Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Canonização do 1º santo millennial ocorre neste domingo no Vaticano

Um dos milagres do beato Carlo Acutis ocorreu em Campo Grande no ano de 2013

Agência Brasil

06/09/2025 - 11h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A canonização do beato Carlo Acutis ocorre neste domingo (7), no Vaticano. O adolescente, morto aos 15 anos de idade, após um quadro agudo de leucemia, ficou popularmente conhecido como padroeiro da internet, já que usava as redes para evangelizar. Carlo será o primeiro santo da geração millennial, que inclui todos os nascidos entre as décadas de 1980 e 1990.

Agendada para as 10h no horário local (5h no horário de Brasília), a cerimônia será presidida pelo papa Leão XIV, a primeira desde que assumiu seu pontificado, em maio deste ano. 

A canonização de Carlo Acutis será realizada após 5 meses de espera, já que havia sido inicialmente marcada para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada em razão da morte do papa Francisco.

Francisco já havia citado Carlo como exemplo para a juventude, por unir fé, simplicidade e conexão com o mundo contemporâneo. 

“Não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos”, disse o papa Francisco.

Biografia

Carlo Acutis nasceu em Londres em 1991, mas cresceu em Milão, na Itália. Gostava de jogar videogame e criar sites e, segundo o Vaticano, também era apaixonado pela Eucaristia e por Nossa Senhora. Iniciou a vivência da fé católica cedo, aos 7 anos, fez a primeira comunhão e, desde então, passou a assistir à missa todos os dias, além de ajudar necessitados doando roupas e alimentos.

Na adolescência, graças aos conhecimentos de engenharia da computação, criou um site dedicado a divulgar milagres eucarísticos espalhados pelo mundo e aparições de Maria aprovadas pela Igreja Católica. Após sua morte por leucemia, em outubro de 2006, uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, ajudadas por Carlo, compareceram ao funeral.

Milagres

O reconhecimento da santidade de Carlo veio a partir de dois milagres atribuídos ao jovem. O primeiro, que levou à beatificação, ocorreu em 2013, em solo brasileiro, na capital sul-mato-grossense Campo Grande. À época, o menino Matheus Vianna, com 3 anos de idade, sofria de uma doença congênita no pâncreas e foi curado sem nenhum tipo de respaldo científico ao tocar uma relíquia de Carlo.

O segundo milagre, de acordo com o Vaticano, refere-se à sobrevivência e rápida recuperação de Valéria Valverde, da Costa Rica. Em 2022, a jovem, então com 21 anos, estudava em Florença, na Itália, quando sofreu um grave acidente de bicicleta. A mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo de Carlo. No mesmo dia, a jovem começou a respirar sem aparelhos.

Entenda

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o processo de canonização na Igreja Católica Apostólica Romana, que leva à declaração de uma pessoa como santa, envolve diversas etapas, incluindo a investigação da vida e das virtudes do candidato, a comprovação de milagres e a proclamação formal pelo papa.

A primeira fase é a diocesana. Nela, o bispo local inicia a investigação da vida do candidato, analisando sua fama de santidade e recolhendo testemunhos e documentos. Na segunda fase, intitulada romana, o processo é enviado ao Vaticano, onde peritos teólogos e médicos analisam a documentação e os milagres atribuídos ao candidato.

Na terceira fase, conhecida como beatificação, ocorre a comprovação de um milagre atribuído à intercessão do candidato, permitindo que ele receba o título de beato ou bem-aventurado. Para a quarta e última fase, a canonização, é necessário um segundo milagre, que deve ocorrer após a beatificação. Com a comprovação do milagre, o papa proclama a pessoa santa e sua devoção é reconhecida em toda a Igreja.

R$ 33 milhões

Pela 3ª vez em menos de um ano, Polícia Federal mira esquema de fraude no INSS

Nesta sexta-feira, foram deflagradas duas operações da PF tendo como alvo servidores da autarquia em Campo Grande

06/09/2025 09h30

Compartilhar
Polícia Federal deflagrou na sexta-feira operação contra fraude que pode chegar a R$ 33 milhões

Polícia Federal deflagrou na sexta-feira operação contra fraude que pode chegar a R$ 33 milhões Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados em três municípios de Mato Grosso do Sul, contra servidores acusados de articular esquemas criminosos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com essas ações, a PF chega a três operações deflagradas em menos de um ano envolvendo a autarquia nacional.

Na manhã de sexta-feira, a PF deflagrou a Operação Vantagem Indevida, com o objetivo de reprimir o oferecimento de valores a servidores do INSS em Campo Grande para a prática de atos de ofício, ou seja, estariam recebendo a mais para realizar atribuições que já constavam em cargos.

Ao todo, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal de Campo Grande, nos municípios de Miranda, Dourados e na capital sul-mato-grossense. Segundo informações policiais, as investigações foram iniciadas há três meses, com apoio do Núcleo de Inteligência do INSS em Mato Grosso do Sul.

No mesmo dia, a PF realizou a Operação Desbloqueio, visando desmantelar um esquema de fraude no desbloqueio de benefícios previdenciários para a realização de empréstimos consignados na autarquia federal.

Conforme apontaram as investigações iniciadas em março, um servidor do órgão público, lotado em Campo Grande, usava sua senha e matrícula funcionais para liberar incorretamente diversos benefícios previdenciários, auxiliando na contratação de empréstimos consignados que podem chegar a R$ 33 milhões.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública (que afasta temporariamente um investigado ou réu das suas funções públicas), ambos expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande e deflagrados na Capital. Durante a ação, participaram quatro policiais federais.

RECORRENTE

Esta não é a primeira vez que servidores do INSS em Mato Grosso do Sul são alvo de operações policiais. Em outubro do ano passado, a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP) do Ministério da Previdência Social identificou suposto envolvimento sul-mato-grossenses em fraudes de mortes para pensões em esquema nacional.

Expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande, oito agentes da PF e um servidor da CGINP cumpriram dois mandados de busca e apreensão. De acordo com a investigação, foram identificadas 54 pensões em território nacional, sendo quatro apontados no estado pantaneiro, três na Capital e um em Sidrolândia.

Foi concluído que as pensões eram concedidas sem o devido processo administrativo, com as fraudes entregues a dependentes companheiros, usando benefícios de trabalhadores de Porto Alegre (RS) que morreram entre 2013 e 2018. Aponta o Ministério da Previdência Social que, na época, os servidores não tinham familiares.

Além disso, a Pasta informa que todos esses pagamentos “foram realizados com valores retroativos à data de falecimento dos instituidores”, em um prejuízo identificado que beira R$ 6 milhões. No caso, os envolvidos foram acusados de estelionato previdenciário, associação criminosa, uso de documentos falsos e falsidade ideológica.

ESCÂNDALO NACIONAL

Em abril deste ano, a PF entrou em ação novamente para desmantelar um amplo esquema criminoso que fraudava e desviava dinheiro de aposentadorias e pensões no INSS. Como apontaram as investigações, o prejuízo na autarquia chegou a aproximadamente R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.

O esquema funcionava da seguinte forma: os suspeitos cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem a autorização deles. 

Também, muitos dos afetados por esse crime não sabiam que estavam sendo associados em empresas, muitas delas existiam de fachada e funcionavam até no mesmo endereço. Elas recebiam a propina paga pelos servidores do INSS e ainda utilizavam assinaturas falsas para autorizar os descontos.

Foi apontado, durante Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) realizada pelo Legislativo, que as fraudes no INSS eram relatadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e ignoradas pela alta cúpula do INSS desde 2019.

Diante da operação, foram afastados seis servidores públicos, entre eles o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. Uma semana depois da ação, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também deixou o cargo.

Assine o Correio do Estado

Entrevista

"A Expogenética MS deve atrair mais de 100 mil pessoas e movimentar R$ 100 milhões"

O presidente da Nelore MS completou que o evento terá leilões de genética de ponta, palestras técnicas, provas equestres, shopping de animais e feira

06/09/2025 09h00

Compartilhar
Paulo César de Matos Oliveira, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS)

Paulo César de Matos Oliveira, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS) Reprodução

Continue Lendo...

No fim do próximo mês, o Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, será palco da 2ª edição da Expogenética MS, com previsão de movimentar R$ 100 milhões e receber mais de 100 mil pessoas.

Os dados otimistas foram apresentados pelo pecuarista Paulo César de Matos Oliveira, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore – MS), durante entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

“A Expogenética MS vem para preencher essa lacuna. O evento é um espaço de negócios, mas também de integração com a população urbana, mostrando o peso da pecuária no desenvolvimento da nossa cidade e do Estado”, declarou Paulo Oliveira.

Ele se referiu à falta de eventos voltados para o agronegócio na Capital de um estado cuja principal força motriz da economia vem da pecuária, da agricultura e da agroindústria.

Ainda durante a Expogenética MS, Paulo Oliveira lembrou que a parte musical terá uma programação de peso, como a gravação do DVD de Kaio e Gabriel, com convidados especiais, Eduardo Costa e Jads & Jadson. “No dia 8 de novembro, [a programação terá] Ana Castela, que hoje é um fenômeno nacional e foi embaixadora de Barretos neste ano”, anunciou o presidente da Nelore – MS.

Confira abaixo a entrevista completa:

Presidente, no fim do próximo mês, será realizada a 2ª edição da Expogenética MS e as atrações do Campo Grande Rodeo Fest. Quais são os principais entretenimentos desse grande evento do agronegócio estadual?

A 2ª edição da Expogenética MS, que será realizada de 30 de outubro a 9 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, tem tudo para ser ainda maior que a primeira edição. 
Teremos leilões de genética de ponta, palestras técnicas, provas equestres, shopping de animais e feira comercial. E, claro, grandes atrações de entretenimento. Vamos receber uma etapa oficial da PBR, que tem rodadas individuais e uma competição por equipes, em que os competidores ganham pontos ao montar touros por oito segundos sem cair. 

Os pontos são somados para definir os classificados para a Final Mundial, que tem um formato de mata-mata, e a maior pontuação no final determina o Campeão Mundial. Na etapa de Campo Grande, serão distribuídos R$ 100 mil em prêmios. 

Já o Campo Grande Rodeo Fest trará shows nacionais e regionais para todos os gostos. Queremos mostrar a força do nosso setor e também proporcionar lazer para a população.

Se estamos tendo nova edição da Expogenética MS, é porque a primeira deu certo. Qual a avaliação que o senhor faz?

A primeira edição, em 2024, foi um sucesso, com 75 mil pessoas presentes. Agora, voltamos com um evento ainda mais estruturado, a Expogenética MS  deve atrair mais de 100 mil pessoas e movimentar R$ 100 milhões. Isso mostra que a Expogenética MS é um projeto consolidado, capaz de gerar negócios, empregos e oportunidades para a cadeia produtiva e para a sociedade.

Na sua avaliação, Campo Grande, por ser Capital de um estado voltado ao agronegócio, ainda ressente da falta de mais eventos com essa temática?

Campo Grande é a capital do agronegócio no Centro-Oeste, mas ainda sentimos falta de eventos que unem a força do setor produtivo com a cultura e o entretenimento. A Expogenética MS vem para preencher essa lacuna. O evento é um espaço de negócios, mas também de integração com a população urbana, mostrando o peso da pecuária no desenvolvimento da nossa cidade e do Estado.

O Campo Grande Rodeo Fest está trazendo para a Expogenética MS grandes atrações do rodeio e também da música sertaneja. O senhor pode adiantar quais serão essas estrelas?

Já temos uma programação de peso: no dia 30 de outubro, a gravação do DVD de Kaio e Gabriel, com convidados especiais, no dia 31 de outubro, Eduardo Costa, no dia 1º de novembro, Jads & Jadson, e no dia 8 de novembro, Ana Castela, que hoje é um fenômeno nacional e foi embaixadora de Barretos neste ano. 
Os três primeiros shows serão gratuitos, e só o da Ana Castela será pago. Além disso, teremos camarotes para todos os shows, que já começaram a ser comercializados. 

É uma grade que valoriza tanto artistas locais quanto nacionais, colocando Campo Grande no calendário das grandes festas.

Já passou da hora da cidade virar a Capital do rodeio do Centro-Oeste e talvez do Brasil?

Com certeza já passou da hora. Temos tradição, público apaixonado e agora uma arena preparada para receber os maiores nomes do rodeio. Saiu da etapa da PBR do ano passado que aconteceu durante a Expogenética MS, o último da temporada da PBR neste ano. 

O atual campeão da etapa de Campo Grande, Gustavo Luiz da Silva, que é de Inocência, acabou de se consagrar campeão brasileiro, conquistando a tríplice coroa, campeão brasileiro, campeão da Final Nacional e Rookie of the Year. Lembrando também que o atual tricampeão mundial da PBR, o José Vitor Leme, é daqui de Ribas do Rio Pardo. 

Somos um celeiro de atletas neste esporte. Por isso, queremos consolidar Campo Grande como uma das principais capitais do rodeio do Brasil. Nossa meta é transformar o Município em referência não apenas no agronegócio, mas também no entretenimento ligado ao campo.

Mudando um pouco de assunto, como presidente da Nelore MS, quais são as conquistas para a raça no Estado e quais as projeções futuras?

O nelore é a base da pecuária brasileira e, em Mato Grosso do Sul, temos alcançado índices de destaque em produtividade e melhoramento genético. 

A associação tem trabalhado para promover leilões, feiras e parcerias que ampliam o acesso a tecnologias e genética de qualidade. O futuro é seguir investindo em inovação, sempre, sem perder de vista a sustentabilidade e a competitividade do nosso rebanho.

O senhor poderia fazer uma análise sobre a questão do valor da arroba do boi e da vaca em Mato Grosso do Sul. Há motivos para comemorar ou para ficar preocupado?

O preço da arroba tem oscilado, como é natural no mercado, mas o cenário ainda é positivo. Temos produtividade, qualidade de carne e mercados externos abertos.

Claro que o produtor precisa estar atento aos custos e margens, mas o momento é mais de confiança do que de preocupação. O desafio é seguir ampliando a competitividade e aproveitar as oportunidades de exportação.

Para o senhor, o tarifaço adotado pelo presidente dos Estados Unidos afetou a atividade pecuária estadual ou acabou  ajudando, uma vez que obrigou o Brasil a procurar novos mercados?

O tarifaço dos Estados Unidos estipulado pelo presidente Donald Trump foi um desafio inicial, mas também abriu portas. 

O Brasil precisou buscar novos mercados e isso fortaleceu nossa presença global. Hoje, exportamos para dezenas de países e a carne bovina sul-mato-grossense é reconhecida pela qualidade do rebanho bovino. 

O importante é diversificar destinos e mostrar que temos condições de atender às mais exigentes demandas internacionais. Eles precisam comprar a nossa carne. 

A nossa carne é importante para o mercado americano e para o consumidor americano. Essa tarifa, dentro dos estudos que fizemos, impacta mais o mercado americano do que o nacional.

O senhor já foi candidato a prefeito de Campo Grande e, no próximo ano, teremos eleições gerais, há possibilidade de disputar algum cargo eletivo em 2026?

Eu sempre fui um apaixonado pela política e acredito que ela é um meio de trazer transformações para sociedade, democratizando situações e melhorando a comunidade como um todo. 

Já tive oportunidade de ser dirigente partidário, coloquei um projeto à disposição da sociedade campo-grandense em 2020 e ocupei cargo de secretário em diversas pastas, então, eu gosto e me identifico com a política. 

Porém, não é minha intenção disputar nenhum cargo público em 2026 e nem nos anos que estão por vir. Mas estarei sempre pronto para contribuir de alguma forma para uma política séria, ousada e moderna que possa transformar a vida de todo o setor empresarial e de toda a população sul-mato-grossense.

Perfil

Paulo Oliveira

Paulista, ele é casado, pai de três filhos. Atuou no mercado financeiro e na área de fomento à nutrição animal. Produtor rural com mais de 30 anos de experiência em genética melhoradora. Foi conselheiro e diretor de associações. Dirigente regional do Fórum Nacional de Habitação. Ocupou cargos públicos, foi dirigente partidário, presidente do Partido Progressista (PP), municipal e regional. Também presidiu o diretório do Partido Social Cristão (PSC). Ocupou secretarias importantes, secretária de Governo de projetos, diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha), 2009 – 2012. Atualmente, ele é diretor da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore – MS).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado
ninho vazio

/ 1 dia

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado

2

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande
Caiu!

/ 18 horas

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande

3

Madrugada de sábado deve ter virada de tempo e chegada de frente fria em Campo Grande
TEMPO

/ 1 dia

Madrugada de sábado deve ter virada de tempo e chegada de frente fria em Campo Grande

4

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público
Empregos e Carreira

/ 2 dias

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público

5

MP exige demissão de 'empresa de fundo de quintal' no interior de MS
SIDROLÂNDIA

/ 1 dia

MP exige demissão de 'empresa de fundo de quintal' no interior de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?