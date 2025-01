Candidato a vereador reaparece após 'sumir' por quase 60 dias em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O candidato a vereador pelo Podemos, Ronaldo Cardoso, de 45 anos, que desapareceu por supostamente possuir dívidas com agiotas, surgiu nos grupos de WhatsApp por meio de um vídeo, alegando que precisou se afastar por problemas particulares.

No dia 9 de outubro de 2024, Ronaldo deixou a residência e não voltou mais. A servidora pública Susi Adriana Martins, esposa dele, contou ao Correio do Estado que registrou um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento do esposo.

Disse ainda, que soube pela sogra que o marido poderia ter adquirido dívidas com agiotas o que não teve conhecimento anteriormente.

À época, fotos foram compartilhadas em grupos via WhatsApp e no Facebook pedindo informações sobre o paradeiro do candidato a vereador. Ainda em outubro de 2024, Susi relatou que a sogra teria dito que o filho sumiu por ter adquirido dívidas com agiotas.

Sem explicações

Com poucos detalhes, Ronaldo gravou um vídeo para o Centro de Apoio aos Bairros (CAB-MS), atividade que ele desenvolvia ao lado da esposa.

“E hoje quero falar para vocês, meu time, minha equipe, para esse time da CAB-MS. Quero dizer que passei por alguns momentos muito complicados, com problemas particulares, que infelizmente fizeram com que eu me afastasse tanto da minha família quanto de cada um de vocês e desse projeto maravilhoso que é a CAB-MS", disse Ronaldo, e completou:

“Mas, assim, mesmo passando por todo tipo de dificuldade, enfrentando muitas lutas, nunca deixei de pensar em querer ajudar, nem por um minuto sequer, cada um de vocês.”

Ainda no vídeo, em ritmo de campanha, ele seguiu falando do projeto de assistência, convocando a comunidade a participar para “fazer o bem sem olhar a quem” e, em dado momento, agradeceu pelos pedidos de orações.

Desde o desaparecimento, a reportagem entrou em contato com a esposa de Ronaldo, mas não obteve resposta. Com a divulgação do vídeo, ela foi novamente procurada, mas, até o momento, não respondeu.

Retorno

A reportagem contactou Ronaldo Cardoso, que relatou ter gravado o vídeo na quarta-feira (16). Ele confirmou que esteve em Campo Grande e, em seguida, se retirou para dar continuidade a um tratamento.

Com o auxílio de uma amiga, que não teve o nome divulgado, Ronaldo garantiu que, daqui a dez dias, estará na CAB-MS para esclarecer tudo o que aconteceu e retomar o atendimento à comunidade.

Entenda

No dia 9 de outubro, Ronaldo deixou a residência dizendo à esposa que iria conversar com um conhecido para tratar de um emprego, mas não retornou.

Durante a conversa, Susi relatou que o marido sempre teve comportamento equilibrado; no entanto, ao não alcançar votos suficientes para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande, ficou nervoso e chorou muito.

No dia do desaparecimento, por volta das 9h15, a servidora pública relatou que estava no salão de beleza e recebeu uma mensagem de áudio no WhatsApp, enviada por Ronaldo, com visualização única. Porém, devido ao barulho, não conseguiu escutar o conteúdo.

Susi ainda enviou mensagens ao marido, mas elas não foram entregues. No dia seguinte, domingo (10), telefonou para o homem que Ronaldo havia dito que encontraria, mas ele negou qualquer reunião marcada entre os dois.

Sem notícias, Susi procurou a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DHPP), que investiga casos de pessoas desaparecidas, e registrou um boletim de ocorrência.

Assista o vídeo

Assine o Correio do Estado