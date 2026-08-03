Mega-Sena acumula em R$ 135 milhões; apostas podem ser feitas até amanhã

Educação

Equipes visitam casas para imunizar cães e gatos gratuitamente

Começou nesta segunda-feira (3) a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos em Campo Grande. A imunização é de graça e será feita de casa em casa pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com estimativa de percorrer cerca de 300 mil imóveis em todas as regiões da Capital.

A campanha iniciou no Bairro Nova Lima e seguirá, de forma gradual, pelos demais bairros até chegar à região central da cidade. Para que a população utilize o serviço, o cronograma será divulgado com um ou dois dias de antecedência nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e do CCZ.

A vacina é a principal forma de prevenção contra a raiva, doença que afeta cães e gatos e também pode ser transmitida aos seres humanos. A meta é imunizar pelo menos 80% da população de animais do município para manter o vírus sob controle.

Segundo a médica-veterinária Maria Aparecida Conche, chefe do Serviço de Controle da Raiva e Outras Zoonoses do CCZ, a vacinação continua sendo necessária porque o vírus permanece circulando na natureza.

"Somente neste ano, já foram identificados 12 morcegos com resultado positivo para raiva em Campo Grande. A vacinação é a principal forma de proteger os animais contra a doença", afirma.

Além da vacinação, as equipes vão realizar um novo levantamento da população de cães e gatos. Durante as visitas, os moradores responderão a um formulário com informações sobre a quantidade de animais existentes em cada residência, o que ajudará no planejamento das ações de saúde animal.

As equipes estarão identificadas com uniforme, crachá funcional e caixa térmica para o transporte das vacinas. A aplicação será feita apenas com a autorização do tutor. Caso não haja um responsável no imóvel, será deixado um aviso com orientações para que o animal seja levado posteriormente ao CCZ.

Animais soltos nas ruas não serão vacinados durante as visitas. Nesses casos, os tutores deverão procurar o Centro de Controle de Zoonoses, que mantém vacinação gratuita durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h.