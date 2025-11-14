Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cão farejador da polícia K9 dá prejuízo de R$ 569 mil ao tráfico

Treinado para localizar drogas e armas, o cachorro trabalhou na Operação NARKÉ, que fiscalizou transportadoras

Laura Brasil

14/11/2025 - 17h15
Durante fiscalização em transportadoras, o cachorro de detecção K9-Colt localizou entorpecentes em uma encomenda, causando um prejuízo de R$ 562.940,00 ao crime.

A ação, que faz parte da Operação NARKÉ, ocorreu nesta sexta-feira (14). O cachorro auxiliou a equipe policial da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) durante o “pente-fino” nas transportadoras.

O animal verificou os objetos e indicou a presença de ilícitos em um dos pacotes enviados de Ponta Porã com destino a Campo Grande. Cabe ressaltar que o cachorro é treinado para localizar tanto entorpecentes quanto armas.

Ao verificarem o pacote, os policiais encontraram, escondidos dentro de uma caixa de som, oito porções de haxixe, que somam 8,042 kg.

O material foi apreendido e encaminhado à Denar, que seguirá com a investigação para identificar e levar à Justiça os remetentes e destinatários dos pacotes interceptados.
 

Cidades

Praça Ary Coelho ficará fechada durante o mês de novembro

A partir do dia 29, local reabre em horário especial devido à programação de Natal, que neste ano será concentrada no Centro

14/11/2025 17h01

Praça Ary Coelho ficará fechada até o dia 28 de novembro

Praça Ary Coelho ficará fechada até o dia 28 de novembro Foto: Bruno Henrique / Correio do Estado

A Praça Ary Coelho, localizada na região central de Campo, ficará fechada ao público durante quase todo o mês de novembro, segundo informou hoje (14) a Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

Conforme a Fundac, o fechamento será até o dia 28 de novembro, para realização de serviços de poda, limpeza e montagem da estrutura de Natal.

A partir de 29 de novembro, o espaço será aberto ao público, mas em horário especial, das 17h às 23h, permanecendo fechado durante o dia para serviços de manutenção e limpeza.

O encerramento da programação natalina ocorrerá em 31 de dezembro, com uma apresentação cultural.

A medida, segundo a prefeitura, tem como objetivo garantir a organização e o bom funcionamento da programação natalina, que neste ano será concentrada no Centro, "oferecendo à população um ambiente seguro, limpo e acolhedor para as celebrações de fim de ano".

Programação de Natal

Diferente dos anos anteriores, a programação de Natal de Campo Grande em 2025 terá como ponto de concentração a região central, e não mais a tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A Cidade do Natal dará lugar à Vila de Natal, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano. 

A programação irá começar no dia 29 de novembro e reunirá espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio. 

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas a Prefeitura já antecipou que a praça Ary Coelho será palco de shows nacionais com nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

No decorrer da Rua 14 de Julho haverá a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal, além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo será montado no centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migrarão para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática. 

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

* Colaborou Karina Varjão

Previsão do tempo

Alerta vermelho para tempestade traz mais chuva e frio no fim de semana em MS

Todos os municípios do Estado têm previsão de temporais até segunda-feira (17)

14/11/2025 16h45

Temporais têm causado estragos pelo Estado, inclusive na Capital

Temporais têm causado estragos pelo Estado, inclusive na Capital FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A previsão do tempo para o fim de semana indica mais chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul, acompanhado de uma nova frente fria oceânica, que deve derrubar as temperaturas a partir de domingo (16).

O transporte de calor e umidade vinda da região amazônica colabora para a formação de nebulosidade e ocorrência de chuva, geralmente acompanhada de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. 

Devido a essas condições, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho (de grande perigo) para tempestade em 42 municípios do Estado, localizados, principalmente, nas regiões sul, sudoeste e centro norte. 

Temporais têm causado estragos pelo Estado, inclusive na CapitalAlém do alerta vermelho, todos os municípios do Estado estão em alerta laranja para tempestades durante todo o final de semana / Fonte: INMET

O alerta entra em vigor no domingo (16) e segue até a madrugada de segunda-feira (17). As condições atmosféricas envolvem grandes volumes de chuva, superiores a 60 milímetros por hora e ventos com força maior que 100 km/h. 

Com isso, há grande perigo para queda de árvores, alagamentos, risco em edificações e corte de energia elétrica. Não são descartadas as possibilidades de formação de fenômenos mais severos, como tornados e rajadas mais intensas. 

Além disso, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta laranja (perigo) para os temporais durante todo o final de semana. 

De sábado (15) até segunda-feira (17), as temperaturas devem ficar amenas no Estado, não passando de 31ºC nas regiões sul e Grande Dourados; e podem chegar a 37ºC nas regiões pantaneira e sudoeste. As mínimas devem variar entre 17ºC-21ºC em todas as regiões. 

Na segunda-feira (17), o avanço de uma frente fria intensifica as instabilidades atmosféricas sobre Mato Grosso do Sul.

As condições favorecem a ocorrência de chuvas mais generalizadas e, localmente, intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. 

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 17°C e máximas de 37°C. Em Campo Grande, são esperadas mínima de 21°C e máxima de 31°C.

As cidades que devem ficar atentas para tempestades a partir do final da manhã de domingo são: 

  • Amambai
  • Antônio João
  • Aral Moreira
  • Batayporã
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Caarapó
  • Caracol
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Deodápolis
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Ivinhema
  • Japorã
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Laguna Carapã
  • Maracaju
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Andradina
  • Novo Horizonte do Sul
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Rio Brilhante
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Tacuru
  • Taquarussu
  • Vicentina

Dicas para situações específicas

Ventania

  • Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
  • Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
  • Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
  • Assim que possível, entre em uma edificação.

Granizo

  • Não saia de casa até a chuva de granizo parar; 
  • Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais; 
  • Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
  • Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

  • Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
  • Proteja-se em locais elevados até a água abaixar; 
  • Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;
  • Em caso de enxurrada, coloque os objetos de valor dentro de um saco plástico forte;
  • Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d'água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
  • Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). 

