Campo Grande deve reduzir horário de atendimento em 74 postos de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) deve reduzir em duas horas o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e da Saúde da Família (UBSs e USFs) para redução de gastos. A informação é de um médico, que não quis se identificar.

Segundo ele, foi realizada uma reunião na Sesau, onde foi discutida a redução do horário de funcionamento das 74 unidades distribuídas por Campo Grande. Com a mudança, os atendimentos seriam encerrados às 17h e não às 19h, como é feito atualmente.

O impacto para a Prefeitura seria a redução de gastos com água, luz e jornada de trabalhadores. No entanto, a medida pode resultar em um aumento no fluxo de pacientes nas Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde (UPAs e CRSs) que funcionam 24h.

A saúde da capital tinha o horário reduzido nas unidades até 2019, quando foi lançado o Programa Saúde na Hora, do Governo Federal.

O programa tinha como objetivo incentivar o atendimento estendido, a partir do custeio das atividades. Com o novo formato, as USF e UBS começaram a funcionar no horário do almoço e durante o início da noite.

A partir do programa, a cobertura da Saúde da Família foi ampliada, e as filas em unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares foram reduzidas.

Questionada pela reportagem a respeito da reunião e de como funcionaria a redução, além dos impactos financeiros e operacionais - com a possível sobrecarga de unidades 24h -, a Sesau informou apenas que "está analisando os horários de funcionamento de todas as unidades de saúde", e que podem haver alterações "conforme a necessidade apresentada através da análise dos dados a serem apresentados pela equipe técnica da Sesau".

Quanto à data das alterações, a pasta informou que ainda não foi definida. No entanto, o médico que contatou o Correio do Estado afirmou que a mudança já teria início na próxima semana.

Para desafogar UPAs

Em janeiro de 2019, a Sesau deu início à ampliação no atendimento das UBSs e USFs. À época, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, afirmou que mais de 70% dos pacientes atendidos em UPAs e CRSs poderiam estar sendo atendidos nas Unidades Básicas. Mas, devido ao horário de funcionamento, acabavam enfrentando longos períodos de espera nos postos 24h.

“Fortalecendo o atendimento na atenção básica, assegurando que o paciente será bem atendido perto de casa, nós podemos minimizar o problema da urgencialização. Hoje, mais de 70% dos pacientes que são atendidos nas UPAs e CRSs, por exemplo, poderiam estar sendo atendido na unidade básica perto da sua casa. Dessa forma, esse paciente acaba tendo que aguardar na UPA por um tempo maior o que consequentemente gera reclamação”, explicou na época.

A Sesau também foi questionada pela reportagem se, com a medida, haveria um reforço nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), visto que os pacientes que procurariam por UBSF podem procurar atendimento em postos 24h, mas não respondeu.

