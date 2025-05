Campanhas de vacinação contra gripe se estendem para imunizar presidiários em MS

A campanha de vacinação em presídios no Mato Grosso do Sul foi organizada e se iniciou no fim do mês passado - Foto: Divulgação / Agepen

A campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) também se estendeu nas unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, ações que contemplam tanto os internos quanto os servidores vem tendo o apoio das secretarias municipais de saúde.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), em Campo Grande, a imunização teve início pelo Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, no dia 24 de abril, onde foram aplicadas 315 doses, sendo 295 em internas e 20 em servidoras.

Em seguida, a campanha chegou ao Centro de Triagem “Anísio Lima” e ao Presídio de Trânsito (Ptran), que recebeu aplicação em dois dias consecutivos (29 e 30 de abril).

Neste mês a campanha de vacinação segue em andamento no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e no Instituto Penal de Campo Grande; unidades do Complexo Penitenciário da Gameleira também estarão incluídas, com algumas datas ainda aguardando definição pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Em todo o Estado mais de 2 mil detentos já receberão a aplicação da vacina contra a gripe.

No interior, a vacinação já foi realizada em dezenas de unidades penais. Em cidades como Amambai, Aquidauana, Cassilândia, Coxim, Nova Andradina, Rio Brilhante e Três Lagoas.

Em Três Lagoas, apenas no Presídio de Trânsito (PTL) foram vacinadas mais de 500 pessoas. Em Corumbá, a imunização chegou para 650 internos.

Outras localidades, como Jardim, Jateí, Caarapó e Naviraí, também já executaram a vacinação. Conforme informou a Agepen, em alguns presídios, a ação ainda está em fase de planejamento, a exemplo das unidades de Bataguassu, Dois Irmãos do Buriti, Dourados e Ponta Porã.

A campanha é realizada em parceria com as secretarias de saúde dos municípios e segue o calendário oficial de vacinação. O objetivo segundo a Agepen é garantir a imunização da população privada de liberdade e dos profissionais do sistema penitenciário, grupos estes considerados prioritários pelo Ministério da Saúde.

DIA D VACINAÇÃO

A Prefeitura de Campo Grande, por meio Sesau, promove neste sábado (10) e domingo (11) a mobilização nacional do Dia D de Vacinação contra a Influenza, ação que pretende vacinar 3 mil campo-grandenses em sistema drive-Thru, no Parque Ayrton Senna.

A estrutura montada no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, contará com cinco guichês de atendimento, funcionando das 8h às 17h.

Iniciada no início deste mês, o ato é uma força-tarefa contra a baixa adesão populacional à vacina. Ao longo do final de semana, serão distribuídas 15 mil doses, espalhadas por 15 pontos da capital.

A expectativa é esta ação ajude para que 80% da população considerada vulnerável (idosos crianças de 06 meses até 6 anos, gestantes e puérperas) ao vírus da Influenza seja imunizada. Até o momento, Mato Grosso do Sul contou com o repasse de 764 mil vacinas.