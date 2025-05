Campo Grande tem a menor temperatura dos últimos 7 anos para maio

Os campo-grandenses tiveram que tirar os casacos do guarda-roupa nesta quinta-feira gelada - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Uma intensa massa de ar frio que chegou no fim da tarde desta quarta-feira, em Mato Grosso do Sul, derrubou as temperaturas dos municípios ontem. Em Campo Grande, a mínima foi de 6,6°C, o menor valor deste ano e também o dia mais frio de maio desde 2018.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros não ficavam tão baixos para o mês desde 2018, quando no dia 20 de maio daquele ano foi registrado na Capital a mínima de 6°C. Essa, inclusive, é a menor temperatura para o período em 10 anos.

Naquele ano, foram registrados três dias com a temperatura abaixo dos 10°C. O frio começou no dia 20 e só foi embora no dia 23. Apesar de ser comum temperaturas baixas no outono em outros estados brasileiros, em Mato Grosso do Sul, uma queda tão grande nos termômetros no Estado não é registrada com frequência, principalmente nesta época do ano.

E se a previsão para esta sexta-feira estiver correta, os termômetros podem voltar a registrar um recorde, uma vez que, segundo o Inmet, a mínima de hoje deve ser de 6°C.

O frio fez a Prefeitura de Campo Grande criar uma ação emergencial (“Inverno Acolhedor – Ponto de Apoio no Frio”), que acolheu 54 pessoas em situação de rua ontem. Executada das 18h às 6h no Parque Ayrton Senna, na Região Anhanduizinho, a ação pretende oferecer proteção contra o frio intenso que atingiu a cidade.

Das 54 pessoas acolhidas, 43 eram homens e 11 mulheres. A maioria dessas pessoas foi encaminhada pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que atuaram no local durante toda a noite e a madrugada de ontem. O espaço seguirá acolhendo moradores de rua enquanto durar o frio intenso.

FRIO ANUNCIADO

Desde a semana passada, o instituto alerta para os baixos índices de temperatura no Estado. Conforme comunicado, “a intensa massa de ar frio, empurrada por um anticiclone presente na retaguarda da frente fria, deverá avançar para latitudes mais baixas, chegando até Rondônia, Acre e sul/sudoeste do Amazonas, evidenciando, dessa forma, o episódio de friagem mais intenso ocorrido neste ano na Amazônia até então”.

Para Mato Grosso do Sul, há a possibilidade de geada para hoje. Já na Região Sul do País, foi registrado ontem neve nos municípios de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e de São Joaquim, em Santa Catarina.

Além de Campo Grande, as temperaturas também estiveram baixas em outros municípios de Mato Grosso do Sul. O lugar mais frio foi a Fazenda Campo Zélia, região rural de Corumbá, onde os termômetros registraram 2,6°C. Na cidade, porém, a mínima foi de 11,5°C.

Entre os municípios, o dia mais frio em MS foi em Iguatemi, onde a mínima chegou a 3,7°C, enquanto Aral Moreira marcou 4°C. As maiores temperaturas do Estado ontem foram registradas em Cassilândia, com 11,7°C, e Pedro Gomes, que teve mínima de 13,3°C.

PREVISÃO

A previsão meteorológica para hoje, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), indica tempo firme, com predomínio de sol e poucas nuvens, “em função da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o tempo seco no Estado”.

Hoje, a mínima pode chegar aos 4°C no sul, no Cone Sul e na região da Grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 7°C e 17°C, enquanto as máximas podem ficar entre 18°C e 24°C. Já na região do Bolsão, no leste e no norte do Estado, os termômetros devem registrar mínimas entre 6°C e 15°C.

Já neste fim de semana os termômetros voltam a subir. Em Campo Grande, a mínima será de 12°C, enquanto no sul de MS a temperatura segue abaixo dos 10°C.

