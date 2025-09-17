Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sem pânico!

Campo Grande vai passar por teste da Defesa Civil na próxima semana

Os celulares dos campo-grandenses irão apitar no dia 27 de setembro às 14h, mas é somente um teste!

Karina Varjão

Karina Varjão

17/09/2025 - 16h15
Continue lendo...

Campo Grande foi selecionada para participar de um projeto nacional da Defesa Civil para melhorar a comunicação com a população em situações de risco. O Cell Broadcast é o novo sistema de alerta da Defesa, que fará um teste no dia 27 de setembro, às 14 horas. 

Neste dia e horário, os celulares irão apitar em tom de alarme, independente do modo silencioso ou do aplicativo em uso, recebendo uma mensagem de emergência. Mas não se assuste, é somente um teste! 

Os aparelhos exibirão um alerta sonoro e uma mensagem que só será retirada após o usuário confirmar o recebimento clicando em “OK”. 

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Enéas de Carvalho Netto, é importante divulgar a informação para a população para que ninguém fique apreensivo sem saber o que está acontecendo. 

“Fomos convocados para esta reunião, em caráter de urgência, para viabilizar o projeto sem causar apreensão na população. Concordo plenamente. Já analisamos a questão com os envolvidos. A orientação para a população é para não criar pânico, pois será apenas um teste. O alerta só será interrompido quando a pessoa clicar em ‘OK’, confirmando que está ciente”, destaca Enéas.

E como funciona?

O Cell Broadcast foi desenvolvido para emitir alertas aos celulares, independente se o aparelho está sendo usado no momento, ou se está em modo silencioso. Desse modo, qualquer pessoa com um aparelho celular com uma linha ativa pode ser notificada, sem precisar fazer inscrição ou baixar aplicativo. 

Imagine a situação: a Defesa Civil detecta uma tempestade forte, com ventos acima de 100 km/h e chuvas intensas e grandes chances de alagamentos, trazendo risco à população em situações classificadas como “grau vermelho”. 

Nesse caso, um alerta é enviado diretamente para os celulares dessas pessoas que estão na área de risco, a fim de que elas procurem abrigo ou saiam da área de alerta. 

O Cell Broadcast já foi usado com sucesso em outros países enviando alertas de terremotos, tsunamis e conflitos e chega ao Brasil para prevenir desastres climáticos, tendo sido utilizado no Rio Grande do Sul e em regiões litorâneas com risco de deslizamentos. 

Em Campo Grande, que já enfrentou alertas vermelhos de tempestades neste ano, o sistema promete fortalecer a proteção da população. 

Além da Capital, as cidades de Dourados, Corumbá e Três Lagoas também participarão da avaliação. 

Como será o teste?

Às 14 horas do dia 27 de setembro, os celulares na área de Campo Grande receberão um alerta sonoro e a mensagem de teste. 

“Esse som pode causar ansiedade, mas pedimos calma. Basta clicar no ‘OK’ para confirmar o recebimento da mensagem. Isso ajuda a Defesa Civil a medir a abrangência do alerta e aprimorar o sistema”, afirma Enéas.

O repasse da informação é importante para que não haja pânico. A Defesa Civil pede que a população não ligue para os telefones de emergência, como o 192, do SAMU, o 193, dos Bombeiros ou até o 199, da Defesa Civil, pois isso pode congestionar as linhas, bloqueando chamadas reais de socorro. 

A confirmação do recebimento da mensagem pelo usuário permitirá o aprimoramento da eficácia do sistema para futuras emergências. 

“Desde que assumimos, percebemos a necessidade de melhorar a comunicação com a população. Já emitimos dezenas de alertas sobre condições climáticas, mas o Cell Broadcast é uma tecnologia que vai elevar nosso nível de resposta e proteção. Quem emitirá esse alerta será somente a Defesa Civil Nacional, caso julgue necessário”, ressalta a gerente de apoio administrativo da Defesa Civil de Campo Grande, Sirlene Dias. 

Para eventuais dúvidas e esclarecimentos, a Defesa Civil reforça que o telefone 199 está disponível, mas não é necessário ligar durante o dia do teste. 

Esta é a mensagem que irá aparecer no seu telefone celular. Basta clicar em OK para confirmar o recebimento. / Foto: Defesa Civil

 

CAOS NO TRÂNSITO

Comerciantes rejeitam obra do corredor de ônibus e solicitam modelo antigo na Rua Bahia

Grupo solicita a volta do modelo com mais uma pista de rolamento e a faixa de ônibus ao lado direito

17/09/2025 16h45

Estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, de acordo com titular da Sisep

Estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, de acordo com titular da Sisep Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Nesta terça-feira (16), a obra inacabada do corredor de ônibus da Rua Bahia voltou a ser pauta na Tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande. Comerciantes da região solicitam a volta do modelo antigo da via, com mais uma pista de rolamento e a faixa de ônibus ao lado direito.

O empresário Marcio Ocampos, a convite do vereador André Salineiro (PL), representou um grupo de comerciantes da região que reclamam da obra. 

“Estou dando voz a quem vive no bairro. Estamos vendo o trânsito caótico, não está bom nem para os motoristas, nem para os ônibus. Há três anos surgiu o projeto de construir o corredor de ônibus e virou o caos de uma obra inacabada”

Além da indignação pela demora para concluir a obra, Marcio e o grupo levantaram outras considerações em reuniões:

  • trânsito de Campo Grande está cada vez mais numeroso e complexo;
  • ter diminuído uma pista de rolamento vai ao contrário de tudo que uma cidade inteligente precisa;
  • faixa da esquerda destinada aos ônibus vai contra o que a cidade precisa;
  • fluxo dos veículos não obedece a destinação dos ônibus e os mesmos circulam pela pista da direita;
  • pontos de ônibus no meio das vias nas ruas Bandeirantes e Brilhante são modelos equivocadamente copiados e que deram certos em outras cidades, mas que não são a realidade da cidade. 

O grupo solicita a reversão do modelo e afirma que não terá grande gasto financeiro e de tempo ao município.

Em agosto deste ano, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli afirmou que a estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, entretanto, 40% desse valor, ou seja, R$ 40 milhões, deveria vir do Município

O projeto na Rua Bahia, primeiro trecho do corredor norte, que liga a Avenida Afonso Pena com o Terminal General Osório, envolve quatro estações, localizadas nas esquinas com as ruas da Paz, Antônio Maria Coelho, das Garças e das Paineiras. 

Processos anteriores

Em maio de 2021, o juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, negou liminar para suspender as obras do corredor do transporte coletivo, devido ao risco da Prefeitura de Campo Grande perder o financiamento de R$ 120 milhões.

Além disso, em fevereiro de 2024, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) rejeitou uma ação movida por 12 pessoas, que tramitava na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande.

A ação constava que não houve debate recente sobre o tema e que faltaram estudos para mostrar que a mudança na via não provocava impactos. A Justiça manteve sentença que considerou regular a criação do corredor de ônibus na Rua Bahia.  

Projeto e atraso

O projeto foi aprovado em 2011 com a elaboração do primeiro Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana. A proposta segue diretrizes da Lei Federal nº 12.587/2012, que obriga os municípios a adotar políticas voltadas à mobilidade urbana sustentável.

Previstos no Plano de Mobilidade Urbana de Campo Grande, em vigor desde 2015, as obras dos corredores de ônibus na capital só começaram em 2016. 

“O que impede a continuidade das obras são as ações judiciais que param o processo. Muitas vezes, quando ganhamos a causa, o empresário vencedor da licitação já não quer mais seguir, pois o valor está defasado", afirma a diretora-adjunta da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Andréa Figueiredo.

Cidades

Adolescente reincidente em roubo de bicicletas é pego de novo em MS

Policial flagrou jovem com bicileta roubada próximo a delegacia

17/09/2025 16h30

Divulgação

Continue Lendo...

Um adolescente de apenas 14 anos foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, nesta quarta-feira (17), por ter furtado uma bicicleta. O roubo ocorreu ontem (16) em frente ao ginásio de esportes da cidade.

Após ser registrado um boletim de ocorrência que informou as características do suspeito e da bicicleta roubada, um investigador do Setor de Investigações Gerais (SIG) se deparou com o adolescente andando com a bicicleta furtada nas proximidades da Delegacia.

O jovem foi abordado e identificado, já sendo conhecido no meio policial pela prática de furtos de bicicletas e motocicletas no município.

A bicicleta foi confirmada como sendo a mesma furtada e, em seguida, devolvida ao proprietário.

O adolescente foi conduzido até a unidade policial, e o Conselho Tutelar foi acionado, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

