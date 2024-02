Capital dobra postos de vacinação contra dengue nesta segunda-feira

Campo Grande começa essa segunda-feira (12), segundo dia de imunização de crianças de 10 a 11 anos contra a dengue, dobrando os locais de vacinação na Capital e atendendo o público até às 17h em quatro unidades básicas e de saúde da família.

Com isso, o público pode buscar pela imunização de suas crianças não só nas duas regiões que iniciaram essa vacinação, Prosa e Anhanduizinho, pela localização em áreas de alta incidência.

Agora, além das unidades Básica de Saúde (UBS) Dona Neta e de Saúde da Família Noroeste, a vacinação contra dengue está disponível também para os polos do Zé Pereira e Coronel Antonino.

Abrangendo agora as regiões do Imbirussú e Segredo, a expectativa do município é vacinar pelo menos 90% do público previsto. Vale lembrar que o alvo nessa campanha são crianças entre 10 e 14 anos, porém, inicialmente as doses só são ministradas em crianças com idade entre 10 e 11 anos.

Campo Grande possui aproximadamente 28 mil crianças nessa faixa-etária, sendo que 115 pequenos já foram imunizados ontem (11) com a abertura da imunização na Capital, segundo balanço feito pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Conforme a pasta, o movimento nas unidades foi menos intenso devido ao feriado de Carnaval. Cabe frisar também que as unidades seguem executando normalmente as vacinações de rotina.

Vacinação

Produzido pela farmacêutica Takeda, com sede no Japão, o imunizante QDenga chegou à Campo Grande ainda no sábado (10), com 24.639 doses totais. A partir daí foi só dar início à vacinação já no dia seguinte.

Como bem destaca em nota a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Veruska Lahdo, a recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina.

Além disso, também é importante ressaltar que essa vacina é aplicada em duas doses, sendo necessário o reforço após um intervalo de três meses.

Ainda, a prefeitura anuncia um esquema especial de vacinação nessa semana de carnaval, com apenas duas unidades abertas nesta terça-feira (13), sendo seis postos para vacinação na quarta-feira (14), confira:

13 de fevereiro – 7h às 17h

Bandeira

USF Universitário



Segredo

UBS Cel. Antonino

14 de fevereiro – 13h às 16h45

Prosa

USF Noroeste



Anhanduizinho

UBS Dona Neta



Imbirussu

USF Zé Pereira



Bandeira

USF Universitário



Centro

UBS 26 de Agosto



Segredo

UBS Cel. Antonino

Segundo a Sesau, entre os dias 1º de janeiro e 06 de fevereiro a Capital registrou 816 casos de dengue, sendo que desde novembro a Pasta direcionou uma maior atenção quanto às medidas de prevenção e controle da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Mais recente, um levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) feito em janeiro mostrou um "raio-x" da situação da dengue em Campo grande, indicando risco de infestação do mosquito em três bairros, na região das unidades: USF Vida Nova; Maria Ap.Pedrossian + Damha e UBS Estrela do Sul.

Esse mesmo documento indica que em boa parte dos bairros (42) a situação é de alerta, sendo que apenas 28 pontos de Campo Grande a situação é considerada satisfatória.

