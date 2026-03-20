Campo Grande vence prêmio nacional com projeto de condomínio sustentável

Um projeto de Campo Grande faz parte da lista de 10 empreendimentos vencedores da primeira edição do Prêmio Minha Casa, Minha Vida, anunciado pelo Ministério das Cidades nesta sexta-feira (20).
A Capital venceu a categoria Sustentabilidade com o "Protótipo Sustentável Manoel de Bairros", desenvolvido pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha). O projeto foi o único vencedor da região Centro-Oeste.
O Protótipo prevê a construção de 164 unidades habitacionais no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. A construção terá fachada ativa, praça, jardins e pátios internos e externos, que serão de uso comum da população que mora nos entornos, além de piso drenante, horta comunitária, bicicletário, painéis fotovoltaicos e sistema de captação de água da chuva para reuso.
Para o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, o prêmio mostra que Campo Grande está no caminho certo para investir em soluções inovadoras e sustentáveis no setor de habitação.
"O Protótipo Sustentável Manoel de Barros é resultado de um trabalho técnico comprometido com qualidade, eficiência e respeito ao meio ambiente, sempre com foco em melhorar a vida das pessoas. Isso nos motiva a avançar ainda mais, ampliando projetos que aliem dignidade habitacional e sustentabilidade para nossa população", destacou Cláudio Marques.
Prêmio Minha Casa, Minha Vida
Promovido pelo Ministério das Cidades, o prêmio tem como objetivo incentivar a melhoria contínua da qualidade dos projetos de habitação do País, além de promover soluções inovadoras e sustentáveis e destacar boas práticas na produção habitacional em diferentes regiões do Brasil, tanto em zonas urbanas como em áreas rurais.
Ao todo, foram mais de 180 inscrições de projetos e 129 concorrentes habilitados na etapa de apresentação de documentos.
"O prêmio reconhece as iniciativas que qualificam a produção habitacional e contribuem para criar cidades mais inclusivas, sustentáveis e com melhor qualidade de vida", afirma o secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo.
"A partir do prêmio, o Ministério das Cidades amplia a transparência e a visibilidade da política pública de habitação de interesse social, hoje consolidada pelo Minha Casa, Minha Vida", acrescenta.
A cerimônia de premiação está prevista para acontecer em Brasília, com a entrega de troféus aos vencedores e certificados de reconhecimento às contribuições para o avanço da política habitacional no Brasil.
Vencedores por categoria
Categoria I Qualidade Urbanística
- Residencial Amazonas Meu Lar 1, de Manaus (AM)
- (Proponente: Superintendência Estadual de Habitação SUHAB)
- Residencial Francisca Anastasia I, de Belo Horizonte (MG)
- (Proponente: Prefeitura de Belo Horizonte)
Categoria II Qualidade de Projeto
- Residencial Antônio Junior, de João Pessoa (PB)
- (Proponente: União Por Moradia Popular da Paraíba UMP/PB)
- Residencial Clóvis Salgado, de Belo Horizonte (MG)
- (Proponente: Prefeitura de Belo Horizonte)
Categoria III Inovação
- Residencial Serapião Antônio de Gois II, de Itabaiana (SE)
- (Proponente: Construtora J Filhos Ltda)
- Empreendimento Goioxim Rural, de Goioxim (PR)
- (Proponente: UMP/PR União por Moradia Popular do Estado do Paraná)
Categoria IV Sustentabilidade
- Empreendimento Murucutum, de Belém (PA)
- (Proponente: Cooperativa Mista da Ilha do Combu COOPMIC)
- Protótipo Sustentável Manoel de Barros, de Campo Grande (MS)
- (Proponente: Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários)
Categoria V Financiamento para Sustentabilidade
- Acqua Clube Residencial, de Campina Grande (PB)
- (Proponente: Wanderley Construções)
- Condomínio Residencial Plano & Reserva Barra Funda, de São Paulo (SP)
- (Proponente: Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário Ltda)