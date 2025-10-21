Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campanha

Campo Grande ultrapassa 48 mil pets vacinados contra a raiva em 2 meses

A campanha de vacinação antirrábica passou por nove bairros da Capital e acontece após o registro de 10 casos de raiva em morcegos

Karina Varjão

Karina Varjão

21/10/2025 - 14h45
As equipes da campanha de vacinação antirrábica estão percorrendo residências nos bairros Caiçara, Taveirópolis, Amambaí e Leblon em Campo Grande, com o objetivo de ampliar a proteção de cães e gatos contra a raiva. 

Desde o início da ação, no dia 4 de agosto, mais de 48 mil animais já receberam as doses, sendo 34,3 mil cães e 14,3 mil gatos. 

A estratégia adotada pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU) pretende facilitar o acesso dos tutores ao serviço, especialmente diante do alerta causado pelo registro de morcegos infectados com o vírus da raiva na zona urbana da Capital. 

Maria Aparecida Cunha, chefe do Serviço de Controle da Raiva e outros Zoonoses, explica que a vacinação é importante e funciona como uma barreira de proteção. 

“O morcego, hoje, é um dos principais transmissores da raiva. Quando um cachorro ou gato imunizado entra em contato com um morcego contaminado, ele bloqueia o avanço do vírus e protege também os seres humanos. Vacinar é fundamental para quebrar o ciclo da doença e garantir segurança para toda a comunidade”, afirma. 

Ela ainda reforça que a vacinação é segura, gratuita e indispensável. 

“A raiva é uma enfermidade grave, que não tem cura. Pedimos aos tutores que deixem seus animais disponíveis no momento da visita dos agentes, pois isso ajuda muito no andamento da campanha e na proteção de todos”, orienta Maria Aparecida. 

Para os tutores que não estiverem em casa no momento da visita das equipes, existe a opção de levar os animais diretamente à Gerência de Controle de Zoonoses, localizada na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601, na Vila Ipiranga. O atendimento é realizado todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Durante a semana, a vacina é oferecida das 7h às 21h e nos demais dias, das 6h às 22h. 

A vacinação de forma anual é a melhor forma de prevenir a raiva tanto em animais quanto nos seres humanos. A adesão às campanhas de vacinas é o que mantém a doença controlada há anos em Campo Grande. 

Avanço de casos 

A raiva tem taxa de letalidade em humanos próxima a 100% e as ocorrências em morcegos na Capital têm acendido um alerta. Em 2025, já foram registrados 10 casos de morcegos infectados com a doença, encontrados em nove bairros diferentes na cidade: São Francisco (2); Centro; Jardim Ouro Preto; Carandá Bosque; Aero Rancho; Jardim Veraneio; Jardim Columbia; Vila Jacy; e Vila Planalto.

A Sesau informou que só faz o recolhimento de morcegos que estão caídos, um comportamento anormal desses animais, o que pode apresentar riscos para a população, cachorros e gatos. A confirmação da doença só é possível após exames laboratoriais. 

Em conversa com o Correio do Estado, a veterinária Juliana Sguario ressaltou a importância da vacinação dos pets como uma forma de prevenção e ampliação da qualidade de vida. 

“Além das vacinas serem importante para a prevenção de uma zoonose, como a raiva, também é importante para qualidade de vida e a longevidade do pet, pois também previne de outras doenças virais, como a parvovirose e a cinomose”, explica.

Em Mato Grosso do Sul, o último caso registrado de raiva em humanos foi em 2015, em Corumbá. Na ocasião, um homem de 38 anos foi mordido por um cachorro infectado e somente procurou ajuda quase um mês depois do ocorrido. 

Foi transferido para o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e ficou dias em regime de isolamento, coma induzido e respirando por aparelho. 

Após um mês de internação, o rapaz sofreu uma parada cardíaca e morreu. Este foi o primeiro caso no Estado após 21 anos sem registro. 

Sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, a raiva é transmitida aos seres humanos por meio da saliva de animais infectados. 

Após o período de incubação (cerca de 45 dias em adultos e em menos tempo em crianças), surgem os primeiros sintomas da doença, como náuseas, anorexia, mal-estar geral, dor de cabeça e garganta, irritabilidade, entorpecimento, inquietude, pequeno aumento na temperatura e sensação de
angústia.

Essas manifestações da raiva costumam durar de 2 a 10 dias. Após esse período, os sintomas progridem e começam a ficar mais graves, manifestando-se como febre, delírios, convulsões e espasmos musculares involuntários. Em geral, o tempo da piora dos sintomas até o óbito dura de dois a sete dias.

Por isso, o recomendado é que pessoas que se expõem constantemente a esses animais, se vacinem como medida de prevenção. 

*Colaborou Felipe Machado
 

Fatalidade

Homem de 62 anos morre tentando parar caminhão desgovernado

Trabalhando há 40 dias na empresa, a vítima acabou sendo atropelada na tarde desta terça-feira (21), no bairro Pioneiros

21/10/2025 17h16

Um caminhoneiro, identificado como José Alves Santana, de 62 anos, que trabalhava há 40 dias em um depósito, morreu na tarde desta terça-feira (21) após tentar parar o caminhão que começou a descer a rua, se desequilibrar e ser atropelado, na rua Ana Luiza Souza, no bairro Pioneiros.

A proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar, relatou que o motorista tinha mais de 40 anos de experiência e classificou o episódio como uma fatalidade.

Informações preliminares levantadas pela reportagem do Correio do Estado apontam que o caminhão estava estacionado quando começou a se mover. Nesse momento, o caminhoneiro tentou parar o veículo que só não foi mais adiante por ter atingido o carro da proprietária do depósito. 

A equipe da perícia está no local. Segundo informações da Polícia Civil, dados preliminares indicam que, em uma tentativa de segurar o caminhão, a vítima caiu e acabou sendo atropelada. O corpo ficou embaixo do eixo dianteiro, e a vítima não resistiu, vindo a óbito no local.

Para retirar o corpo, o caminhão precisou ser levantado por um guincho.

Fatalidade

Assessora da Procuradoria da República morre em acidente que bloqueou a BR-163

Identificada como Fernanda Barbosa Paimel, ela também trabalhou como professora na UEMS

21/10/2025 16h29

Foi identificada como Fernanda Barbosa Paimel, de 27 anos, a vítima que não resistiu ao acidente que envolveu quatro veículos na manhã desta terça-feira (21), na BR-163, entre as cidades de Juti e Naviraí, municípios localizados a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.

Fernanda foi professora temporária na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Naviraí, onde lecionou Direito Penal. Atualmente, atuava como assessora chefe, vinculada à Procuradoria da República (PRM) de Dourados.

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) decretou luto de três dias pelo falecimento da servidora, sem suspensão das atividades, conforme a Portaria PR/MS n° 157.

Confira a nota na íntegra

“Nota de pesar e decreto de luto oficial pelo falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) manifesta, com profundo pesar, o falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel, ocorrido nesta terça-feira, 21 de outubro. A servidora ocupava o cargo de Assessora-Chefe Nível IV e estava lotada na Procuradoria da República no Município de Dourados.


O MPF/MS se solidariza com colegas, amigos e, em especial, com os familiares, rendendo homenagem à servidora Fernanda Barbosa Paimel pelos relevantes serviços prestados em prol da Instituição e da sociedade”.
 

Segundo a assessoria da Polícia Federal, a via, que precisou ser interditada por volta das 9h20 nos dois sentidos, somente foi liberada em torno das 13h30. Além disso, a condutora do Fiat Toro, de 30 anos, e os motoristas das carretas passaram pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Acidente

A vítima morreu, e outras pessoas sofreram ferimentos, sendo uma lesão grave, em um acidente que envolveu quatro veículos por conta da colisão de duas carretas, uma caminhonete e um carro de passeio.

Segundo a PRF, a assessora do MPF estava em um Gol. O ocupante de outro veículo, uma caminhonete Toro, ficou preso nas ferragens e foi socorrido por agentes da concessionária e por bombeiros de Naviraí. Os dois ocupantes das carretas saíram ilesos.

Testemunhas relataram que uma carreta estava parada em um trecho de “pare e siga”. Atrás estavam a picape Fiat Toro e o Gol. Desgovernada, outra carreta que seguia no mesmo sentido bateu nos dois carros. O Gol foi jogado para fora da pista, e a Toro parou embaixo da carreta da frente.

Fiat Toro foi parar parcialmente sob o caminão que estava parado à sua frente. Ocupante sofreu ferimentos graves (site ligadonanoticia)

