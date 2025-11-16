Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Campo Grande fica sob alerta e há risco de novo temporal na Capital

Estado está demarcado em aviso laranja de perigo, com a faixa de sudoeste ao leste, região Centro Norte e Pantanal de MS ainda sob a incidência do Alerta de Grande Perigo de tempestades que sobe desde Santa Catarina

Leo Ribeiro e Karina Varjão

Leo Ribeiro e Karina Varjão

16/11/2025 - 10h33
Com base no Alerta Laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta para risco de tempestades na Capital de Mato Grosso do Sul, a Defesa Civil Municipal de Campo Grande informa a população para o risco de inclusive da possibilidade de queda de árvore e cortes de energia em novo temporal que afeta boa parte do Estado. 

Segundo repassado pela Defesa Civil, as previsões indicam volumes de chuva que podem atingir entre 60 até 100 milímetros/dia, em um aviso meteorológico para risco de tempestade que se estende até às 07h de segunda-feira (17).

Ou seja, até amanhã (17), o campo-grandense precisa estar atentos aos ventos fortes, que vêm inclusive com a possibilidade de chuva de granizo, com o Executivo de Campo Grande alertando para os riscos de: 

  • Corte de energia, 
  • Estrago em plantações, 
  • Queda de árvores e 
  • Alagamentos.

Diante dos riscos, é importante evitar transitar em vias alagadas, abrigar-se durante as tempestades e preferencialmente longe de árvores e redes elétricas.

Caso a população precise, há uma série de canis disponibilizados em casos de emergência, como: 

  • 156 - Pedido de serviços e pessoas em situação de rua
  • 193 - Ocorrências relacionadas à rede elétrica
  • 199 - Defesa Civil

Tempestade em MS

Com todo o Estado demarcado aviso laranja de perigo, há ainda uma região de Mato Grosso do Sul que estará sob a incidência do Alerta de Grande Perigo que sobe desde Santa Catarina e atinge também toda a faixa sudoeste ao leste de Mato Grosso do Sul, Pantanal e região Centro Norte de MS. 

Ou seja, esse risco maior pode chegar até os municípios de: 

  1. Vicentina
  2. Taquarussu    
  3. Tacuru
  4. Sidrolândia    
  5. Sete Quedas
  6. Rio Brilhante    
  7. Porto Murtinho    
  8. Ponta Porã    
  9. Paranhos    
  10. Novo Horizonte do Sul    
  11. Nova Andradina    
  12. Nioaque    
  13. Naviraí    
  14. Mundo Novo    
  15. Maracaju    
  16. Laguna Carapã    
  17. Juti
  18. Jateí
  19. Jardim    
  20. Japorã    
  21. Ivinhema
  22. Itaquiraí    
  23. Itaporã    
  24. Iguatemi
  25. Guia Lopes da Laguna    
  26. Glória de Dourados    
  27. Fátima do Sul    
  28. Eldorado
  29. Dourados
  30. Douradina
  31. Deodápolis
  32. Corumbá    
  33. Coronel Sapucaia    
  34. Caracol
  35. Caarapó    
  36. Bonito    
  37. Bela Vista    
  38. Bodoquena    
  39. Batayporã
  40. Aral Moreira    
  41. Antônio João    
  42. Amambai     

Das demais regiões, ao Leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas também deve ter um domingo (16) chuvoso, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que não devem afastar a elevação da temperatura no município até segunda-feira (17). 

Nem mesmo o extremo-norte de Mato Grosso do Sul deve se livrar das chuvas, já que há previsão de muitas pancadas para o município de Coxim, que devem inclusive aumentar amanhã (17) já com a possibilidade de chuva de granizo na manhã de segunda-feira. 

Dicas para intempéries climáticas

Ventania

  • Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
  • Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
  • Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
  • Assim que possível, entre em uma edificação.

Granizo

  • Não saia de casa até a chuva de granizo parar; 
  • Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais; 
  • Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
  • Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

  • Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
  • Proteja-se em locais elevados até a água abaixar; 
  • Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;
  • Em caso de enxurrada, coloque os objetos de valor dentro de um saco plástico forte;
  • Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d'água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
  • Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). 

Morre o médico Celso de Barros, ex-presidente da Unimed

Vítima de infarto, ele foi pré-candidato à presidência do Fluminense

15/11/2025 21h00

Foto: Divulgação

Morreu neste sábado (15), no Rio, vítima de infarto, o médico pediatra Celso Barros, 73 anos, ex-presidente da Unimed Rio, e pré-candidato à presidência do Fluminense Futebol Clube, na eleição do próximo dia 29 deste mês. Ficou conhecido no futebol, no período em que a cooperativa de saúde médica foi patrocinadora do Fluminense, entre 1999 e 2014.

Ele foi diretor do Sindicato dos Médicos do Rio, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) e também diretor da Associação Médica Brasileira (AMB).

Em nota, o Fluminense Football Club manifesta profundo pesar pelo falecimento do grande tricolor Celso Barros. Personagem de grande expressão na história do clube;
 

“Celso teve papel preponderante como presidente da patrocinadora do time que levantou títulos de relevância nacional, como a Copa do Brasil de 2007 e os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, além do vice-campeonato da Copa Libertadores de 2008”.


Apaixonado desde sempre, o médico pediatra viveu intensamente a discussão sobre os destinos do clube. Mantinha-se atuante na política do Fluminense e era, neste momento, pré-candidato à presidência para o próximo triênio.

O texto diz ainda que “o Fluminense se solidariza nesse momento de tristeza com sua família, seus amigos e todos os tricolores que o admiraram por todos esses anos. O clube decreta luto oficial por seu falecimento e coloca o Salão Nobre de Laranjeiras à disposição de seus familiares para o velório e devidas homenagens.

Federação

Com profundo pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) lamenta a morte de Celso Barros, ex-dirigente do Fluminense, aos 73 anos.

Em nota, a Ferj informa que “no âmbito esportivo, Celso ganhou destaque como presidente da Unimed durante o período em que a empresa foi parceira do time das Laranjeiras, de 1999 a 2014. O dirigente também “ficou conhecido por viabilizar a contratação de grandes nomes para compor o elenco tricolor, incluindo jogadores como Romário, Edmundo, Fred, Conca, Deco e outros craques que deixaram sua marca no time ao longo dos anos”, conclui a nota.

Com mais de 300 vagas, incrições em cursos de inglês, espanhol e libras terminam quarta-feira

As oportunidades estão distribuídas em nove municípios do Estado; confira

15/11/2025 18h15

Divulgação/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) conta com 318 vagas em cursos gratuitos e presenciais de inglês, espanhol e libras. O prazo termina em 19 de novembro, próxima quarta-feira e os selecionados iniciarão as aulas no primeiro semestre de 2026.

As oportunidades estão distribuídas entre turmas iniciais e em andamento nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos fazem parte do Centro de Idiomas (Cenid) e são estruturados em duas etapas: básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI), totalizando seis semestres de formação. Ao concluir o percurso, o estudante recebe certificação nacional de competência linguística.

Pelo menos 75% das vagas são reservadas a estudantes e servidores do IFMS, conforme a Política de Internacionalização da instituição. O restante é destinado ao público externo, permitindo a participação da comunidade em geral.

O edital com todas as regras está disponível na Central de Seleção, onde também devem ser feitas as inscrições, sem cobrança de taxa. Quem não dispõe de acesso à internet pode procurar a Central de Relacionamento (Cerel) em qualquer campus para utilizar os computadores da instituição.

A lista preliminar de inscritos e a convocação para a prova de nivelamento serão divulgadas em 21 de novembro. O nivelamento é obrigatório para candidatos que buscam vagas em turmas acima do nível básico I e será aplicado on-line entre 24 de novembro e 1º de dezembro.

O teste determina em qual nível o candidato está apto a ingressar; quem não alcançar a pontuação mínima poderá disputar vagas do nível básico I, caso haja oferta.

O resultado do nivelamento e a lista preliminar de candidatos aptos ao sorteio estão previstos para 8 de dezembro. A seleção final será feita por sorteio eletrônico, marcado para 12 de dezembro. O resultado final e a primeira chamada para matrículas serão publicados no dia 19 de dezembro.

As matrículas on-line deverão ser realizadas entre 12 e 16 de janeiro de 2026. Persistindo vagas, haverá segunda chamada em 23 de janeiro, com matrículas entre 26 e 30 de janeiro. As aulas estão previstas para começar em 9 de fevereiro.

Serviço - Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

