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Homem é condenado a 25 anos por estupro de vulnerável em Dourados

Crimes contra duas meninas ocorreram entre 2018 e fevereiro de 2024, Justiça também determinou indenização de R$ 20 mil às vítimas

João Pedro Zequini

19/10/2026 - 11h25
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Um homem foi condenado a 25 anos e 24 dias de prisão por estupro de vulnerável contra duas meninas menores de 14 anos.  A condenação foi decretada pela justiça de Dourados e os crimes ocorreram entre 2018 e fevereiro de 2024.

A condenação foi obtida após ação apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o MPMS, através da 13ª Promotoria de Justiça de Dourados. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. 

Segundo a decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Dourados, o homem se aproveitou da relação de confiança que mantinha com a família das vítimas para praticar atos libidinosos contra as duas meninas.

As vítimas relataram sobre os abusos sofridos, durante sessões de atendimentos psicológicos, realizados durante a fase de investigação. Posteriormente, prestaram depoimentos especiais em juízo. 

Os relatos foram considerados coerentes e compatíveis com as demais provas reunidas no processo. A sentença cita laudos, parecer psicológico e outros elementos produzidos durante a investigação e a instrução processual.

A divisão da pena foi fixada individualmente para cada crime cometido contra as duas vítimas. 

Pela violência praticada contra a primeira, o homem recebeu 10 anos e 8 meses de reclusão. Com relação a segunda vítima, a pena ficou estabelecida em 14 anos, 4 meses e 24 dias de prisão, totalizando 25 anos e 24 dias de reclusão.

Além do cumprimento da pena em regime fechado, a Justiça determinou que o acusado pague R$ 20 mil, em indenização às vítimas, sendo R$ 10 mil, para cada vítima. 

O réu está preso desde abril de 2026. Na sentença, o juiz decidiu manter a prisão cautelar devido à gravidade dos crimes, à pena aplicada e à permanência dos motivos que justificaram a prisão preventiva.

Operação Bocaiúva

Homem é levado à delegacia após pesca irregular em rio de MS

Pescador foi multado em R$ 1,3 mil após ser flagrado com 17,5 kg de peixes; PMA apreendeu barco e retirou 10 redes do Rio Iguatemi

19/10/2026 13h57

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Reprodução/PMAMS

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Um homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil após ser flagrado com 17,5 quilos de peixes capturados acima do limite permitido no Rio Iguatemi, em Tacuru, a 422 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência foi registrada no sábado (17), durante a Operação Bocaiúva, da Polícia Militar Ambiental (PMA). O pescador recebeu multa de R$ 1.360, e os policiais apreenderam uma embarcação com motor de popa.

A abordagem ocorreu em um acampamento de pesca próximo à ponte da estrada velha sobre o Rio Iguatemi. No local, os militares encontraram uma caixa térmica com sete peixes nativos, sendo seis curimbas e uma piapara. Questionado sobre a captura, o homem admitiu ter pescado os exemplares.

Após a apreensão do pescado e da embarcação de alumínio equipada com motor de 15 HP, a equipe realizou uma fiscalização pelo rio e retirou 10 redes de emalhar instaladas irregularmente. Os responsáveis pelos equipamentos não foram localizados.

Os peixes encontrados presos nas redes foram soltos vivos no rio. O pescado apreendido, o barco e o motor foram encaminhados à autoridade policial para as providências legais. As redes ficaram sob responsabilidade do Grupamento da PMA de Mundo Novo, para posterior destruição e descarte adequado.

O que é permitido

Val destacar que em Mato Grosso do Sul, a pesca amadora exige licença ambiental e respeito aos limites de captura, aos tamanhos mínimos e máximos dos peixes e às espécies protegidas. Desde 1º de março de 2026, após o fim da piracema, a atividade foi liberada novamente, mas o pescador amador pode capturar e transportar apenas um exemplar de peixe nativo dentro das medidas permitidas e até cinco piranhas.

O uso de redes de emalhar, tarrafas e outros petrechos proibidos na pesca amadora é vedado, assim como a pesca em áreas protegidas, como trechos próximos a cachoeiras, corredeiras e nascentes. As regras variam conforme a modalidade e o local, por isso é importante consultar as orientações atualizadas do Imasul antes de pescar.

Qualificação

Campo Grande tem cursos gratuitos de manicure e atendimento ao público

Capacitações ocorrem nesta semana, com aulas pela manhã e à noite, em duas regiões da Capital

19/10/2026 13h23

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Reprodução/

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Quem busca qualificação profissional tem duas opções de cursos gratuitos em Campo Grande neste início de semana. A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) oferece capacitações em Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, com aulas entre segunda-feira (19) e quinta-feira (22).

O curso de Manicure e Pedicure será realizado de 19 a 22 de outubro, das 8h30 às 11h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Noroeste, localizado na Rua Barbacena, s/n. A formação é voltada a quem deseja aprender técnicas da área da beleza e buscar oportunidades de trabalho ou geração de renda.

Já o curso de Atendimento ao Público ocorre de segunda-feira (19) a quarta-feira (21), das 19h às 21h, na sede da Semu, na Avenida 15 de Novembro, 1.373, na região central. A capacitação busca desenvolver habilidades para atividades que exigem contato direto com clientes e usuários de serviços.

As formações são oferecidas pela Secretaria Executiva da Mulher como alternativa para quem deseja ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou investir em novas competências profissionais.

A recomendação é confirmar informações sobre disponibilidade de vagas diretamente com a Semu antes de comparecer aos locais. Para confirmar vagas e fazer a inscrição nos cursos de Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, o contato divulgado é o WhatsApp da Escola de Capacitação da Semu: (67) 98131-7879.

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