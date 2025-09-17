Campo Grande vai passar por teste da Defesa Civil na próxima semana

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Campo Grande foi selecionada para participar de um projeto nacional da Defesa Civil para melhorar a comunicação com a população em situações de risco. O Cell Broadcast é o novo sistema de alerta da Defesa, que fará um teste no dia 27 de setembro, às 14 horas.

Neste dia e horário, os celulares irão apitar em tom de alarme, independente do modo silencioso ou do aplicativo em uso, recebendo uma mensagem de emergência. Mas não se assuste, é somente um teste!

Os aparelhos exibirão um alerta sonoro e uma mensagem que só será retirada após o usuário confirmar o recebimento clicando em “OK”.

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Enéas de Carvalho Netto, é importante divulgar a informação para a população para que ninguém fique apreensivo sem saber o que está acontecendo.

“Fomos convocados para esta reunião, em caráter de urgência, para viabilizar o projeto sem causar apreensão na população. Concordo plenamente. Já analisamos a questão com os envolvidos. A orientação para a população é para não criar pânico, pois será apenas um teste. O alerta só será interrompido quando a pessoa clicar em ‘OK’, confirmando que está ciente”, destaca Enéas.

E como funciona?

O Cell Broadcast foi desenvolvido para emitir alertas aos celulares, independente se o aparelho está sendo usado no momento, ou se está em modo silencioso. Desse modo, qualquer pessoa com um aparelho celular com uma linha ativa pode ser notificada, sem precisar fazer inscrição ou baixar aplicativo.

Imagine a situação: a Defesa Civil detecta uma tempestade forte, com ventos acima de 100 km/h e chuvas intensas e grandes chances de alagamentos, trazendo risco à população em situações classificadas como “grau vermelho”.

Nesse caso, um alerta é enviado diretamente para os celulares dessas pessoas que estão na área de risco, a fim de que elas procurem abrigo ou saiam da área de alerta.

O Cell Broadcast já foi usado com sucesso em outros países enviando alertas de terremotos, tsunamis e conflitos e chega ao Brasil para prevenir desastres climáticos, tendo sido utilizado no Rio Grande do Sul e em regiões litorâneas com risco de deslizamentos.

Em Campo Grande, que já enfrentou alertas vermelhos de tempestades neste ano, o sistema promete fortalecer a proteção da população.

Além da Capital, as cidades de Dourados, Corumbá e Três Lagoas também participarão da avaliação.

Como será o teste?

Às 14 horas do dia 27 de setembro, os celulares na área de Campo Grande receberão um alerta sonoro e a mensagem de teste.

“Esse som pode causar ansiedade, mas pedimos calma. Basta clicar no ‘OK’ para confirmar o recebimento da mensagem. Isso ajuda a Defesa Civil a medir a abrangência do alerta e aprimorar o sistema”, afirma Enéas.

O repasse da informação é importante para que não haja pânico. A Defesa Civil pede que a população não ligue para os telefones de emergência, como o 192, do SAMU, o 193, dos Bombeiros ou até o 199, da Defesa Civil, pois isso pode congestionar as linhas, bloqueando chamadas reais de socorro.

A confirmação do recebimento da mensagem pelo usuário permitirá o aprimoramento da eficácia do sistema para futuras emergências.

“Desde que assumimos, percebemos a necessidade de melhorar a comunicação com a população. Já emitimos dezenas de alertas sobre condições climáticas, mas o Cell Broadcast é uma tecnologia que vai elevar nosso nível de resposta e proteção. Quem emitirá esse alerta será somente a Defesa Civil Nacional, caso julgue necessário”, ressalta a gerente de apoio administrativo da Defesa Civil de Campo Grande, Sirlene Dias.

Para eventuais dúvidas e esclarecimentos, a Defesa Civil reforça que o telefone 199 está disponível, mas não é necessário ligar durante o dia do teste.