Cidades

Multivacinação

Campanha oferece todas as vacinas para crianças e adolescentes, neste sábado

Serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo

João Pedro Flores

17/10/2025 - 16h42
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com dois pontos de atendimento abertos à população: Paróquia Santo Expedito, localizada no Jardim Itamaracá, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes. 

A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis. 

Na Paróquia Santo Expedito, os atendimentos ocorrem das 8h às 12h, e na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45. Em ambos os locais, serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, reforça que a mobilização é uma oportunidade para que pais e responsáveis coloquem em dia as vacinas das crianças e adolescentes.

“Vacinar é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e evitar o retorno de enfermidades já controladas”, comenta.

Ela lembra ainda que adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam ou não completaram o esquema da vacina contra o HPV também podem aproveitar a campanha para se imunizar.

“Além das unidades de saúde, temos desenvolvido ações nas escolas e com o apoio dos agentes comunitários de saúde para identificar e resgatar adolescentes que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal contra o HPV”, destaca.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas de rotina disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento de cada unidade. 

CAMPANHA

A ação trata-se de uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até o final de outubro.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, conforme a Portaria GM/MS nº 6.715/2025, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Veja algumas:

  • BCG;
  • Poliomielite;
  • Tríplice Viral;
  • DTP; 
  • HPV;
  • Hepatite A e B;
  • Pneumocócica;
  • Meningocócica ACWY.

A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

Cidades

Caminhão carregado com 28 toneladas de carne tomba no Parque dos Poderes

Trabalhando há seis meses na empresa, o caminhoneiro relatou que errou ao passar pelo pontilhão com a Avenida João Arinos, na BR-163, e acabou nesse percurso

17/10/2025 16h43

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Um caminhão carregado com aproximadamente 28 toneladas de carne de frango, que vinha de Mogi Mirim (SP), perdeu o controle e acabou tombando na rotatória do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

“Errei ali, nunca passei aqui, não é a primeira vez que passei e tombei”, explicou o caminhoneiro.

O motorista seguia pela Avenida do Poeta com a com a rua Dr. Abdall Duallibi quando acessou a rotatória, e o caminhão Scania 380, ano 2007, acabou tombando. O destino da carga seria Corumbá, município localizado a 425 quilômetros de Campo Grande.

A reportagem do Correio do Estado conversou com o motorista João Silas Pereira, de 56 anos, natural de Rondonópolis (MT), que explicou que trabalha como caminhoneiro há 18 anos, mas está nesta empresa há seis meses.

O caminhoneiro, que sofreu apenas escoriações leves na mão, contou que vinha de Três Lagoas, sentido Corumbá, e que, na BR-163, na altura do pontilhão com a Avenida João Arinos, acabou pegando o percurso errado e acessou o Parque dos Poderes.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Com relação à carga, ele explicou que outro caminhão da empresa está a caminho para retirá-la do local, que está isolado com fita. O acidente ocorreu por volta das 14h, e, até o momento, o caminhão segue no local.

Apesar da proporção da carreta, ela não chegou a fechar a via, e o trânsito segue normalmente - até a chegada do outro caminhão que irá remover a carga.

 

 

 

Segundo o agente estadual de trânsito Felipe Malheiros, que está acompanhando o tráfego no local, a estimativa é que o caminhão seja destombado por volta das 20h.

Carga

Em torno de 16h50, outro caminhão da empresa, um Volvo FH500, encostou para realocar a carga de carne.

 

 

 

Os agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) fizeram um desvio, de modo que o trânsito segue por apenas um sentido da Avenida do Poeta, enquanto os funcionários da empresa descarregam a carga para realocá-la em outro veículo.

 

 

** Matéria atualizada às 17h14 para acréscimo de informações

SAÚDE

Brasil e Índia firmam acordo para fortalecer produção de vacinas

Alckmin e Padilha firmaram compromisso durante agenda em Nova Délhi

17/10/2025 16h03

O foco é fortalecer as plataformas de vacinas virais e bacterianas da Fundação Oswaldo Cruz

O foco é fortalecer as plataformas de vacinas virais e bacterianas da Fundação Oswaldo Cruz Divulgação

O Ministério da Saúde firmou acordo de parceria internacional com a empresa indiana Biological E Limited que estabelece cooperação mútua em pesquisa tecnológica e de inovação. De acordo com o governo federal, o foco é fortalecer as plataformas de vacinas virais e bacterianas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no contexto de cooperação entre países do Sul Global.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a assinatura do acordo foi feita durante agenda do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na República da Índia.

“A missão em Nova Délhi integra os esforços do governo brasileiro para ampliar o comércio, os investimentos e a cooperação bilateral em áreas estratégicas, alinhados aos compromissos firmados entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro Narendra Modi”, diz o comunicado.

Desenvolvimento conjunto


Segundo o Itamaraty, o acordo cria as bases para o desenvolvimento conjunto de pesquisas científicas e estudos sobre vacinas virais e bacterianas produzidas por Bio-Manguinhos, unidade da Fiocruz responsável por imunobiológicos.

Entre os projetos prioritários está a vacina pneumocócica 24 valente, cuja eficácia e segurança serão avaliadas em estudos colaborativos, além de ações para formalizar a transferência de tecnologia da vacina pneumocócica 14 valente.

“Essa transferência garantirá produção nacional e fornecimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a autonomia brasileira na fabricação de imunizantes”, destacou o ministério no comunicado.

Cooperação técnica e científica


O acordo prevê ainda cooperação técnica e científica em temas ligados à produção e ao desenvolvimento de vacinas, além de parcerias de prestação de serviços técnicos que possam ampliar a capacidade produtiva nacional e assegurar o atendimento às demandas do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“O documento estabelece como objetivos específicos o intercâmbio de conhecimento e experiências em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o apoio a análises de vigilância epidemiológica, e a criação de um ambiente colaborativo para fomentar propriedade intelectual e novos projetos de inovação”, informou o Itamaraty.

A Biological E Limited, segundo a pasta, vai contribuir com experiência em pesquisa, desenvolvimento e dados técnicos da vacina pneumocócica, além de capacidade instalada de produção.

Já Bio-Manguinhos participará com estrutura produtiva, expertise em biotecnologia, rede de pesquisa e integração com o SUS e as agências regulatórias brasileiras.

“O acordo é considerado um passo estratégico para fortalecer a soberania tecnológica do Brasil na área de imunobiológicos, garantindo o fornecimento imediato de vacinas essenciais e impulsionando o desenvolvimento de novas gerações de imunizantes que reforcem o PNI e ampliem o acesso da população brasileira a vacinas seguras e eficazes”, concluiu a nota.

