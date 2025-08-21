Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

126 anos

Campo Grande ganha 1ª piscina pública aquecida

A entrega faz parte do calendário de comemoração da cidade e foi inaugurada hoje no Centro Municipal de Treinamento Esportivo

Taynara Menezes

21/08/2025 - 17h00
Campo Grande ganhou a 1° piscina pública aquecida, nesta quinta-feira (21), por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o sistema de aquecimento foi instalado no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE). A entrega faz parte da programação em celebração aos 126 anos da Capital.

O novo sistema garante a continuidade das atividades aquáticas durante todo o ano, mesmo em dias frios, oferecendo mais conforto e segurança para os participantes. O recurso é resultado de uma parceria entre as Federações de Judô e Basquete, em formato de contrapartida.

Atualmente, o CEMTE conta com seis turmas de hidroginástica, atendendo 190 alunos, e 12 turmas de natação, com 170 inscritos, incluindo uma turma destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). No total, são 18 oficinas aquáticas em funcionamento, que atendem cerca de 360 pessoas por semana, resultando em uma média de 1.440 atendimentos semanais e aproximadamente 5.800 atendimentos mensais.

Aluna de hidroginástica e natação há 6 meses, Geovanna Pereira de Souza, 30 anos, comemou a novidade. “As aulas são muito boas, proveitosas. Temos horários flexíveis e uma professora atenciosa. Com o aquecimento, vai facilitar muito para a gente, especialmente na época de inverno”, afirmou.

Para a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o novo sistema representada avanço na área esportiva. “A prefeitura está dando a oportunidade de praticarem esporte durante todo o ano, não somente nos períodos de verão. Trabalhamos para isso, para transformar a vida das pessoas. Vocês são importantes e queremos o melhor para todos”, ressaltou.

CEMTE

Inaugurado em 2017, o Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) reúne modalidades como voleibol, basquetebol, lutas e esportes aquáticos.

O equipamento esportivo conta com a supervisão técnica da Funesp e das Federações envolvidas. No complexo esportivo são desenvolvidas atividades onde os atletas possam se aperfeiçoar e estar no mesmo nível técnico de atletas profissionais.

Para participar de oficinas oferecidas no local, os interessados devem preencher o cadastro no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), localizado na Rua Tropeiro – esquina com a Rua Estefânia.

Prevenção a incêndios

Instituições se unem para ampliar ações de combate ao fogo no Pantanal

O Instituto Homem Pantaneiro e Onçafari são parceiros desde 2021 e, juntos, unem forças para prevenção ao incêndio ambiental na região

21/08/2025 18h00

O Instituto Homem Pantaneiro e Onçafari são parceiros desde 2021 e combatem incêndios na região

O Instituto Homem Pantaneiro e Onçafari são parceiros desde 2021 e combatem incêndios na região Divulgação/IHP

Mesmo com os baixos índices de área atingida por queimadas no ano de 2025, os esforços para conservação do Pantanal e a prevenção dos incêndios florestais não param. Agora, duas instituições se uniram ao trabalho de manutenção de uma brigada ambiental na região: o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) e o Onçafari. 

A parceria resulta em atividades em uma área de mais de 285 mil hectares entre o território de Aquidauana, Paiaguás (Corumbá) até Barão de Melgaço (MT). 

A Brigada do Pantanal, criada pelo IHP, em 2021, vem atuando com várias estratégias para a prevenção de incêndios, como ações de educação ambiental, recuperação de áreas atingidas pelo fogo, além de apoio a comunidades em território atingidas na divisa entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bolívia, onde fica a Serra do Amolar. 

“Para o Onçafari, a conservação não se faz sozinha. A parceria com o IHP, na frente anti-incêndio, é um exemplo claro de como a colaboração entre instituições pode fazer a diferença. Juntos, não apenas protegemos a rica biodiversidade do Pantanal como fortalecemos as ações de prevenção contra incêndios”, comenta Mario Haberfeld, CEO e fundador do Onçafari.

De acordo com o diretor presidente do IHP, Angelo Rabelo, a prioridade das ações de prevenção aos incêndios florestais precisa ser feita com um conjunto de ações e esforços das instituições. 

“O compromisso do IHP é com a preservação do Pantanal e proteção da sua biodiversidade e compartilhamos esses esforços com os objetivos que a Onçafari também já vem desenvolvendo no território. São instituições irmanadas para lutar pelo futuro do nosso Planeta.”

Historicamente, o período mais perigoso para o risco de fogo no Pantanal é entre agosto e outubro, devido ao tempo seco. No entanto, a parceria entre o IHP e a Onçafari já permitiu que a Brigada realizasse o plantio de mudas e reconhecimento de áreas para avaliação de riscos. 

Nesse período crítico, as atividades são mais intensificadas e seguem até o final do ano. 

Pantanal

Entre 2020 e 2024, o Pantanal enfrentou o seu período de maior seca em mais de 120 anos. No ano passado, o nível do rio Paraguai alcançou a marca de -069 cm de acordo com a Marinha do Brasil, em Ladário. 

Durante as estiagens, o risco de incêndios florestais sofre aumento significativo. Em 2020, o fogo consumiu cerca de 26% do território pantaneiro e, em 2024, as chamas atingiram cerca de 17% do bioma. 

Felizmente, como já trouxe o Correio do Estado, em 2025, a área queimada no território, dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chegando a menos de 1%. Com relação aos focos de calor, houve a maior redução desde 1998 e as incidências foram quase zeradas. 

Até agora, são 15.512 mil hectares atingidos. Desde o início do levantamento, o menor acumulado era de 2018, quando foram 198.842 mil hectares acometidos pelo fogo.

acidente

Caminhão tomba em ribanceira e motorista de 34 anos morre

Motorista perdeu o controle da direção em uma curva, bateu e arrancou o guard-rail e caiu, na MS-430

21/08/2025 17h44

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreu

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreu Foto: Idest

Diego Pedroso da Silva, 34 anos, morreu em acidente em um trecho de serra na MS-430, entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro, nesta quinta-feira (21). Ele dirigia um caminhão na ribanceira.

De acordo com informações do site local Idest, Silva dirigia um caminhão carregado com ração para animais, sentido São Gabriel a Rio Negro, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção do veículo em uma curva.

O caminhão bateu e arrancou o guard-rail de concreto instalado no trecho para proteção e tombou ribanceira abaixo.

No asfalto, ficaram marcas de frenagem, que indicam que o motorista tentou parar o veículo, mas sem sucesso.

Com o impacto, ele foi arremessado para fora da cabine e morreu no local.

O caminhão pertencia a uma empresa terceirizada e o destino final da ração transportada a cidade de Corguinho.

A empresa de monitoramento do veículo recebeu um alerta, por volta das 7h, de que o caminhão estava há 20 minutos no mesmo local, o que, segundo a Polícia Civil, indica que o acidente aconteceu entre 6h40 e 7h10.

O gerente da empresa informou que o veículo havia passado por manutenção há cerca de 10 dias.

O delegado de Polícia Civil, Gabriel Cardoso, disse ao Idest que os acidentes têm sido frequentes na região. Para aumentar a segurança, foi feita a instalação dos guard-rails e melhorias na sinalização viária, mas que não impedem a ocorrência de acidentes.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreuCaminhão arrancou o guard-rail e caiu na ribanceira

