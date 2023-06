Capital já tem o junho mais chuvoso da última década

Com 83,3 milímetros em média e 96,1 milímetros na região do Carandá Bosque, Campo Grande já tem o junho mais chuvoso da última década. A última vez que a cidade teve precipitação maior que essa foi em junho de 2013, quando o acumulado do mês inteiro foi de 192,4 milímetros, conforme o meteorologista Natalio Abrahão.

Esse volume foi registrado entre a noite de domingo e o começo da manhã desta quarta-feira (14), mas como continuou chovendo e a previsão é de que novas pancadas ocorram ao longo do dia, a tendência é de que o acumulado aumente.

A média histórica de Campo Grande, de acordo com o meteorolgista, é de 52 milímetros. Somente ontem, conforme o Inmet, foram 55 milímetros no medidor instalado pelo instituto na região do bairro Santa Luzia. Na região do bairro Panamá, oeste da Capital, foram 58,8 milímetros nas últimas 24 horas.

E não é somente em Campo Grande que choveu acima da média para este mês. Em Bataguassu, conforme o Inmet, o acumulado dos últimos três dias está em 110 milímetros, sendo que a média é de 42,6 milímetros.

Em Corumbá, onde a média histórica é de apenas 28,1 milímetros, o acumulado até o começo desta manhã já era praticamente o dobro, com 54 milímetros. Do outro lado do Estado, em Três Lagoas, o acumulado desta semana é de 50 milímetros, sendo que a média histórica para junho é de 36,1 milímetros, conforme Natalio Abrahão.

Nas cidades mais ao sul, onde as chuvas historicamente são um pouco mais intensas nesta época do ano, a média ainda não foi atingida. Em Ponta Porã, por exemplo, o acumulado, de acordo com o Inmet, foi de 25 milímetros nesta semana. Em média, chove 88 milímetros neste mês na região.



De acordo com o Climatempo, a partir desta quinta-feira (15) o sol reaparece e não existe mais previsão de chuva para a maior parte do Estado. Em Campo Grande, o pico do frio, com sete graus, deve ocorrer na sexta-feira.

No sul do Estado, também conforme o Climatempo, a chuva dá trégua a partir desta quinta-feira e a mínima deve ficar em 4 graus amanhã e na sexta-feira. E, com redução da umidade, existe a possibilidade de geada na madrugada de sexta-feira em vários municípios da região sul.