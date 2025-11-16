Campo Grande fica sob alerta e há risco de novo temporal na Capital

Risco de chuva na Capital deve estender-se até a manhã de segunda (17), com caso de granizo em alguns municípios - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com base no Alerta Laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta para risco de tempestades na Capital de Mato Grosso do Sul, a Defesa Civil Municipal de Campo Grande informa a população para o risco de inclusive da possibilidade de queda de árvore e cortes de energia em novo temporal que afeta boa parte do Estado.

Segundo repassado pela Defesa Civil, as previsões indicam volumes de chuva que podem atingir entre 60 até 100 milímetros/dia, em um aviso meteorológico para risco de tempestade que se estende até às 07h de segunda-feira (17).

Ou seja, até amanhã (17), o campo-grandense precisa estar atentos aos ventos fortes, que vêm inclusive com a possibilidade de chuva de granizo, com o Executivo de Campo Grande alertando para os riscos de:

Corte de energia,

Estrago em plantações,

Queda de árvores e

Alagamentos.

Diante dos riscos, é importante evitar transitar em vias alagadas, abrigar-se durante as tempestades e preferencialmente longe de árvores e redes elétricas.

Caso a população precise, há uma série de canis disponibilizados em casos de emergência, como:

156 - Pedido de serviços e pessoas em situação de rua

- Pedido de serviços e pessoas em situação de rua 193 - Ocorrências relacionadas à rede elétrica

- Ocorrências relacionadas à rede elétrica 199 - Defesa Civil

Tempestade em MS

Com todo o Estado demarcado aviso laranja de perigo, há ainda uma região de Mato Grosso do Sul que estará sob a incidência do Alerta de Grande Perigo que sobe desde Santa Catarina e atinge também toda a faixa sudoeste ao leste de Mato Grosso do Sul, Pantanal e região Centro Norte de MS.

Ou seja, esse risco maior pode chegar até os municípios de:

Vicentina Taquarussu Tacuru Sidrolândia Sete Quedas Rio Brilhante Porto Murtinho Ponta Porã Paranhos Novo Horizonte do Sul Nova Andradina Nioaque Naviraí Mundo Novo Maracaju Laguna Carapã Juti Jateí Jardim Japorã Ivinhema Itaquiraí Itaporã Iguatemi Guia Lopes da Laguna Glória de Dourados Fátima do Sul Eldorado Dourados Douradina Deodápolis Corumbá Coronel Sapucaia Caracol Caarapó Bonito Bela Vista Bodoquena Batayporã Aral Moreira Antônio João Amambai

Das demais regiões, ao Leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas também deve ter um domingo (16) chuvoso, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que não devem afastar a elevação da temperatura no município até segunda-feira (17).

Nem mesmo o extremo-norte de Mato Grosso do Sul deve se livrar das chuvas, já que há previsão de muitas pancadas para o município de Coxim, que devem inclusive aumentar amanhã (17) já com a possibilidade de chuva de granizo na manhã de segunda-feira.

Dicas para intempéries climáticas

Ventania

Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;

Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;

Assim que possível, entre em uma edificação.

Granizo

Não saia de casa até a chuva de granizo parar;

Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais;

Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;

Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;

Proteja-se em locais elevados até a água abaixar;

Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

Em caso de enxurrada, coloque os objetos de valor dentro de um saco plástico forte;

Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d'água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;

Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).

Assine o Correio do Estado