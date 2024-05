Campo Grande terá mínimas de 8ºC já na próxima semana

Após a chegada de uma frente fria em todo Mato Grosso do Sul, a próxima semana em Campo Grande tenderá a ser ainda mais fria, com temperaturas mínimas que podem chegar a 8°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), entre os dias 28 e 29, na Capital, são esperadas mínimas entre 8°C e 10°C.

Já a região sul e o extremo sul do Estado poderão registrar temperaturas próximas de 5°C e, pontualmente, até mesmo abaixo dos 4°C. Isso favorece, mesmo com menor probabilidade, a chance de geada fraca nessas localidades.

Essa tendência meteorológica para a semana indicará continuidade do frio no Estado, uma vez que ele será impulsionado por uma outra frente fria, a qual se formará entre segunda e terça-feira, favorecendo um novo pulso gelado em direção ao Centro-Oeste.

Sobre a previsão de chuvas no Estado, o Cemtec-MS alerta que até o dia 31 há previsão de acumulados de chuva entre 15 mm e 35 mm, com destaque para a região sul de MS. Porém, do fim deste mês até o dia 8 de junho não há previsão de chuvas.

Para este fim de semana, a previsão do Cemtec-MS é de muitas nuvens e com possibilidade de chuvas. As amplitudes térmicas devem ser pequenas, ou seja, com pouca diferença entre as temperaturas mínima e máxima.

A sensação de frio será reforçada em função do tempo fechado. Os locais com maior probabilidade de chuvas são as regiões centro-sul, sudoeste e oeste do Estado, com acumulados previstos entre 20 mm

e 30 mm. Estão previstas mínimas entre 9°C e 12°C e máximas entre 13°C e 16°C para as mesmas localidades.

Já na região pantaneira são esperadas mínimas entre 13°C e 15°C e máximas entre 16°C e 18°C. Para as regiões norte, leste e Bolsão, esperam-se mínimas que vão de 15°C a 17°C e máximas entre 18°C e 24°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 13°C e 15°C e máximas entre 16°C e 19°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, poderão ocorrer rajadas

de vento acima dos 50 km/h.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe risco de perigo potencial de chuvas intensas na região norte e centro-oeste de Mato Grosso do Sul neste fim de semana.

QUEDA DE TEMPERATURA

A frente fria com muita nebulosidade que chegou ao Estado no fim da tarde de quinta-feira, em Campo Grande, derrubou a temperatura em 15,1°C dentro de 24 horas.

Segundo o Inmet, a Cidade Morena chegou a registrar máxima de 32,3°C no início da tarde de quinta, temperatura que caiu para 17,2°C no mesmo horário desta sexta-feira.

A mesma variação de temperatura foi verificada em Dourados, município quase 230 km distante da Capital. Às 13h de quinta, os termômetros marcavam 32,9°C, enquanto na sexta caíram para 17,8°C.

Em Ponta Porã, a variação de temperatura foi ainda maior, de 16,8°C no mesmo horário. Por lá, os termômetros foram de 30,4°C para 13,6°C em 24 horas. Corumbá também registrou uma grande queda

na temperatura, saindo de 35,4°C para 18,8°C – uma variação de 16,6°C.

A tendência é de que as temperaturas caiam ainda mais neste fim de semana. Conforme Cemtec-MS, o tempo continuará instável, com bastante nebulosidade, chuvas e, pontualmente, tempestades –

e tudo isso em virtude do avanço da frente fria.

As temperaturas máximas ficarão amenas, com valores entre 16°C e 22°C, principalmente na região centro-sul do Estado. Além disso, em razão do avanço do ar frio, poderá ocorrer a chamada mínima invertida, com temperaturas que diminuem ao longo do dia.

Saiba

Na segunda-feira, conforme o Inmet, o tempo em Campo Grande deverá começar chuvoso, com temperatura mínima de 12°C e máxima de 22°C.

