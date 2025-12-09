Campo Grande registra 86 milímetros de chuva em 24 horas

Início de semana está chuvoso em Mato Grosso do Sul.
Segunda (8) e terça-feira (9) são de chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável e clima úmido.
Em Campo Grande, choveu o dia todo, sem parar, com momentos de garoa e chuva mais forte, entre 11 horas de segunda (8) e 8 horas de terça-feira (9).
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 86,4 milímetros foram registrados na Capital nas últimas 24 horas.
A chuva foi suficiente para amenizar o calorão, diminuir as temperaturas, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.
Ciclone extratropical, que atinge o Sul do Brasil, trouxe reflexos para todos os municípios de MS com intensas pancadas de chuva.
Com isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou três alertas de chuva para MS:
- Chuvas intensas - alerta amarelo - perigo potencial: chuva de 20-30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos
- Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: chuva de 20-30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos
- Tempestade – alerta laranja – perigo: 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos de 60-100 km/h. Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos
Confira os acumulados em outros municípios de MS:
PRIMAVERA
Primavera começou às 15h19min de 22 de setembro e terminará às 12h03min de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul.
A estação é caraterizada pela
- Floração de plantas
- Aumento da umidade
- Retorno das chuvas
- Dias mais longos/noites mais curtas
- Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)
Climatologicamente, é considerada um período de transição entre o período seco do inverno para uma estação mais chuvosa.
É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.
Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.
Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.
Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.