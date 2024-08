Campo Grande prevê mínima de 11°C no aniversário da Capital

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mato Grosso do Sul começa a ver uma leve elevação na temperatura a partir de terça-feira (27), porém, até lá, a segunda-feira (26) tende a ser de tempo seco e frio, principalmente na Capital do Estado, data em que Campo Grande celebra 125 anos e deve registrar mínimas que podem ficar abaixo de 10 °C.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que, no dia do aniversário da Capital, Campo Grande deve ter mínima de 8 °C e máxima que pode chegar a 22 °C, sendo um 26 de agosto com poucas nuvens e ventos fracos e moderados.

O próprio instituo aponta que, a partir de terça-feira (27) já está previsto um leve aumento na temperatura, com mínimas e máximas entre 14 °C e 30 °C, porém com redução de dez porcento na umidade máxima relativa do ar, que deve cair para 70%.

Como aponta o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), essa "gradativa elevação" das temperaturas se dá pela atuação de um ciclone pós-frontal.

"Ou seja, o sistema de alta pressão que irá impulsionar ar seco para o Estado", uma vez que para segunda e terça-feira o tempo deve permanecer estável, porém com registro de queda valores de umidade relativa do ar.

Situação do Estado

Conforme o Cemtec, a frente fria deve jogar as menores temperaturas (entre 5-7 °C de mínima) mais para a região sul do Estado, com alguns municípios isolados observando os termômetros caírem abaixo dos 4-5°C.

Para sul, sudoeste e leste de Mato Grosso do Sul, a segunda-feira (26) tende a ter mínimas entre 4-9°C e máximas que beiram 23°C, regiões essas que destoam das demais partes do Estado.

Como, por exemplo, as regiões pantaneira, além do bolsão, onde as mínimas beiram 10 a 15 °C e as máximas podem bater até 28 °C no norte de Mato Grosso do Sul, temperaturas espelhadas em Campo Grande.

Na terça-feira (27), as elevações previstas chegam principalmente ao sul e leste de Mato Grosso do Sul, sendo que os termômetros podem atingir 24 °C, bem como o sudoeste e Pantanal sul-mato-grossense, onde as temperaturas batem até 31 °C, com mínimas entre 14 e 17 °C.

Para o norte e bolsão a amplitude térmica prevista a partir de terça-feira (27) é ainda maior, com mínimas de até 10 °C e máximas que podem chegar até a casa dos 34 °C, sendo que a Capital deve ter termômetros entre 15 e 29 graus no seu pós-aniversário.

