Campo Grande registra 156 casos de tuberculose; novas regras em unidades de saúde são adotadas

Problema antigo

Comerciantes alegam que movimentação atinge outras regiões da capital

Desmotivados com as vendas e o baixo número de clientes, os comerciantes localizados na região da antiga rodoviária, culpam a administração municipal pela baixa procura do comércio local.

Situados no bairro Amambai, os lojistas entre a rua Barão do Rio Branco e a Rua Joaquim Nabuco, disputam os olhares dos clientes em meio ao fluxo de trânsito, pessoas em situação de rua e dependentes químicos, que se abrigam nas dependências das obras de revitalização do Complexo Empresarial Terminal do Oeste Heitor Eduardo Laburu, iniciadas em julho do ano passado.

A Prefeitura Municipal pretende revitalizar a região até o fim deste ano, entretanto apesar das proximidades com o prazo de entrega, as obras haviam avançado apenas 6% até março deste ano, fator que preocupa os comerciantes do local.

Há 10 anos no mesmo lugar, o vendedor Alexandre Kauê (29), disse ao Correio do Estado que a progressão lenta das obras é o principal agravante para os lojistas da região, uma vez que, segundo o comerciante, o espaço serve para abrigar dependentes químicos e pessoas em situação de rua.

"Apesar de tudo, neste período as vendas permaneceram estáveis, espero que melhore com o fim da reforma da rodoviária, tenho a ideia de que as coisas devem melhorar bastante porque com o término das obras, a administração tende a retirar os moradores de rua da região", disse.

Esposa de Alexandre, Maria Custódia (60), ajuda o marido no brechó que administra há pelo menos 15 anos. Conhecida na região, ela não se preocupa com o vai e vém dos muitos moradores do local. Para ela, as dificuldades estão principalmente no avanço lento das obras.

"As coisas começaram a ficar assim há uns seis, sete anos, e a responsabilidade é da prefeitura, da administração em tirar eles dali", destacou. Para ela, a maioria dos transeuntes da região é formada por gente tranquila, entretanto as coisas se desestabilizam rapidamente entre eles em alguns momentos. "Brigam com pau, lincham uns aos outros no meu da rua, e inclusive já houve morte aqui na porta do comércio", frisou.

Com as portas abertas de segunda à domingo, a vendedora disse que atualmente não há perspectiva de melhora. "Se as coisas não se resolverem teremos que ir até a porta da prefeitura, todo mundo quer trabalhar", finalizou Maria Custódia. Além dela e do marido Alexandre, a comerciante possui outras três filhas vendedoras, que trabalham nas proximidades da antiga rodoviária.

Com 25 anos, o vendedor de roupas Felipe Alexandre trabalha na venda familiar desde os 10 anos de idade. Conhecido dos moradores da região, ele e o irmão migraram parte das vendas para a internet, mudança ocasionada, segundo eles, pela pandemia de Covid-19.

"A prefeitura trouxe a obra até aqui, paralisou a região, fecharam tudo, e acabaram com o comércio local. A ação só priorizou e manteve o crescimento de pessoas no bairro, para o comércio só piorou", pontuou o jovem.

Apesar das críticas, o vendedor destacou que de início,a revitalização da região, fez com que vendedores de outras localidades buscassem prospectar as vendas por ali, o que não tem se sustentado até o momento. "Nossas vendas acontecem muito mais por clientes que conhecem o trabalho e buscam a loja física, mas dizer que existem novos clientes, isso não, o movimento é quase inexistente", falou.

Proprietário de uma loja de consórcio e financiamento, Anderson Rigoni (34) busca equacionar as contas há cinco anos. Para ele, além das obras não avançarem de acordo com o prazo de entrega previsto, o espaço, já precário, pode fomentar, inclusive, uma nova disputa política na capital, visto que as eleições municipais - para prefeitos e vereadores -, acontecem já em 2024.

"Tudo o que está em curso é parte de um palanque político para as eleições de 2024. A prefeitura não vai conseguir retirar a população da região. A obra afetou o nosso trabalho em cerca de 90%, eu tinha mais de 20 funcionários, hoje tenho três. Estou empurrando com a barriga e gastando mais do que lucrando, pensando em me deslocar daqui para ter renda novamente", disse.

"Invisíveis"

Dependente químico, o campo-grandense Kelvin dos Santos (28) vive há três anos na região. Perguntado sobre o fim das obras, o jovem disse que não há muita perspectiva de melhora para os moradores que se abrigam em meio aos entulhos das obras e restos de lixo nas vias da região.

"Vamos sair daqui e vamos para as ruas vizinhas, é um problema muito maior que a obra em si não pode resolver. Talvez um projeto poderia arranjar as coisas, mas isso não é garantia de que a grande maioria vá sair daqui", disse.

A perspectiva de Kelvin se estende a Roneverson França, outro dependente químico que trabalha com a venda de pinturas no cruzamento do sinal de trânsito entre as avenidas Manoel da Costa Lima e Pres. Ernesto Geisel.

Ex-morador de rua, hoje vive junto da esposa em um quartinho cedido por um comerciante de uma loja de tintas na região. Na mesma situação em que os outros moradores abrigados junto à antiga rodoviária, Roneverson França não tem muitas perspectivas de melhora para as pessoas em situação de rua da capital. "A prefeitura vem aqui só em período de eleição. Chegam junto com a Guarda Metropolitana e nos dão cerca de 5 a 10 minutos para sair. Nos ajudam com documentos, auxiliam com abrigos às vezes. Acontece que na correria a gente acaba perdendo além do documento, cesta básica", destacou.

As obras

Questionados pelo Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande destacou que as obras da antiga rodoviária devem ser entregues até dezembro de 2023.

De acordo com a administração municipal, a Prefeitura de Campo Grande disse que o curso das obras está dentro do cronograma previsto. "Já executamos os serviços de demolição, recorte da laje na Rua Vasconcelos Fernandes e retirada do asfalto antigo". Sobre as rondas policiais, a administração destacou que a Guarda Civil Metropolitana realiza rondas diárias no local.

Projeto

No dia 1º de julho do ano passado, a prefeita Adriane Lopes (Patriota) assinou a ordem de serviço para o início das obras.

A revitalização do espaço não inclui espaços e salas privadas, e contará com a construção de um prédio de dois pavimentos de 1.070 metros quadrados para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat).

O projeto orçado com o valor máximo de R$ 19.009.702,44, deve contar com uma adaptação. Em um dos pontos, o espaço deve para ser um corredor de acesso à galeria e ao edifício público, transformado em um grande calçadão com jardins contemplativos.

De acordo com a prefeitura, a proposta arquitetônica propõe a reabertura das duas claraboias do projeto original, que foram fechadas ao longo dos últimos anos, prejudicando a iluminação e a ventilação do prédio.

O antigo ponto de ônibus será transformado em área de estacionamento no horário comercial, e o piso será nivelado para se tornar um grande platô, e espaço multiuso para eventos.

Uma outra solução urbanística serão as calçadas alargadas, faixas de pedestres elevadas e uma fachada moderna.

Os jardins verticais previstos, além de serem um componente estético da fachada, devem melhorar o isolamento térmico do local, iniciativa que visa reduzir gastos com energia. De acordo com a prefeita, o prédio, que está inutilizado desde 2009, seria entregue reformado neste ano, antes do aniversário de Campo Grande.

Porém, em dezembro do ano passado, com o ritmo lento das obras, o antigo titular da Sisep Rudi Fioresi reconheceu o atraso e afirmou que a revitalização continuava no cronograma inicial.

Na época, Fioresi comentou que o atraso teria ocorrido em razão da necessidade de revisão de detalhes do projeto, entretanto não esclareceu quais seriam estes detalhes e, apenas disse que as alterações se aplicavam à estrutura e à cobertura do local.

