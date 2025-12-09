Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tempo

Campo Grande registra 86 milímetros de chuva em 24 horas

Na Capital, chove o dia todo, sem parar, com momentos de garoa e chuva mais forte

Naiara Camargo

Naiara Camargo

09/12/2025 - 10h25
Início de semana está chuvoso em Mato Grosso do Sul.

Segunda (8) e terça-feira (9) são de chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável e clima úmido.

Em Campo Grande, choveu o dia todo, sem parar, com momentos de garoa e chuva mais forte, entre 11 horas de segunda (8) e 8 horas de terça-feira (9).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 86,4 milímetros foram registrados na Capital nas últimas 24 horas.

A chuva foi suficiente para amenizar o calorão, diminuir as temperaturas, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.

Ciclone extratropical, que atinge o Sul do Brasil, trouxe reflexos para todos os municípios de MS com intensas pancadas de chuva.

Com isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou três alertas de chuva para MS:

Confira os acumulados em outros municípios de MS:

PRIMAVERA

Primavera começou às 15h19min de 22 de setembro e terminará às 12h03min de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caraterizada pela

  • Floração de plantas
  • Aumento da umidade
  • Retorno das chuvas
  • Dias mais longos/noites mais curtas
  • Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

Climatologicamente, é considerada um período de transição entre o período seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

INTERIOR

Em crise, MS dá R$250 mil para maratona na 'Capital do Ecoturismo'

Bonito 21k, em município com hospedagens diárias entre 160 reais até R$1,7 mil, bateu recorde de inscritos em 2025 e recebeu apoio do Governo em época que Estado vive "vacas magras"

09/12/2025 11h22

Compartilhar
Corrida trouxe valores que foram de R$159,90 e R$174,90 no primeiro lote, até R$319,80 e R$349,80 no último pacote de inscrições

Corrida trouxe valores que foram de R$159,90 e R$174,90 no primeiro lote, até R$319,80 e R$349,80 no último pacote de inscrições Daiany Albuquerque/Correio do Estado

Competição que atrai principalmente atletas com alto poder aquisitivo, além de profissionais, a corrida 21k Bonito recebeu R$250 mil em recursos públicos advindos do Governo do Estado que, declaradamente, atravessa momento de crise financeira. 

Conforme publicado na edição desta terça-feira (09) do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul, dois dias após a realização da corrida no município "mais turístico" do MS, do extrato de contrato entre a LS Turismo e Eventos e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul,  o empenho da nota emitida em 03 de dezembro para apoio da Fundtur soma exatos 250 mil reais. 

Distante aproximadamente 260 quilômetros da Capital, a 11ª edição da prova de corrida de rua batizada de Bonito 21K - como bem abordou o Correio do Estado - bateu recorde de inscritos em 2025, sendo ao todo 2.870 atletas confirmados nos percursos de cinco, 10 km e meia maratona.

Considerado o maior evento do meio esportivo do município e um dos maiores no âmbito geral, a preocupação em relação à ocupação da rede hoteleira local já era uma realidade até mesmo às vésperas da corrida, pois essa taxa máxima para o período do evento já havia ultrapassado 95%. 

Atraindo atletas de todo o País, a expectativa antes da realização era que a prova levasse mais de sete mil pessoas para Bonito no último fim de semana, tendo como vencedor dessa 11ª edição da Bonito 21k o queniano Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos. 

"Corrida para rico"

Município turístico sul-mato-grossense, Bonito teve o melhor primeiro semestre em 10 anos neste 2025, conseguindo inclusive ultrapassar a marca de mais de 200 mil turistas visitando a cidade, restando ainda três meses para o fim do ano, número 2,73% maior em relação ao mesmo período em 2024. 

A hospedagem varia desde R$160 até R$250 uma diária em pousada simples para casal, com um meio termo em hotéis até R$450 por dia, incluindo até mesmo aqueles que custam R$1,7 mil por 24 horas em pontos premium com acesso ao rio em alta temporada 

Em busca dos mais variados passeios no principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, a Capital do Ecoturismo atrai turistas de todo o globo com seus atrativos que podem custar de 90 reais até R$1.900,00, com três linhas aéreas tendo Bonito como destino: Gol, Latam e Azul.

Apesar das opções aéreas diretas, uma das alternativas mais recorrentes para quem busca a Capital do Ecoturismo é descer antes em Campo Grande e seguir até Bonito por meio de carro ou transfer, que varia desde R$160 por pessoa em um compartilhado, até entre R$900 e R$1,4 mil por trecho privativo, dependendo do total de pessoas. 

Quem optar por alugar um carro para ir até Bonito, vai parar uma diária média entre R$180 e R$280 mais o custo do combustível usado na viagem. 

Com as inscrições para a Bonito 21k feitas totalmente de forma online, a corrida trouxe os seguintes valores para a 11ª edição em 2025, que podiam ser pagos por pix ou em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito: 

  • 1° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$159,90, Meia Maratona R$174,90 e Prova Kids – R$84,90, todos com KIT BÁSICO. 
     
  • 2° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$179,90, Meia Maratona R$194,90 e Prova Kids – R$84,90, todos com KIT BÁSICO. 
     
  • 3° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$199,90, Meia Maratona R$214,90 e Prova Kids – R$84,90, todos com KIT BÁSICO.
     
  • 4° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$229,90, Meia Maratona R$247,90 e Prova Kids – R$95,90, todos com KIT BÁSICO.
     
  • 5° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$254,90, Meia Maratona R$279,90 e Prova Kids (20 vagas extras – R$105,90) , todos com KIT BÁSICO.
     
  • Valor cheio das inscrições (correspondente ao último lote)| Valor 5km e 10km R$ 319,80, Meia Maratona R$349,80 e Prova Kids R$169,80, todos com KIT BÁSICO. 

Corte de gastos

Porém, o que chama a atenção no apoio e repasse para a corrida é que, pelo menos desde meados de 2025 o assunto "corte de gastos" passou a ganhar cada vez mais força, com a estimativa do Governo à época de que a ação alcance R$ 800 milhões até o fim do ano, quando apresentado plano que era concentrado em despesas de custeio. 

Já no dia 05 de agosto, em meio a um agravamento da crise fiscal que atinge o Estado, o governador Eduardo Riedel anunciou um corte de despesas no governo estadual, por meio da redução de 25% no custeio da máquina pública que atingiu todas as secretarias. 

Por meio de decreto, ficou estabelecido que os órgãos da administração direta e demais autarquias do Poder Executivo Estadual deverão:

  • Revisar os contratos vigentes, visando à redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados a título de despesas de custeio;
  • Reduzir outras despesas de custeio, tais como pagamento de diárias, passagens, participação em eventos e seminários e horas extras, entre outros;
  • Evitar as despesas com a aquisição de novos veículos, mobiliários, equipamentos ou de outros bens permanentes.

Conforme o texto, para racionalização temporária e controle de gastos, foi levado em consideração o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao primeiro quadrimestre de 2025, que aponta que o Estado se encontra no limite prudencial de gastos com pessoal.

 

VESTIBULAR UFMS

Vestibular UFMS: Confira gabarito preliminar da prova

Prova realizada no último domingo teve mais de 17 mil candidatos por todo o estado de Mato Grosso do Sul, e universidade divulgou gabarito preliminar nesta terça-feira (09)

09/12/2025 11h13

Compartilhar
Sede da UFMS em Campo Grande

Sede da UFMS em Campo Grande Marcelo Victor / Correio do Estado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou nesta terça-feira (09), o gabarito preliminar do vestibular realizado no último domingo (07). A prova contou com 60 questões, além da redação.

As perguntas foram divididas entre as áreas de Ciências Humanas, Ciência da natureza e Ciências Exatas, assim como da Universidade Estadual.

Dentre as questões de Humanas, foram 15 questões para Linguagens, sendo 10 divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, e as outras 5 direcionadas para Espanhol ou Inglês, conforme a escolha do candidato no dia de inscrição para a prova.

As demais disciplinas de Humanas: Geografia, Filosofia, História e Sociologia, tiveram 15 questões divididas entre si.

Em Ciências da Natureza foram 5 perguntas para cada disciplina: Biologia, Física e Química. Já para Exatas, foram 15 questões apenas de matemática divididas em várias áreas da disciplina.

Além das 60 questões, a prova contou com a redação, que neste ano abordou reflexões sobre a superexposição às tecnologias digitais e os efeitos desse fenômeno nas habilidades sociais, com o tema: “Os impactos da conectividade na convivência social”.

Conforme divulgado pela Fapec, responsável pela avaliação, bem como as correções das questões objetivas e redação, 17,5 mil candidatos compareceram ao exame presencialmente em 11 municípios de Mato Grosso do Sul que possuem unidades da universidade entre eles: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A prova aconteceu no período matutino, com início às 8h e término às 13h, de acordo com o horário de Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a Fundação, no dia foram 2.801 candidatos ausentes, o que representa 18,29% da quantidade total de inscritos.

Segundo o edital de divulgação do gabarito preliminar, quem discordar e desejar contestar o resultado preliminar, ou algum erro em determinada questão que pode ter interferido na alternativa escolhida, poderá apresentar recurso individual por questão a partir das 8h do dia 11 de dezembro (quinta-feira), até 23h59min do dia 12 de dezembro de 2025 (sexta-feira), no horário oficial do estado.

Ainda de acordo com a publicação, o candidato só poderá protocolar uma única vez o recurso para cada questão desejada, de forma que não é possível inserir novas informações depois de protocolizada.

O recurso deve ser enviado à Fapec, pela área do candidato, por meio do site: https://concurso.fapec.org, no campo “RECURSOS”. Após análise, se houver anulação de questões da prova a pontuação será atribuída a todos os candidatos.

Prova Online

O vestibular da UFMS ainda contou com a modalidade de prova on-line, devido à isso, as questões objetivas foram exibidas de forma aleatória, exclusiva e individual para cada candidato. Assim, o caderno de prova que o candidato visualizou no dia será disponibilizado no ambiente ‘Prova Digital’, que é possível acessar pelo site: https://link.ufms.br/prova.

Para esses candidatos, os pedidos de recurso também seguem o mesmo padrão já descrito anteriormente pela reportagem.

Além disso, se houver modificação no gabarito devido aos recursos, as provas serão corrigidas a partir do gabarito definitivo, em que todos os ajustes conforme recursos já estarão feitos. Confira o gabarito preliminar abaixo das provas presencial e online.

O gabarito preliminar da prova online disponibilizado pela Fapec segue o modelo da "Prova Objetiva Base" disponibilizado no Anexo III do edital, que é possível acessar aqui.

Prova Presencial

Espanhol:

01. E
02. B
03. C
04. C
05. E

Inglês:

01. E
02. B
03. A
04. D
05. C

Língua Portuguesa e Literatura:

06. B
07. A
08. E
09. D
10. A
11. C
12. B
13. E
14. D
15. A

Matemática:

16. A
17. D
18. C
19. D
20. A
21. E
22. A
23. C
24. B
25. E
26. E
27. A
28. E
29. B
30. E

Biologia:

31. D
32. A
33. D
34. C
35. E

Física:

36. C
37. E
38. B
39. B
40. C

Química:

41. C
42. A
43. B
44. A
45. A

Geografia, Filosofia, História e Sociologia

46. E
47. E
48. B
49. A
50. B
51. B
52. C
53. B
54. C
55. A
56. B
57. C
58. E
59. B
60. A

Prova Online

Espanhol:

01. D
02. B
03. A
04. D
05. E

Inglês:

01. E
02. C
03. B
04. B
05. D

Língua Portuguesa e Literatura:

06. C
07. B
08. D
09. A
10. C
11. E
12. E
13. A
14. D
15. A

Matemática:

16. D
17. D
18. B
19. C
20. C
21. A
22. B
23. C
24. A
25. E
26. C
27. B
28. A
29. B
30. A

Biologia:

31. E
32. C
33. C
34. B
35. B

Física:

36. A
37. B
38. C
39. D
40. A

Química:

41. E
42. E
43. C
44. B
45. C

Geografia, Filosofia, História e Sociologia

46. B
47. A
48. C
49. E
50. C
51. C
52. E
53. C
54. B
55. C
56. A
57. E
58. B
59. D
60. B

Vestibular UFMS

Os candidatos concorrem a 127 cursos de graduação, incluindo três novas ofertas da UFMS: Relações Internacionais, da Escola de Administração e Negócios; Inteligência Artificial, da Faculdade de Computação; e Licenciatura em Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Humanas.

