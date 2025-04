Campo Grande pode ter voos diretos para destinos turísticos do Chile

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após o presidente do Chile, Gabriel Boric, declarar que a Rota Bioceânica é prioridade, autoridades dos dois governos estão alinhando voos diretos de Campo Grande (MS) para a região norte chilena.

A fala foi feita durante encontro entre Boric e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na terça-feira (22), em Brasília. A rota atravessará o Brasil por Porto Murtinho (MS), Paraguai, Argentina e Chile, , e deve reduzir em até 10 dias o tempo de transporte de cargas entre o Brasil e a Ásia.

Conhecida como Norte Grande, a região abriga as seguintes localidades: Arica, Tocopilla, Calama, Antofagasta e Indique; esta última entrou no mapa por fazer parte da Rota Bioceânica, caminho que ligará a produção brasileira até a China pelo Oceano Pacífico.

A subsecretária de Turismo do Chile, Veronica Pardo, explicou em entrevista ao Broadcast que o Brasil é um parceiro estratégico que oferece possibilidade de lucro para ambos os países.

Isso porque os brasileiros estão colocando o Chile como rota de férias. Para se ter uma ideia, em 2022 o país recebeu 247 mil turistas; em 2024, esse número saltou para 787 mil, o que representa um aumento de 223%.

Os chilenos também estão de olho nos destinos turísticos do Brasil: foram 202 mil visitantes em 2022 e, em 2024, o saldo foi de 235 mil turistas — um crescimento de 218%.

Diante desse potencial, os governos estão de olho em uma linha direta, saindo da Cidade Morena para a região norte do Chile, que ainda tem baixa procura por parte dos brasileiros.

“Se conseguirmos manter o mesmo patamar do ano passado, já será positivo. O desafio é apresentar regiões do Chile que não são conhecidas pelos brasileiros”, disse a subsecretária.

Atualmente, quinze rotas saem de 11 estados do Brasil, todas com destino concentrado na capital, Santiago.

Saindo de Campo Grande

Caso a ideia seja concretizada, o voo será entre Campo Grande e Antofagasta, cidade à qual os brasileiros só conseguem chegar atualmente fazendo diversas conexões.

Nas proximidades de Antofagasta estão Arica e Iquique, que possuem diversas atrações turísticas, como:

El Morro de Arica

Parque Nacional Lauca

Praias e balneários

Geoglifos do Vale de Lluta, entre outros.

Indique

Praia Cavancha

Zona Franca de Indique

Centro Histórico

Proximidade com o Deserto do Atacama

Entre os passeios do Deserto do Atacama, com acesso por Antofagasta, o turista pode observar o céu noturno e formações geológicas.

Estratégia



A chefe da pasta de Turismo teve reuniões com a Agência Brasileira de Promoção Internacional ao Turismo (Embratur), traçou um panorama do funcionamento das companhias aéreas e buscou aproximação com governadores.

“No momento, nosso foco é a rota de Campo Grande. Mas estamos abertos a outros estados. Os governadores podem contribuir, subsidiando os primeiros voos de uma nova rota”, disse Pardo.

Como acompanhou o Correio do Estado, em julho de 2024, ao anunciar a abertura de um escritório em Indique, o governador Eduardo Riedel (PSDB) debateu a possibilidade de voos diretos entre Campo Grande e Indique.

Incentivo ao turismo



O crescimento no número de turistas entre os países ocorreu por conta do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), lançado pelo Governo Federal em 2024, com o objetivo de aumentar o número de assentos e voos internacionais com destino ao Brasil.

O programa foi conduzido pela Embratur, que fez um investimento de R$ 3,3 milhões e conseguiu 70 mil assentos em voos internacionais na temporada 2024/2025 - entre 27 de outubro e 30 de março.

Neste ano, o montante destinado ao PATI foi de R$ 63,6 milhões. A liberação do aporte leva em conta projetos apresentados pelas companhias aéreas, que vão desde a criação de novas rotas até a ampliação de assentos.

