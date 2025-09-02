Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

MP vai à Justiça para prefeitura da Capital reparar rachaduras em viadutos

Descumprimento de acordos, comm obras não realizadas e reparos que não corrigiram problemas, levou o Ministério Público a mover ações civis públicas contra o município

Eduardo Miranda

02/09/2025 - 18h20
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul ingressou com duas ações civis públicas nesta terça-feira (2), em que pede que a Prefeitura de Campo Grande faça obras emergenciais em dois dos viadutos mais antigos e, ao mesmo tempo, mais importantes e movimentados da cidade.

Os viadutos que estão no alvo da promotora de Justiça Luz Marina Borges Pinheiro são as estruturas da Rua Trindade/Montese sobre a Avenida Costa e Silva, perto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e o viaduto Dib Jorge Abussafi, localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes com a Avenida Ernesto Geisel, que ainda passa sobre o Córrego Anhanduizinho.

O motivo da ação é o não cumprimento, por parte do município, de acordo para reparar os dois viadutos, a fim de prevenir danos estruturais e oferecer mais segurança a motoristas e pedestres.

No caso do viaduto da Avenida Mascarenhas de Moraes, os peritos do Ministério Público encontraram processos erosivos próximos ao talude, falta de guarda-corpo no passeio público, trecho de meio-fio e calçada repleto de trincas, além de erosões na margem do Rio Anhanduizinho (que, no laudo, é chamado equivocadamente de Córrego Segredo).

Viaduto em frente a UFMS/Gerson Oliveira

Os primeiros laudos foram feitos em 2019, e, em 2023, a Prefeitura de Campo Grande informou que havia realizado os reparos. Os peritos, porém, voltaram ao local e perceberam que muitos dos problemas constatados em 2019 persistiam.

“Diante dessa nova constatação do DAEX e da notória letargia do Município de Campo Grande em executar as ações necessárias para reparar os danos encontrados no viaduto e seu entorno, realizou-se reunião para tratativas de Termo de Ajustamento de Conduta em 23 de junho de 2025, todavia, não restou frutífera ante a falta de interesse do ora requerido”, afirmou a promotora.

Costa e Silva

A mesma situação ocorre em outro viaduto, o da Avenida Costa e Silva, em frente à Cidade Universitária, campus-sede da UFMS.

Lá, a constatação foi semelhante. “Informaram que não foram encontradas patologias, danos ou problemas graves que poderiam impedir o uso do viaduto. Contudo, constataram que alguns problemas lá existentes, caso não corrigidos, em futuro próximo se agravariam, implicando diminuição gradativa da resistência da estrutura”, afirmou a promotora.

Da mesma forma, o município disse que fez os reparos solicitados, como tapar buracos das vias, fechar trincas, reparar a drenagem e pôr fim à erosão do aterro. Em 2023, contudo, após uma nova vistoria, nada foi feito.

Um dos problemas que persistiram foi uma trinca na laje sob a calçada, no meio do vão do viaduto, “propiciando entrada de água na estrutura da laje”.

Também houve falhas na pavimentação asfáltica, infiltrações na calçada e irregularidades no passeio público. Nada disso foi corrigido.

Na mesma peça, a promotora informou que a prefeitura, depois da segunda vistoria do departamento do Ministério Público, comprometeu-se a entregar um cronograma de obras que duraria quatro semanas e terminaria em junho de 2024. Nenhuma obra, contudo, foi feita.

“Diante dessas parcas informações e da certeza de não terem adotado todas as medidas necessárias à conservação do viaduto, apesar das cobranças deste Ministério Público, mais uma vez a equipe do DAEX vistoriou o local, em março de 2025 (...) O relatório apontou, em sua conclusão, que foram realizados apenas serviços de eliminação de mato na junta de dilatação do talude e de um ponto na calçada da Rua Trindade”, informou a promotora na ação civil pública. Na sequência, destacou que o município não fez nenhuma obra de reparo, apenas uma tratativa para realizar um Termo de Ajustamento de Conduta em junho último.

“Busca-se, portanto, com a presente ação civil pública, a prevenção de dano de difícil reparação ou irreparável, impondo ao Município de Campo Grande o cumprimento de suas obrigações legais acerca da manutenção e conservação de bem público de sua responsabilidade, resguardando-se a vida e a segurança da coletividade, além dos possíveis prejuízos financeiros caso haja necessidade de medidas emergenciais, ante a sua atual omissão”, argumentou a promotora.

O Ministério Público pede reparos imediatos em decisão liminar, ainda pede a condenação, em caso de descumprimento, de multas de R$ 1 mil por dia à prefeitura de Campo Grande. 

MPMS cobra reparos no viaduto da Avenida Salgado Filho/Gerson Oliveira

Assembleia

Projeto que cria cadastro de condenados por violência contra mulher é aprovado na ALEMS

O projeto de lei é de autoria do deputado Pedrossian Neto e estava em trânsito desde o ano passado

02/09/2025 17h15

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Arquivo

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou na tarde desta terça-feira (2) o projeto de lei que cria o Cadastro Estadual de Condenados por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

O projeto, de autoria do deputado Pedrossian Neto, já havia sido protocolado em 2024.  o texto destaca que interpreta-se como condenado aquele que tenha contra sua pessoa decisão transitada em julgado em processo de apuração de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos na Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, e em outras leis que vierem a tipificar condutas no mesmo contexto. 

Na justificativa, o Pedrossian destaca que o cadastro deverá incluir, no mínimo, dados pessoais completos, fotos e características físicas, grau de parentesco e/ou relação entre o cadastro e a vítima, idade do cadastrado e da vítima, circunstâncias e o local em que o crime foi praticado, endereço atualizado do cadastrado, além do histórico de crimes. 

Na época, o parlamentar afirmou que “tornar pública a identificação de condenados por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar traz uma proteção maior às vítimas, familiares e à própria sociedade, além de funcionar, à princípio, como freio inibitório de reincidência penal”. 

Levantamento 

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) de Mato Grosso do Sul, de janeiro até agora foram registradas 12.717 ocorrências por violência doméstica, sendo 4.603 somente em Campo Grande. 

A violência doméstica apresenta um recorte racial, com mulheres negras sendo as vítimas mais frequentes. Dos 12.393 casos deste ano, 7.673 ou 62% tiveram como vítimas mulheres pretas e pardas. Ou seja, de cada dez mulheres agredidas em suas casas, seis são negras.

Também foram registrados, até agora, 1.211 casos de estupro. Destes, 1.131 foram mulheres de todas as idades, incluindo crianças, adolescentes e idosos. 

De acordo com a Secretaria, foram 590 crianças, 469 adolescentes, 212 jovens e adolutos e 16 idosos até o mês de agosto. 

Somente neste ano, Mato Grosso do Sul já registrou 22 casos de feminicídio. No ano passado, de janeiro a julho, haviam sido 19 casos. 


 

Cidades

Judiciário oferece reconhecimento gratuito de paternidade em MS

Com um processo ágil e desburocratizado, o enteado Lucca conseguiu incluir o sobrenome do padrasto em sua certidão de nascimento

02/09/2025 17h00

Cejusc oferece reconhecimento de paternidade e outros serviços de forma rápida e gratuita

Cejusc oferece reconhecimento de paternidade e outros serviços de forma rápida e gratuita Crédito: TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), realizou o sonho de um jovem que queria assinar o sobrenome do homem que o criou.

Trata-se do jovem Lucca Seibel da Silva Chilante, que, em um processo desburocratizado e totalmente gratuito, conseguiu incluir o sobrenome do padrasto, o militar Carlos Eduardo Chilante, em sua certidão de nascimento.

O padrasto vive com a mãe de Lucca há quase 20 anos e, apesar de sempre considerá-lo como filho, acreditava que o reconhecimento da paternidade socioafetiva seria um processo judicial demorado e caro, motivo pelo qual a decisão acabou sendo adiada.

“Já tenho a guarda do Lucca desde que ele tinha 3 ou 4 anos e sempre achamos que seria um processo muito burocrático e prolongado para fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva e para que ele pudesse levar o meu sobrenome de forma oficial”, explicou Carlos, que completou:

“Quando soubemos desse serviço do Cejusc, entramos em contato pelo WhatsApp e, em menos de 10 minutos, já marcamos data e horário para realizar a audiência e tentar fazer o acordo para que o juiz autorizasse o Lucca a usar o meu sobrenome. Foi tudo muito rápido, para nossa surpresa.”

Foi então que os dois descobriram que, por meio do trabalho dos mediadores do Cejusc, a questão poderia ser resolvida rapidamente e sem a necessidade de advogados.

Reconhecimento

Os dois participaram juntos da audiência, em que contaram à mediadora a história de quase 20 anos de convívio familiar e solicitaram o registro de paternidade na certidão de nascimento de Lucca.

A conversa, conforme explicou Carlos, foi rápida e simples, e tudo terminou resolvido com agilidade.

“Desde pequeno eu sempre assinava as coisas e colocava o sobrenome dele, apesar de não ser formalizado. Então, oficializar isso foi uma realização muito importante para a gente”, comemorou Lucca.

Com isso, Lucca passou a assinar o sobrenome do padrasto, graças ao reconhecimento de paternidade afetiva obtido por meio do Cejusc.

Saiba mais

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) são unidades do Poder Judiciário de MS, que têm como função principal promover a solução de conflitos por meio de métodos consensuais, como conciliação e mediação, tanto em processos judiciais quanto em casos pré-processuais.
 
O serviço é gratuito e está disponível durante o ano todo, com o objetivo de oferecer um espaço para que as partes em conflito possam dialogar e, com o auxílio de conciliadores ou mediadores, chegar a um acordo, desafogando o Judiciário e buscando soluções mais rápidas e eficazes.

As principais áreas de atuação do Cejusc incluem: conflitos cíveis em geral (cobranças, dívidas bancárias, conflitos de vizinhança), causas familiares (divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, regulamentação de visitas), entre outros.

“Nós temos aqui no Cejusc equipes muito preparadas para atender uma série de conflitos de naturezas diversas. E as pessoas saem daqui satisfeitas, porque são ouvidas, e o espaço de fala é garantido para ambos os lados. Então a ideia central é promover uma Justiça cidadã”, explica o juiz José Henrique Kaster, coordenador de um dos Cejuscs do TJMS.

“Trata-se de um serviço gratuito e rápido. O tempo de tramitação de um processo aqui no Cejusc está em volta de três meses, o que é um número muito baixo, não só para o MS, mas para o Brasil inteiro”, complementa o magistrado, destacando ainda que um processo no Cejusc custa 17 vezes menos do que na Justiça Comum, e o índice de resolução de conflitos gira atualmente em torno de 75%.

Contatos

Interessados em solucionar um conflito por meio da mediação ou conciliação podem fazer a solicitação direto no site do TJMS, na página do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), pelo Whatsapp (67) 98177-0180 ou pelo e-mail [email protected].
 
Também é possível buscar presencialmente o Nupemec, localizado no Rua Raul Pires Barbosa, nº 1503, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Clique aqui e saiba mais sobre o Cejusc na página oficial!

