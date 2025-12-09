Campo Grande sobe no ranking nacional e fecha novembro em destaque

Campo Grande encerrou as atividades do mês de novembro deste ano com resultados expressivos em competitividade, emprego, empreendedorismo e sustentabilidade, se consolidando como uma das capitais com maior dinamismo econômico do Brasil.
Os dados do Boletim Econômico da Prefeitura de Campo Grande mostram que, no período, a cidade apresentou avanços econômicos e estruturais, com a execução de projetos que somaram R$ 42,3 milhões.
A inflação nacional medida pelo IPCA-15 subiu apenas 0,20% em novembro, fazendo o acumulado em 12 meses retornar ao centro da meta oficial, de 4,50%, o melhor resultado do ano.
Segundo o relatório, a estabilidade nacional ampliou o poder de compra das famílias campo-grandenses e trouxe previsibilidade para empresas, impulsionando setores como o comércio e a construção civil.
Além disso, Campo Grande avançou para a 7ª posição nacional no ranking de Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), como nota geral de 6,92, uma alta de 0,07 ponto percentual com relação a outubro.
O principal destaque foi o eixo sustentabilidade, onde a Capital alcançou a 6ª posição, impulsionada por políticas voltadas à inovação, investimentos públicos, energia limpa, mobilidade sustentável e gestão de resíduos.
Entre as ações, se destacam:
- Maior sistema de energia solar fotovoltaica em prédios públicos do Centro-Oeste, com capacidade de geração de 2,5 MW, suficiente para abastecer 1.200 residências;
- Primeira usina de biogás da cidade, processando 150 toneladas por dia;
- Expansão da coleta seletiva para 85% da área urbana;
- Chegada dos primeiros 20 ônibus elétricos do transporte coletivo;
- Expansão da malha cicloviária para 180 quilômetros e inauguração de 15 quilômetros de ciclovias conectadas;
- 80 estações de patinetes elétricos distribuídas na cidade e disponibilização de 500 equipamentos.
Mercado de trabalho
Em novembro, foram registradas 120 vagas formais líquidas de trabalho, com liderança dos setores de serviços (+65 vagas) e construção civil (+45 vagas).
O salário médio chegou a R$ 4.150, uma alta de 1,2% no mês, mantendo Campo Grande entre as capitais com melhor remuneração no Centro-Oeste.
A qualificação profissional também avançou. 340 trabalhadores concluíram cursos da Fundação de Trabalho (Funsat) e 150 jovens ingressaram no programa municipal de estágio remunerado.
Também foi registrado a abertura de 520 novas empresas na Capital no mês de novembro, alta de 7,2% sobre outubro. Destas, 140 são negócios digitais, alcançando 26,9% do total de novos negócios, crescimento de 12%.
- Os segmentos mais aquecidos foram:
- Comércio eletrônico (+35 empresas);
- Tecnologia da informação (+28 empresas);
- Serviços especializados (+25 empresas).
Três startups locais receberam investimentos que somam R$ 8,5 milhões e o programa municipal de apoio a startups, lançado em parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT) selecionou 15 projetos para receber mentoria e recursos de até R$ 50 mil cada.
Investimentos públicos
O mês foi marcado por aceleração de investimentos municipais, que chegaram a R$ 42,3 milhões, mais que o dobro do aplicado em outubro. Entre os principais projetos estão:
- Centro de Convenções - aprovado: R$15,2 milhões, com capacidade para 5 mil pessoas e 50 mil visitantes ao ano;
- Viaduto Três Barras - em licitação: R$ 12 milhões, impactando diretamente 80 mil veículos por dia, prometendo uma economia de 15 minutos nos horários de pico;
- Parque Linear - projeto: R$ 6,8 milhões, criando 25 quilômetros de trilhas ecológicas conectando os principais parques da cidade;
- Modernização do Mercadão Municipal - ja iniciado: R$ 4,5 milhões, beneficiando 300 comerciantes, com potencial para atrair 15 mil visitantes mensais;
- Expansão de iluminação LED - em expansão: R$ 3,8 milhões, contemplando 15 mil novos pontos de luz no mês, alcançando 78% da área urbana, com economia de 40% de energia.
Integração logística
Com as exportações estaduais chegando a US$ 1,92 bilhão no mês, Campo Grande reforça sua posição como hub logístico, especialmente no contexto do Corredor Bioceânico.
A posição geográfica da Capital transcende a mera casualidade locacional, configurando-se como resultado de uma convergência de fatores estruturais que conferem à cidade vantagens competitivas únicas.
Além disso, a estratégia de diversificação de mercados implementada pelo governo estadual tem apresentado resultados positivos, com o crescimento das exportações para novos destinos, como as primeiras exportações de carne bovina para o Vietnã.
A diversificação beneficia a cidade através da atração de empresas especializadas em diferentes mercados internacionais. Em novembro, duas novas trading companies estabeleceram escritórios na cidade, focadas nos mercados asiático e do Oriente Médio, gerando 45 empregos qualificados.
Nos investimentos em infraestrutura logística, foi registrada movimentação de 2.680 toneladas de carga no Aeroporto Internacional de Campo Grande, um crescimento de 11,7% em relação a outubro.
Entre as metas futuras, o objetivo é consolidar Campo Grande entre as cinco capitais mais inovadoras do Brasil até 2030.