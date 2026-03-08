Campo Grande sedia 'exercício de guerra' contra desastres com militares de 15 países

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro - Divulgação/ FAB

A Base Aérea de Campo Grande será palco, entre os dias 16 e 27 de março, do Exercício Multinacional Cooperación XI, treinamento que reunirá forças aéreas de 15 países das Américas para simulações de resposta a desastres, principalmente incêndios florestais.

Esta será a primeira vez que o Brasil sediará a atividade organizada no âmbito do Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas (SICOFAA). A confirmação das delegações ocorreu durante a Final Planning Conference (FPC), realizada entre os dias 23 e 27 de fevereiro.

Além do Brasil, participarão forças aéreas ou instituições equivalentes da Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

Ao longo das duas semanas de atividades, centenas de militares e diversas aeronaves serão mobilizados para missões simuladas de transporte logístico, busca e salvamento e combate a incêndios, operando a partir da Base Aérea da Capital sul-mato-grossense.

O treinamento ocorre em um contexto internacional de instabilidade e crises humanitárias em diferentes partes do mundo, o que tem reforçado a importância da cooperação entre países para respostas rápidas a desastres e emergências.

No cenário fictício do exercício, os participantes deverão atuar diante de grandes incêndios florestais, com foco no aprimoramento do sistema de Comando e Controle (C2), mecanismo que organiza e coordena a atuação das forças envolvidas em operações complexas.

O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta conjunta a emergências e ampliar a cooperação entre os países do continente em missões de ajuda humanitária.

De acordo com o coordenador do exercício, coronel aviador Bruno Pedra, a tomada rápida de decisões é um dos principais pontos trabalhados no treinamento.

"O Exercício tem como foco o Comando e Controle para que possamos empregar o poder aeroespacial com rapidez e salvar mais vidas. No momento inicial, é muito importante que as decisões sejam corretas, mesmo com pouco tempo e, mais ainda, com a segurança jurídica adequada", explicou.

Aeronaves e forças envolvidas

A Força Aérea Brasileira (FAB) participará com aeronaves como o KC-390 Millennium, H-60L Black Hawk, SC-105 Amazonas, C-98 Caravan e drones RQ-900.

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, que empregarão helicópteros para reforçar as ações simuladas de emergência.

Entre os países participantes, estão previstas aeronaves como os cargueiros C-130 Hercules da Argentina e do Canadá, o C-295 da Colômbia, o C-27 do Peru e aeronaves KC-130 do Uruguai, além de helicópteros e drones utilizados em missões de resgate e monitoramento.

Histórico do exercício

A última edição operacional do Cooperación ocorreu em 2023, no Peru, com atividades realizadas na Base Aérea de Callao, em Lima.

Na ocasião, o treinamento simulou dois cenários de desastre natural. Na primeira semana, as equipes responderam a um terremoto de magnitude 8,5 na escala Richter, com impacto em diversas cidades peruanas. Já na segunda semana, o exercício simulou enchentes provocadas pelo fenômeno climático El Niño, com chuvas intensas e deslizamentos de terra.

Durante as atividades, foram executadas missões de evacuação aeromédica, busca e resgate, transporte logístico e combate a incêndios, além do envio de ajuda humanitária a regiões afetadas.

Ao final da edição realizada no Peru, o Brasil recebeu oficialmente a bandeira do SICOFAA, confirmando Campo Grande como sede do próximo exercício multinacional, que agora será realizado em março de 2026.

