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Campo Grande bate recorde de chuva para outubro

Acumulado em 15 dias chegou a 198,6 milímetros, o maior já registrado no mês, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia

Daiany Albuquerque e Glaucea Vaccari

Daiany Albuquerque e Glaucea Vaccari

16/10/2026 - 07h45
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Em pouco mais de cinco horas choveu 66 milímetros em Campo Grande, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com isso, a Capital chegou a um acumulado de 198,6 mm em apenas 15 dias, o maior volume já registrado na cidade para o período.

Conforme os dados do Inmet, que são registrados desde 2002, nos primeiros 15 dias de outubro nunca houve um acumulado maior que o deste ano. Até então, o ano mais chuvoso neste período foi 2011, quando foram 158,8 mm de precipitação.

O acumulado é 31,8% acima do que era esperado para todo o mês, que tem uma média história de 150,6 mm na Capital.

Ontem foi o dia mais chuvoso do mês até agora, com acumulado de 66 mm até as 18h, segundo o Inmet. Institutos que medem o acumulado em outras regiões da cidade afirmam que o valor é ainda maior.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), por exemplo, o acumulado de chuvas ontem chegou aos 74,2 mm no Rio Anhaduí, na região do Aero Rancho.

Já o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp, afirma que o total de chuva foi de 137,9 mm na região do Bairro Carandá Bosque e do Shopping Campo Grande.

Todo esse acumulado resultou em diversas ruas alagadas e muito estrago.

IMPACTOS DA CHUVA

Entre os alagamentos estava a Avenida Rachid Neder, que é considerada um ponto crítico sempre que chove na Capital.

Na Av. Euler de Azevedo, próximo à Av. Rachid Neder, a água do córrego tomou a avenida ontemNa Av. Euler de Azevedo, próximo à Av. Rachid Neder, a água do córrego tomou a avenida ontem - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Na região, o Córrego Segredo transbordou e a avenida virou um rio, com a água invadindo um grande trecho da via.

Na região da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), próximo ao ginásio Moreninho e da Rotatória da Coca-Cola, o Córrego Bandeira transbordou, deixando parte da rua intransitável. O Bandeira é um dos córregos que formam e abastecem o Lago do Amor, que também transbordou ontem.

Considerado ponto crítico, o transbordamento do Lago do Amor causou alagamento na Avenida Filinto Muller. Alguns motoristas se arriscaram a passar pelo trecho, tiveram problemas e carros afogaram no meio da via.

Outro lago que transbordou foi o do Parque das Nações Indígenas. Na região, a Avenida Nelly Martins, conhecida como Via Park, ficou intransitável durante a tarde de ontem.

As Avenidas Gunter Hans e Guaicurus também registraram pontos de alagamento. Alguns carros chegaram a ficar ilhados.

Na Avenida Ernesto Geisel, o Córrego Segredo e o Rio Anhanduí subiram muito o nível, mas não chegaram a transbordar até a tarde de ontem.

Relatos feitos nas redes sociais mostraram ainda que houve alagamento em trechos da Avenida Calógeras, ruas dos Bairros Jardim Centro Oeste, Caiobá, Jardim Canguru, Los Angeles, Aero Rancho, entre outros diversos pontos da Capital.

O temporal já estava previsto para Campo Grande, conforme divulgado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Municipal, que emitiu um alerta na quarta-feira para possibilidade de chuvas fortes, associadas a ventos intensos e granizo. 

PREVISÃO 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), ainda há previsão de chuvas para hoje, em decorrência da atuação de uma frente fria, associada à formação de um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico.

As chances de chuva são maiores nas regiões norte, nordeste e leste do Estado, onde podem ocorrer chuvas mais intensas com acumulados significativos, além de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento pontuais.

Voos Cancelados

Gol vai suspender voo direto de Campo Grande ao Rio 6 meses após retorno

Ligação retomada em agosto será encerrada em janeiro de 2027; rota entre São Paulo e Bonito também está entre os 38 cortes anunciados pela companhia aérea.

15/10/2026 20h11

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Avião da Gol durante pouso; companhia vai suspender voo direto entre Campo Grande e Rio de Janeiro a partir de fevereiro de 2027.

Avião da Gol durante pouso; companhia vai suspender voo direto entre Campo Grande e Rio de Janeiro a partir de fevereiro de 2027. Foto: Divulgação Gol.

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A companhia aérea Gol vai suspender os voos diretos entre Campo Grande e o Rio de Janeiro a partir de fevereiro de 2027, menos de seis meses depois de retomar a ligação entre as duas capitais. A decisão faz parte de uma ampla redução das operações da empresa, que prevê o encerramento de 38 rotas nacionais e internacionais, incluindo duas que atendem Mato Grosso do Sul.

A última operação entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, está prevista para 30 de janeiro de 2027.

A mesma data marca o encerramento programado da ligação entre o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e Bonito, um dos principais destinos turísticos do Estado.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (15) pelo portal especializado Melhores Destinos, que identificou inicialmente 20 rotas afetadas e, após uma atualização do levantamento, encontrou outras 18.

A relação foi confirmada pela Gol ao veículo, e as datas correspondem às últimas operações previstas no sistema de venda de passagens.

No caso de Campo Grande, a decisão representa um recuo na ampliação das opções de transporte aéreo anunciada pela companhia há poucos meses.

A ligação com o Rio de Janeiro havia sido retomada em 3 de agosto, depois de mais de uma década sem operação regular pela empresa.

Com a suspensão, passageiros que utilizam o trajeto direto poderão precisar recorrer a voos com conexão em outros aeroportos para chegar à capital fluminense, dependendo das alternativas disponíveis no período.

A empresa atribui a reorganização de seus voos ao aumento expressivo do preço do querosene de aviação, combustível utilizado pelas aeronaves, que passou a representar uma parcela maior dos custos operacionais.

Voo havia sido retomado em agosto

O encerramento da rota contrasta com os planos de expansão apresentados pela própria Gol em junho deste ano, quando anunciou o retorno dos voos diretos entre Campo Grande e o Rio de Janeiro.

Na ocasião, a companhia informou que a ligação voltaria a funcionar em 3 de agosto de 2026, com três frequências semanais em cada sentido, utilizando aeronaves Boeing 737 com capacidade para até 186 passageiros.

As partidas de Campo Grande foram programadas para as terças, quintas e sábados, às 2h50, com chegada ao Galeão às 6h. No sentido contrário, os voos saíam do Rio de Janeiro às segundas, quartas e sextas-feiras, às 21h, com previsão de pouso na Capital sul-mato-grossense às 22h25.

O retorno da ligação era apresentado como uma alternativa para facilitar o deslocamento de passageiros a negócios e turismo, além de permitir conexões com destinos nacionais e internacionais atendidos pelo aeroporto carioca.

A própria companhia destacou, quando anunciou a retomada, que o trecho havia sido operado regularmente entre 2012 e 2015, sendo reativado como parte de uma estratégia de ampliação das opções de viagens a partir de Mato Grosso do Sul.

O histórico de tentativas de fortalecer essa ligação já havia sido acompanhado pelo Correio do Estado. Em julho de 2024, o jornal publicou a reportagem, que apontava a previsão de retomada de voos diretos para o Rio de Janeiro, com três frequências semanais.

Naquele momento, a expectativa era de que a ampliação das rotas contribuísse para aumentar a chegada de visitantes ao Estado e facilitar viagens de moradores da Capital.

Em junho de 2026, a retomada foi novamente anunciada, desta vez com data definida para o início das operações. Agora, pouco mais de dois meses após o retorno dos voos, a companhia confirmou que a ligação deixará sua programação no começo do próximo ano.

Bonito também perderá ligação direta com São Paulo

Além da Capital, o município de Bonito aparece entre os destinos atingidos pela redução das operações da Gol.

A empresa prevê encerrar, também em 30 de janeiro de 2027, a rota direta entre o Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, e o aeroporto de Bonito.

A ligação representa uma das alternativas para turistas que desejam chegar diretamente à região da Serra da Bodoquena, sem a necessidade de desembarcar em Campo Grande e seguir viagem por rodovia.

A retirada da rota pode reduzir as opções de acesso aéreo ao destino, especialmente para visitantes que partem da capital paulista, um dos principais mercados emissores de turistas para Mato Grosso do Sul.

O impacto efetivo dependerá da oferta mantida por outras companhias aéreas e da possibilidade de novas operações substituírem o trecho.

A suspensão ocorre justamente em um período de movimentação turística, já que janeiro integra a alta temporada de viagens de férias.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual retomada das duas ligações sul-mato-grossenses após janeiro de 2027.

Gol confirma retirada de 38 rotas pelo Brasil

A suspensão dos voos em Mato Grosso do Sul faz parte de uma redução nacional das operações da Gol, que prevê o encerramento de 38 rotas domésticas e internacionais.

Entre os trechos afetados estão as ligações entre Cuiabá e Congonhas, Manaus e Fortaleza, Teresina e Guarulhos, além de destinos internacionais como Buenos Aires, Miami, Orlando e Bogotá.

Algumas rotas deixarão de operar ainda em dezembro de 2026, mas a maioria dos cancelamentos está prevista para janeiro de 2027. A companhia também reduzirá a frequência de voos em outros trechos, sem interromper completamente as operações.

Alta do combustível pressiona companhias aéreas

A Gol atribui o cancelamento das rotas ao aumento do preço do querosene de aviação (QAV), que passou a representar cerca de 40% dos custos operacionais da companhia, ante aproximadamente 30% anteriormente.

O encarecimento está relacionado à alta do petróleo no mercado internacional, agravada pelos conflitos no Oriente Médio.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o litro do combustível passou de R$ 3,64 em março para R$ 6,45 em maio, recuando para R$ 4,98 em agosto.

Diante do aumento das despesas, a empresa informou que está reorganizando seus voos e continuará oferecendo alternativas aos passageiros por meio de conexões próprias ou parcerias com outras companhias aéreas.

O que acontece com quem já comprou passagem?

Passageiros afetados pela suspensão das rotas têm direito a ser transferidos gratuitamente para outro voo ou receber o dinheiro da passagem de volta, conforme as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Resolução nº 400 da agência determina que alterações programadas sejam comunicadas com antecedência mínima de 72 horas. A reacomodação poderá ocorrer em voos da própria companhia ou de outras empresas, conforme as regras aplicáveis.

Quem já comprou passagens entre Campo Grande e o Rio de Janeiro ou entre Congonhas e Bonito para viagens a partir de fevereiro de 2027 deve acompanhar a reserva e procurar a Gol para verificar as alternativas disponíveis.

Alagamento

Família enfrenta chuva e alerta motoristas em via alagada de Campo Grande

Moradores da Vila Popular enfrentaram o temporal para sinalizar trecho alagado próximo ao Córrego Imbirussu e evitar acidentes na região oeste da Capital.

15/10/2026 19h14

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Moradores enfrentaram a chuva para sinalizar trecho alagado e alertar motoristas na Vila Popular, em Campo Grande, nesta quinta-feira (15).

Moradores enfrentaram a chuva para sinalizar trecho alagado e alertar motoristas na Vila Popular, em Campo Grande, nesta quinta-feira (15). Foto: Foto enviada à redação

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Em meio à forte chuva que atingiu Campo Grande ao longo do dia e no início da noite desta quinta-feira (15), uma família decidiu enfrentar o temporal para evitar que motoristas entrassem em uma área alagada na Vila Popular, região oeste da Capital.

Mesmo debaixo de chuva, os moradores permaneceram na via para alertar quem passava pelo local sobre os riscos provocados pelo acúmulo de água nas proximidades do Córrego Imbirussu.

A situação foi registrada por volta das 18h, na região da Avenida Rádio Maia com a Rua Antônio Sobreira. A fotografia encaminhada ao Correio do Estado apresenta como localização a Avenida José Barbosa Rodrigues, na altura do número 115, também na Vila Popular.

Nas imagens, é possível observar pelo menos cinco pessoas reunidas na via, algumas protegidas por guarda-chuvas, enquanto motociclistas aparecem nas proximidades.

Galhos de árvores também estão espalhados sobre o asfalto molhado, em meio aos transtornos provocados pela chuva.

Segundo informações repassadas à reportagem, a mobilização começou depois que os moradores perceberam que a água havia tomado parte da via, oferecendo riscos aos condutores que tentassem atravessar o trecho.

Preocupados com a possibilidade de acidentes, integrantes da família passaram a orientar os motoristas a não avançarem pela área alagada, na tentativa de impedir que veículos ficassem presos na água ou fossem surpreendidos pelas condições da pista.

A atitude chamou a atenção de quem passava pela região. Em relato encaminhado ao Correio do Estado, uma testemunha destacou a iniciativa da família, que permaneceu na rua durante o temporal para ajudar a proteger os condutores.

O episódio evidencia os riscos enfrentados por motoristas e moradores durante as chuvas intensas, especialmente em trechos próximos a córregos, onde o acúmulo de água pode comprometer a circulação de veículos.

Moradores enfrentaram a chuva para sinalizar trecho alagado e alertar motoristas na Vila Popular, em Campo Grande, nesta quinta-feira (15).Água avança sobre trecho próximo ao Córrego Imbirussu, na Vila Popular, durante chuva intensa em Campo Grande. Foto: Foto enviado à redação

Durante períodos de chuva intensa, o aumento do volume de água e as dificuldades de escoamento podem representar riscos para motoristas, motociclistas e pedestres, principalmente em trechos mais baixos das vias.

A situação registrada nesta quinta-feira evidencia a preocupação dos próprios moradores com a segurança de quem circula pela região.

Outubro mais chuvoso

Em apenas 15 dias, Campo Grande já registrou mais chuva do que a média histórica para todo o mês de outubro. Levantamento realizado a partir de registros meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta um acumulado de 207,6 milímetros até as 16h desta quinta-feira (15), volume aproximadamente 38% superior à média mensal de 150,6 milímetros.

A diferença chega a 57 milímetros, mesmo faltando 16 dias para o encerramento do mês. O resultado evidencia a intensidade das chuvas na primeira quinzena de outubro, marcada por temporais e grandes volumes de água concentrados em poucas horas.

Somente nesta quinta-feira, foram registrados 67,6 milímetros de chuva até as 16h30, segundo o Inmet. Para efeito de comparação, a média histórica de outubro, calculada pelo instituto com base nos registros de 1981 a 2024, é de 150,6 milímetros para o mês inteiro.

 

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