa Ferreira,
  • José Antônio Alencar,
  • Ariane Alves de Oliveira,
  • Roberto Carlos de Oliveira Ferreira,
  • Meire Lúcia da Silva Teles,
  • Antenor Tavares,
  • Júlia Cordeiro Duarte,
  • Celso Teixeira da Silva,
  • Delidiana Marques de Freitas,
  • Rommel Dantas,
  • Sandra Corral Domingos,
  • Kátia da Silva Soares Barroso,
  • Eduardo Gaiotto Lunardelli,
  • Julio César Alves da Silva,
  • Carlos Alberto José da Silva,
  • Dr. Mário Sérgio D'Avila,
  • Ana Gabrielle Silva Lima Guimarães,
  • Sérgio Cardoso da Cruz,
  • Juatel Tenório Ribeiro Becker Barbosa,
  • Itamar Correa,
  • Camila Campos dos Santos,
  • Silvia Valêncio Alves Ferreira,
  • Antonio Carlos Bignardi,
  • Fernando Lúcio Barbosa,
  • Rita de Cássia Icassati do Amaral,
  • Heberty Luis Alves Marietti,
  • Helder Antonio de Melo Barbosa,
  • Jenoel Pereira Capilé,
  • Herminia Alves de Almeida,
  • Antonino Ribeiro Ayres,
  • Aguinaldo Pires Barbosa,
  • Tereza Cristina Ferreira Rodrigues,
  • Alexandre Fernandes Amaral de Oliveira,
  • Cassia Lislier da Mota Bampi,
  • Luiz Carlos da Silva Moreno,
  • Paulo Sérgio Machado,
  • Alisie Pockel Marques,
  • Osmar Cardoso Lima,
  • Carolina D´Arc Santos Pereira,
  • Rafael Heller,
  • Homero Lupo Medeiros,
  • João Glauco Alencar Arrais,
  • Kelli Domingues Passos Ferreira,
  • Lygia Mara Fleitas de Lucca,
  • Osvaldo Odorico,
  • Paulo Sleiman Rojas,
  • Wellington de Morais Ferrato,
  • Mayra Lopes,
  • Mário Sérgio Antunes Barbosa,
  • Beatriz Ribeiro de Andrade,
  • Ana Maria Soares Ribeiro,
  • Rita de Cássia dos Santos Alves,
  • Maria de Fátima Batista Nantes.

CARNAVAL

Com poucos itens, brilho e imaginação, é possível montar fantasias criativas e baratas

Com poucos itens, muito brilho e imaginação, é possível montar fantasias criativas e baratas que chamam a atenção nas ruas e garantem o conforto para curtir o Carnaval com estilo

12/02/2026 10h00

Compartilhar

Reprodução

Continue Lendo...

O Carnaval está chegando e, com ele, a temporada de bloquinhos, marchinhas e um desfile de criatividade pelas ruas do Brasil. Neste ano, a procura por fantasias simples, baratas e sustentáveis cresceu: muita gente quer se destacar na multidão sem gastar muito – e sem abrir mão do conforto.

Nos últimos anos, o Carnaval de rua ganhou força nas grandes cidades e também nos municípios do interior.

Em Campo Grande e Corumbá, por exemplo, os blocos se multiplicaram, cada um com seu tema, e há espaço tanto para quem gosta de brilho quanto para quem prefere o humor.

Ensaio técnico das escolas de samba na avenida foi prévia do desfile carnavalesco em Corumbá - Foto: Reprodução

Com alguns materiais básicos, como fitas, tintas, purpurina e peças do guarda-roupa, dá para criar produções cheias de personalidade. A tendência é apostar em conceitos divertidos, figurinos personalizados e reaproveitamento de roupas, unindo estilo e consciência ambiental.

APROVEITE O QUE JÁ TEM

Com roupas do fundo do guarda-roupa, dá para criar fantasias fáceis, econômicas e criativas - Foto: Reprodução

Antes de correr para as lojas, vale abrir o guarda-roupa e olhar o que pode ser reaproveitado. Um top colorido pode virar parte de uma fantasia de sereia ou de arco-íris; uma camisa social pode se tornar figurino de turista ou marinheiro.

Veja algumas inspirações simples e baratas:

> Turista perdido – camisa estampada, câmera pendurada no pescoço, boné e uma pochete. Complete com protetor solar falso no nariz e um mapa dobrado no bolso.

> Anos 80 – roupas fluorescentes, acessórios grandes e penteado armado. Basta um pouco de laquê e uma playlist de rock nacional para entrar no clima.

> Caipira moderno – jeans gasto, camisa xadrez, chapéu de palha e detalhes coloridos amarrados nas mangas. Um toque de blush vermelho nas bochechas dá o charme.

> Gato, coelho ou borboleta – use roupas pretas ou coloridas e complete com orelhas, rabinho e maquiagem temática. Simples e certeiro, ideal para blocos de última hora.

> Pipoca ou nuvem – cole algodões em uma camiseta branca e use uma calça clara. Leve e divertida, especialmente para crianças.

ACESSÓRIOS

Nem só de fantasia completa vive o Carnaval. Às vezes, um bom acessório é o suficiente para mudar tudo. As tiaras personalizadas continuam como tendência: flores, anteninhas, chifres, corações ou frutas são fáceis de montar com arame, cola quente e criatividade.

Outra opção prática são as capas de tule ou de tecido transparente, que adicionam movimento e cor ao figurino. Dá para customizar com fitas douradas, estrelas ou pompons. As bolsinhas pequenas com glitter ou paetê, além de estilosas, ajudam a carregar o essencial durante os blocos.

MAQUIAGEM

Cores, brilhos e adereços nunca são demais em uma boa make de Carnaval - Foto: Reprodução

Se o orçamento é curto, a maquiagem pode ser a estrela principal. O segredo é apostar nos glitters biodegradáveis, que já são encontrados em diversas cores e texturas. Misturar brilho nos olhos com pedrinhas adesivas cria um efeito de fantasia instantânea.

Para quem prefere produções mais rápidas, vale experimentar sombreados metálicos, batons vibrantes e aplicações na testa e nas têmporas. O visual “galáxia” e o estilo “disco fever” ainda estão em alta. Já os desenhos com delineador branco ou neon são tendência entre os mais jovens.

SUSTENTABILIDADE

Outra tendência que se consolida é o reaproveitamento de materiais. Nos blocos de Carnaval deste ano, a consciência ambiental aparece tanto nos abadás customizados quanto nas fantasias criadas com tecidos reciclados, plásticos reaproveitados e adereços de papel.


Botões ou até mesmo tampinhas de garrafa podem ser uma ótima alternativa para criar looks criativos - Fotos: Reprodução


Quem não tem tempo para montar a produção inteira pode buscar brechós e bazares. Nessas lojas, é comum encontrar roupas vintage, adereços com brilho e peças para customizar a preços acessíveis.

FANTASIAS COLETIVAS

Foto: Reprodução

Nada chama mais a atenção no meio da multidão do que um grupo fantasiado no mesmo tema. Vale tudo: personagens de filmes, frutas tropicais, signos do zodíaco ou até expressões populares transformadas em figurino.

Algumas ideias para grupos:

> Baralho completo – cada pessoa representa uma carta (começando pelas mais fáceis, como o Ás e o Rei).

> Estrelas da música – recriar estilos de artistas famosos, com perucas, óculos e adereços.

> Cores do arco-íris – cada amigo escolhe uma cor e o grupo forma o arco colorido.

> Rede social – um se fantasia de “like”, outro de “meme”, outro de “notificação”, uma sátira bem-humorada do mundo digital.

> Clássicos das animações – personagens como Flintstones, Smurfs ou heróis de desenhos antigos sempre fazem sucesso.

CONFORTO É PRIORIDADE

Mais importante que o visual é curtir com conforto e segurança. Lembre-se de escolher calçados adequados, roupas leves e que permitam movimentos.

O calor intenso dos blocos pode ser um desafio, portanto tecidos respiráveis são sempre a melhor opção.

Também é bom ter atenção com o uso de maquiagem e glitter biodegradável, que evitam alergias e impactos ambientais.

E não esqueça do protetor solar, água e pausas para descanso, receita garantida para um Carnaval animado e sem contratempos.

>> PROGRAMAÇÃO CARNAVAL DE RUA

CAMPO GRANDE

> Hoje

  • 20h – Bloco Evoé Baco – Rua Antônio Maria Coelho, com Rua 14 de Julho

> Amanhã

  • 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 16h – Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, nº 103)
  • 16h – Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, nº 91)

> Sábado 

  • 09h às 14h – Bloco Acorda o Galo – Morada dos Baís 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68

> Domingo

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

> Segunda-feira

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
  • 15h – Cia Barra de Saia – Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68
  • 16h – Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, Vila Margarida

> Terça-feira

  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

> 21 de fevereiro

  • 14h – Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
  • 17h – Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)
Valdir Gomes concurso de Fantasias do Carnaval Corumbaense no ano passado - Foto: Reprodução

CORUMBÁ

> Hoje

  • 20h – Concurso de Fantasias – Corumbaense F. C.

> Amanhã

  • 20h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

> Sábado

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile LIBLOCC – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Domingo

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Desfile LIESCO – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Segunda-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile LIESCO – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Terça-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Carnaval Cultural – Jardim da Independência
  • 23h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

> Quarta-feira

  • 16h – Apuração LIBLOCC e LIESCO – Passarela do Samba
  • 20h – Show Gospel – Praça Generoso Ponce

> 21 de fevereiro

  • 20h – Enterro dos Ossos – Distrito de Albuquerque

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS
correia de longa distância

/ 2 dias

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio

4

Faculdade particular encerra atividades em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Faculdade particular encerra atividades em Campo Grande

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3611, de quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3611, de quarta-feira (11/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 15 horas

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 dia

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?