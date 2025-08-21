Campo Grande ganha 1ª piscina pública aquecida

Campo Grande ganhou a 1° piscina pública aquecida, nesta quinta-feira (21), por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o sistema de aquecimento foi instalado no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE). A entrega faz parte da programação em celebração aos 126 anos da Capital.
O novo sistema garante a continuidade das atividades aquáticas durante todo o ano, mesmo em dias frios, oferecendo mais conforto e segurança para os participantes. O recurso é resultado de uma parceria entre as Federações de Judô e Basquete, em formato de contrapartida.
Atualmente, o CEMTE conta com seis turmas de hidroginástica, atendendo 190 alunos, e 12 turmas de natação, com 170 inscritos, incluindo uma turma destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). No total, são 18 oficinas aquáticas em funcionamento, que atendem cerca de 360 pessoas por semana, resultando em uma média de 1.440 atendimentos semanais e aproximadamente 5.800 atendimentos mensais.
Aluna de hidroginástica e natação há 6 meses, Geovanna Pereira de Souza, 30 anos, comemou a novidade. “As aulas são muito boas, proveitosas. Temos horários flexíveis e uma professora atenciosa. Com o aquecimento, vai facilitar muito para a gente, especialmente na época de inverno”, afirmou.
Para a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o novo sistema representada avanço na área esportiva. “A prefeitura está dando a oportunidade de praticarem esporte durante todo o ano, não somente nos períodos de verão. Trabalhamos para isso, para transformar a vida das pessoas. Vocês são importantes e queremos o melhor para todos”, ressaltou.
CEMTE
Inaugurado em 2017, o Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) reúne modalidades como voleibol, basquetebol, lutas e esportes aquáticos.
O equipamento esportivo conta com a supervisão técnica da Funesp e das Federações envolvidas. No complexo esportivo são desenvolvidas atividades onde os atletas possam se aperfeiçoar e estar no mesmo nível técnico de atletas profissionais.
Para participar de oficinas oferecidas no local, os interessados devem preencher o cadastro no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), localizado na Rua Tropeiro – esquina com a Rua Estefânia.