Caravana da Sudeco começa por Campo Grande e Dourados impulsionando a economia local

Conforme já antecipado pelo Correio do Estado, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) desembarca em Mato Grosso do Sul com a 'Caravana Sudeco', entre os dias 20 e 26 de março, com diversas ações que pretendem impulsionar o desenvolvimento econômico da região, como o acesso ao crédito para pequenos empreendedores e micro e pequenas empresas.

Em 2023, a Caravana da Sudeco percorreu diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul, lançando novas linhas de financiamento, como o FCO Mulher Empreendedora, FCO Irrigação e FCO Leite. Já neste ano, o foco será o fortalecimento do desenvolvimento local, com ênfase na geração de empregos e renda.

Durante o evento, que conta com o apoio do governo federal, os participantes terão acesso a uma variedade de serviços, incluindo orientações sobre diferentes fundos de financiamento, oficinas sobre convênios, palestras do Sebrae e atendimento ao público.

Rose Modesto, Superintendente da Sudeco, ressalta a importância da Caravana para o desenvolvimento regional, enfatizando o acesso facilitado a fundos de financiamento com condições favoráveis.

"Nosso objetivo é impulsionar o crescimento econômico, especialmente para os pequenos e microempresários. Através da Caravana, estamos proporcionando oportunidades para ampliar negócios, gerar renda e criar mais empregos na nossa região", destaca a superintendente.

As atividades em Campo Grande ocorrerão nos dias 20 e 21 de março, no Mercadão Municipal, das 09h às 17h. Em Dourados, serão nos dias 25 e 26 de março, no Centro de Convenções, das 09h às 17h. A Caravana continuará percorrendo outras cidades do Centro-Oeste e Distrito Federal ao longo do semestre.

Programação:

Campo Grande (20 e 21/03 - Mercadão Municipal em Campo Grande - 09h às 17h)

20/03

09h - Credenciamento

09h a 12h - Abertura com Ministro do MIDR

14h - Palestra: FCO na prática: Aprenda como obter crédito e impulsionar o seu negócio. (Sebrae)

15h - Oficina do FCO e Carta Consulta

16h - Oficina da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, o Programa – SIDAGRO

9h às 17h - Atendimento ao público realizado pelas instituições financeiras e equipes de convênios e fundos

19h - Caravana Itinerante



21/03

09h30 - FCO e Carta Consulta

10h30 - Palestra Fungetur ( Cressol )

14h às 17h10 - Workshop sobre convênios ( Formato: Virtual pelo Teams):

14h Abertura do evento dentro da Caravana da Sudeco



14:20h Inserção de Proposta no Transferegov.br e Formalização de Convênio Palestrante: Lisenir Ferreira Gomes – Coordenadora de Formalização



14:50h Projeto básico e acompanhamento da execução de convênios que tenham como objeto obras e serviços de engenharia Palestrante: Stenio Rodrigues Barboza - Coordenador de Projetos de Desenvolvimento Regional



16h Acompanhamento da Execução dos Convênios que tenham como objeto aquisição de equipamentos

Palestrante: Manoel Mescia Costa – Chefe da Divisão e Acompanhamento de Execução



16:40 Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial Palestrante: Durcinéia Abreu Saldanha da Cruz – Coordenadora de Prestação de Contras)

Inscrições

Os interessados deverão acessar o link (https://forms.office.com/r/ibkw0E0Xmd) e efetuar a sua inscrição mediante o preenchimento do formulário próprio.

14h - FCO na prática: Aprenda como obter crédito e impulsionar o seu negócio.

15h - Oficina do FCO e Carta Consulta

9h às 17h - Atendimento ao público realizado pelas instituições financeiras e equipes de convênios e fundos

Dourados 25 e 26 /03 - Av. Guaicurus, 2030 - Novo Parque Alvorada, Dourados - 09h às 17h

25/03

10h - Abertura

15h - Oficina do FCO e Carta Consulta

16h Oficina da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, o Programa – SIDAGRO

9h às 17h - Atendimento ao público realizado pelas instituições financeiras e equipes de convênios e fundos

26/03

10h - Oficina do FCO e Carta Consulta

11h - Palestra Fungetur ( Cressol )

14h - Palestra: FCO na prática: Aprenda como obter crédito e impulsionar o seu negócio. (Sebrae)

15h - Oficina do FCO e Carta Consulta

9h às 17h - Atendimento ao público realizado pelas instituições financeiras e equipes de convênios e fundos

Carreta Banco do Brasil (dia inteiro e todos os dias)

Para participar, basta realizar a inscrição clicando aqui!

