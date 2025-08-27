Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÂNSITO

Capital precisa tirar R$ 40 milhões do bolso para concluir corredores de ônibus

Demora para terminar projeto elevou o valor da contrapartida do Município, que busca alternativas para a conclusão de obras

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

27/08/2025 - 08h00
A conclusão dos corredores de ônibus na Rua Bahia, na Avenida Calógeras, na Avenida Costa e Silva, na Avenida Gury Marques e em outras vias que nem tiveram ias obras iniciadas é uma incógnita para a Prefeitura de Campo Grande. Isso porque, com a demora para a finalização do projeto, que é de 2011, o valor da contrapartida só cresceu e hoje está em cerca de R$ 40 milhões.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, entretanto, 40% desse valor, ou seja, R$ 40 milhões, deveria vir do Município.

Isso se deve ao fato de que o recurso para a construção dos corredores de ônibus em Campo Grande foi aprovado em 2011, pactuado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana.

Na época, a Prefeitura de Campo Grande conseguiu R$ 180 milhões para melhorar o transporte coletivo da Capital. Desse valor, R$ 20 milhões eram para construir cinco terminais, R$ 110 milhões para a construção de 68,4 quilômetros de corredores de transporte coletivo, R$ 4,5 milhões para a modernização do sistema de controle eletrônico, R$ 40,3 milhões para intervenções viárias e R$ 6 milhões para estações de pré-embarque.

Como já se passaram 14 anos da chegada desse recurso, o valor da obra só aumentou e, por isso, o secretário afirmou que a contrapartida ficou muito acima da capacidade que o Município tem hoje para esta obra.

“Quando começou o programa dos corredores de ônibus, a contrapartida do Município era de 6%, porque ali é um programa com um recurso do FGTS [Fundo de Garantia do Tempo de Serviço] e o pagamento é vinculado, só paga a parte do financiamento se pagar a parte da contrapartida. Então, a contrapartida do Município, que começou com 6%, hoje está em 40%, então, de tudo que é investido nos corredores de ônibus, 40% tem que sair do Município, ou dele ou por meio de parceria. E hoje nós estamos sem essa contrapartida”, declarou o secretário.

“O valor do convênio é sempre fixo, e toda vez que tem um reajuste, uma correção nos preços, essa diferença vai ficando na contrapartida do Município, por isso, a cada ano, a contrapartida vai aumentando. Então, independentemente da questão político-administrativa, hoje nós temos um problema financeiro. Temos que buscar caminhos para arrumar essa contrapartida para que a gente possa dar continuidade”, explicou Miglioli.

Conforme o secretário, atualmente a única obra em que há expectativa de entrega é a finalização do corredor de ônibus localizado nas Avenidas Marechal Deodoro e Gunter Hans. Em março, a prefeitura contratou, por R$ 9,6 milhões, a Engevil Engenharia Ltda. para concluir a construção, que estava parada desde 2023.

“Nós estamos dando continuidade no ritmo que a nossa capacidade nos permite. Nós estamos agora fazendo aquele corredor da [Avenida] Gunter Hans, que era mais crítico e foi começado, estava aquela bagunça ali, nós estamos terminando ele, e a intenção é de terminar, mas só que, para os outros corredores, a gente tem que ver essa agenda financeira, para saber como é que nós vamos fazer. O Município de Campo Grande, sozinho, não tem capacidade financeira para aportar essa contrapartida de 40%”, declarou o secretário.

Ainda segundo Miglioli, na Avenida Bandeirantes faltam alguns detalhes nas estações de embarque e a prefeitura estuda a possibilidade de concluir sozinha, sem a necessidade de nova licitação. Já no caso da Rua Bahia falta a construção das estações de embarque, assim como nas Avenidas Calógeras, Costa e Silva e Gury Marques. 

“A gente teria um investimento para terminar todas essas obras de R$ 90 milhões a R$ 100 milhões, então, você tem que partir da premissa de que 40% disso é do Município. Estamos falando de um valor bastante substancial para fechar todo o programa, e estamos sem essa previsão”, disse o titular da Sisep.

PROJETO

O projeto prevê três corredores de ônibus: o Corredor Sudoeste, o Corredor Norte e o Corredor Sul.

O Corredor Sudoeste é o mais adiantado, composto pela Rua Guia Lopes, Rua Brilhante, Avenida Marechal Deodoro, Avenida Gunter Hans e Avenida Bandeirantes. A Rua Brilhante foi entregue em 2022 e a Rua Guia Lopes também foi concluída.

A Avenida Bandeirantes tem obras adiantadas e a Avenida Gunter Hans e a Avenida Marechal Deodoro estão em execução. A obra ligará os terminais Bandeirantes e Aero Rancho.

O Corredor Sul é formado pelas Avenidas Costa e Silva e Gury Marques e pelas Ruas Calógeras e Rui Barbosa e fará a conexão dos terminais Morenão e Guaicurus com o centro da cidade. Apenas a obra da Rua Rui Barbosa foi feita, mas com recursos do Reviva Centro. As obras começaram na Avenida Calógeras, mas foram paralisadas.

O Corredor Norte contempla as Ruas Bahia, 25 de Dezembro e Alegrete, além das Avenidas Coronel Antonino e Cônsul Assaf Trad, e ligará os terminais General Osório e Nova Bahia.

PROGRAMA

As obras dos corredores têm como objetivo melhorar a velocidade média dos ônibus, diminuindo o tempo das viagens. O projeto de implantação dos corredores estava previsto desde 2007, mas os recursos foram aprovados em 2011, na gestão de Nelson Trad Filho.

Previstos no Plano de Mobilidade Urbana de Campo Grande, em vigor desde 2015, as obras só começaram em 2016, durante o mandato do então prefeito Alcides Bernal.

A intervenção passou a ser realizada pelo Exército, por meio de convênio, que em 2018 foi rompido e assumido por empreiteiras.

FATALIDADE

Bebê de 2 meses morre engasgado em bairro de Campo Grande

Caso aconteceu no bairro José Tavares na manhã desta terça-feira (26), e suspeita é que a criança tenha se engasgado com leite

26/08/2025 18h30

Bebê, que tinha completado dois meses nesta terça-feira (26), morre engasgado em Campo Grande

Bebê, que tinha completado dois meses nesta terça-feira (26), morre engasgado em Campo Grande Foto: Freepik

Na manhã desta terça-feira (26), um bebê de apenas dois meses morreu engasgado, no bairro José Tavares, em Campo Grande.

De acordo com informações, a mãe do menino, quando percebeu a gravidade do problema, começou a gritar pela vizinhança em busca de ajuda. Duas moças foram até a casa da mulher para auxiliar, mas sem sucesso.

A mãe ainda tentou ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seguiu as orientações do atendente, mas o tempo longo de espera - 30 minutos - foi o suficiente para o menino perder a vida.

A principal suspeita é que o bebê tenha se engasgado com leite materno, e ele completou dois meses de vida justamente nesta terça-feira, que terminou de forma trágica para a mãe e família.

ENGASGAMENTO

Obstrução de via aérea por corpo estranho líquido ou sólido, popularmente conhecido como engasgo, ocorre quando um objeto ou alimento fica preso na garganta, bloqueando a passagem de ar para os pulmões.

É uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um "caminho errado", durante a deglutição.

O engasgo é considerado emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.

A causa de engasgamento em adultos é devido à falta de mastigação adequada de alimentos, principalmente  de carnes, pães e grãos.

Já em crianças, os engasgos ocorrem pela dificuldade em engolir a própria saliva, ingerir líquido na posição deitado ou encostado, deitar o bebê após refeição sem ter arrotado e engolir pequenos brinquedos ou outros objetos.

Até os três anos de idade, a criança não controla a mastigação e a deglutição de alimentos devido à falta dos dentes molares, estrutura importante na trituração de comida sólida.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 94% de casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de sete anos.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul afirmou que as consequências do engasgo para o corpo humano variam de leves à graves. Veja:

  • Falta de ar: a obstrução da passagem de ar pode causar dificuldade para respirar, resultando em falta de ar.
  • Desmaio: em casos mais graves, a falta de oxigênio pode levar a uma perda de consciência.
  • Danos cerebrais: se o cérebro não recebe oxigênio suficiente por um período prolongado, pode ocorrer danos cerebrais permanentes.
  • Asfixia: se a obstrução não for removida a tempo, pode ocorrer asfixia, podendo que pode ser fatal.
  • Lesão na garganta: em alguns casos, a tentativa de remover a obstrução pode causar lesões na garganta.
  • Morte: a junção de asfixia, falta de ar e danos cerebrais, causados pelo engasgo, pode levar o indivíduo à óbito.

A forma de sinalizar/alertar que você está engasgado é colocar as duas mãos entrelaçadas sobre o pescoço, como se estivesse sendo enforcado.

PREVENÇÃO

Algumas atitudes simples previnem que uma pessoa engasgue. Segundo o Corpo de Bombeiros, é aconselhado mastigar bem os alimentos e evitar falar ou rir na hora de comer.

Para crianças menores de quatro anos, é indicado oferecer alimentos picados e amassados. Para crianças que são independentes e já se alimentam sozinhas, é necessária a supervisão.

O QUE FAZER EM CASO DE ENGASGO?

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, em caso de engasgo, a primeira atitude a ser tomada é acionar a Corporação através do número 193.

Caso a pessoa esteja consciente, é aconselhado que ela tussa até eliminar o objeto/alimento. Se a tosse não for capaz de expelir o corpo estranho, a saída é recorrer para a Manobra de Heimlich.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica que pode salvar a vida de alguém, caso esteja engasgada. O método pode ser feito em si mesmo ou em outra pessoa.

Veja o passo a passo para desengasgar uma pessoa:

  • Posicione-se atrás da vítima
  • Enlace a vítima, com os braços, ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro)
  • Feche uma mão e abra a outra
  • Posicione a mão fechada sobre a área entre o umbigo e o diafragma da pessoa
  • Faça movimentos para dentro e para cima, em formato da letra "J", como se quisesse levantar a vítima do chão, até que o corpo estranho seja eliminado

* A mão aberta deve orientar e acompanhar a outra. 

Caso a pessoa esteja inconsciente, a manobra de Heimlich deve ser realizada imediatamente.

"A manobra consiste em aplicar pressão abdominal rápida e forte na área entre o umbigo e o diafragma da pessoa, com o objetivo de criar uma corrente de ar que empurra o objeto para fora da traqueia", afirmou a assessoria de imprensa da corporação.

Acidente

Após 6 horas de interdição e fila de 20 km, BR-262 é liberada

O grave acidente que tirou a vida de dois caminhoneiros, na manhã desta terça-feira (26), exigiu o trabalho de equipes de segurança e do Corpo de Bombeiros para restabelecer o fluxo do trânsito

26/08/2025 18h02

A carreta bitrem ficou atravessada na pista no acidente que envolveu três veículos

A carreta bitrem ficou atravessada na pista no acidente que envolveu três veículos Divulgação PRF

O trânsito da BR-262 foi liberado cerca de 6 horas após a colisão frontal entre duas carretas, que tirou a vida de dois caminhoneiros, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 96 quilômetros de Campo Grande. A paralisação do tráfego gerou um congestinamento de 10 km em ambos os sentidos da pista. 

Embora parte dos veículos de carga de médio porte e dos carros de passeio tenha sido liberada para pegar o desvio pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo, as carretas tiveram que esperar a liberação do trecho, no quilômetro 262.

Com a violência do impacto, a carreta bitrem ficou atravessada na pista e o outro caminhão perdeu o controle, atingindo a lateral de um terceiro veículo antes de parar. O condutor do caminhão que teve a lateral atingida não ficou ferido.

Guinchos foram enviados ao local do acidente para retirar as carretas. Para remover os destroços, uma equipe do Corpo de Bombeiros utilizou mangueiras já no final da tarde em torno de 17h10 iniciaram a limpeza da pista, jogando as ferragens para a margem da rodovia.

 

 

 

Acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 11h40. O caminhão-baú seguia no sentido Campo Grande/Ribas do Rio Pardo, e a carreta bitrem vinha no sentido contrário quando houve o choque frontal. O impacto foi tão violento que ambos os motoristas morreram no local.

Uma terceira carreta também se envolveu no acidente e teve a lateral atingida, mas o motorista não ficou ferido.

A PRF informou que os caminhões envolvidos no acidente não transportavam carga.

Durante a interdição, o tráfego de automóveis e veículos de carga de médio porte foi desviado pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo.

 

 

