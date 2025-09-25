Campo Grande abre seleção de professores temporários

Nesta quinta-feira, através das secretarias municipais de Educação (Semed) e de Administração e Inovação (Semadi) o Executivo da Capital publicou no Diário Oficial de Campo Grande a abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme).
Com inscrições gratuitas desde às 09h desta quinta-feira (25), conforme previsto no edital n° 12/2025, professores interessados devem ficar atentos ao prazo, que se encerra às 23h59 do dia 03 de outubro.
Importante destacar que, as inscrições são feitas exclusivamente pelo site de Concurso da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura (Fapec), sendo essa inclusive uma etapa eliminatória, bem como a prova escrita objetiva, que é o próximo passo.
Para participar, há uma série de requisitos básicos que presicam ser cumpridos, como:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Ter no mínimo 18 anos completos;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens);
- Não possuir condenação criminal nos últimos cinco anos;
- Possuir curso de licenciatura plena ou normal superior, conforme a área de atuação.
Com o processo prevendo cotas para candidatos negros (10%); pessoas com deficiência (5%) e indígenas (5%), aqueles selecionados no processo seletivo formarão um cadastro reserva de professores temporários da REME, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Processo seletivo
Como descrito em edital, esse processo terá avaliações escritas/objetivas que devem durar até três horas, com 40 questões no total, sendo: 10 de conhecimentos específicos com peso quatro, além de 15 perguntas de conhecimentos pedagógicos, cinco de conhecimentos de legislação e dez de língua portuguesa, todas com peso 02.
Essa avaliação está prevista para o dia 19 de outubro de 2025 e será realizada no Município de Campo Grande/MS, período vespertino, em horários e endereços a serem divulgados posteriormente nos
endereços eletrônicos: concurso.fapec.org e campogrande.ms.gov.br/semed.
Há uma série de pontos que, se desobedecidos, podem levar à eliminação do candidato, como por exemplo o caso de um celular ou aparelho eletrônico produzir qualquer alarme durante a realização da prova escrita.
Sendo que a nota final é fruto da soma das notas da avaliação escrita e prova de títulos, com os casos de desempate seguindo os critérios de:
- Idade mais elevada, desde que o candidato tenha mais de 60 anos, conforme determina o Estatuto da Pessoa Idosa;
- Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
- Maior pontuação na prova de conhecimentos pedagógicos;
- Maior pontuação na prova de língua portuguesa;
- Maior pontuação na prova de legislação;
- Maior pontuação na prova de títulos;
- Ser efetivo da REME;
- Maior idade.
Cabe frisar que o candidato precisa estar atento a todas as etapas, sendo que, enquanto houver validade do processo seletivo, o professor temporário poderá permanecer na lotação desde que haja a vaga disponível na unidade escolar, com parecer da avaliação de desempenho favorável.