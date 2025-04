Campo Grande está em alerta para temporais e ventos fortes

SAÚDE

Os testes gratuitos serão realizados nos dias 19, 21, 26 e 27 de abril

Neste sábado (19), a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande – (Sesau), começou uma campanha voltada para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

Durante a ação, profissionais da Sesau oferecerão testes gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C, que serão realizados em pontos estratégicos montados pela cidade, nos dias 19, 21, 26 e 27 de abril.



Além dos testes rápidos, os participantes também receberão orientações sobre prevenção combinada, uso de preservativos e cuidados contínuos com a saúde. Conforme a Sesau, os atendimentos são sigilosos e contam com acompanhamento e encaminhamento, quando necessário.



Para a chefe do Serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Fabiane Duarte, o objetivo da ação é estar cada vez mais próximos da população, indo até onde as pessoas estão. “Essas ações em locais de grande circulação, como supermercados, são estratégicas para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e à informação, promovendo saúde com cidadania”, afirmou.



Confira os locais e datas da ação nesta semana:

Sábado, dia 19 – Fort Atacadista Três Barras



Segunda-feira, dia 21 – Fort Atacadista Três Barras



Sábado, dia 26 – “Todos em Ação”, em local a ser divulgado



Domingo, dia 27 – Igreja Universal, na Avenida Mato Grosso.

EXAMES NO SUS?

O SUS oferece gratuitamente testes para diagnóstico do HIV, e também para diagnóstico da sífilis e das hepatites B e C. Existem, no Brasil, dois tipos de testes: os exames laboratoriais e os testes rápidos.

Os testes rápidos são práticos e de fácil execução; podem ser realizados com a coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo ou ainda pode ser amostra de fluido oral, e fornecem o resultado em, no máximo, 30 minutos. Para os exames laboratoriais o serviço realiza a coleta de sangue venoso (da veia) e encaminha para o laboratório processar.

O QUE SÃO ISTs?

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos.

São transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação.

O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS.

A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.

Assine o Correio do Estado.