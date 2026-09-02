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Carreta que caiu em rio após ponte desabar é retirada após 20 dias

Acidente aconteceu no dia 13 de agosto e operação foi complexa devido ao peso da carreta e condições do local; motorista morreu no acidente

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

02/09/2026 - 17h15
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A carreta que caiu no Rio Taquari após o desabamento da ponte da MS-168, no trecho que liga as regiões pantaneiras Paiaguiás e da Nhecolândia, no dia 13 de agosto, foi retirada do rio nessa terça-feira (1°), após quase 20 dias de trabalho.

A tentativa de retirada do veículo foi iniciada no dia acidente, mas devido as condições do local e o peso da carreta, a operação se tornou completo e exigiu o trabalho de mergulhadores e três guinchos.

A retirada foi realizada por uma empresa acionada pela seguradora responsável pelo veículo, que mobilizou os três guinchos utilizados. Depois de dias de tentativas e preparativos, a carreta foi içada e retirada do rio.

O motorista Alexandre de Freitas, 49 anos, morreu no acidente. No dia, Alexandre carregava carga de lingotes de concreto e estava sozinho. A ponte de concreto armado cedeu enquanto o veículo passava e desabou, o veículo caiu no rio e parte da ponte caiu sobre o veículo.

Freitas ficou submerso no rio e foi resgatado por equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, já sem vida.

Emergência

Nesta quarta-feira (2), o Governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por 180 dias em Corumbá, Ladário e Coxim em razão do colapso da Ponte João Wenceslau Leite de Barros, sobre o Rio Taquari.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O desastre foi classificado como “colapso de edificações e queda de estrutura civil”, com nível de emergência II.

Na prática, o decreto permite que órgãos estaduais sejam mobilizados para atender os impactos provocados pelo desabamento, recuperar os acessos e reconstruir a estrutura.

Também fica autorizada, nos casos previstos pela legislação, a contratação emergencial de obras, serviços e equipamentos sem licitação.

Segundo o decreto, a decisão foi tomada depois de uma visita técnica realizada pela Agesul. O relatório produzido pelos técnicos confirmou o colapso da estrutura e subsidiou parecer favorável da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Tentativa de Fuga

Preso usa ferro para cavar parede de cela e levanta suspeita de fuga em MS

Jovem de 18 anos teria usado peça retirada de um tanque quebrado para abrir a estrutura do banheiro; caso é investigado como possível tentativa de fuga.

02/09/2026 17h48

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Estabelecimento Penal de Bataguassu, onde dano em parede de cela levantou suspeita de preparação para fuga.

Estabelecimento Penal de Bataguassu, onde dano em parede de cela levantou suspeita de preparação para fuga. Foto: Divulgação Agepen.

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Uma abertura encontrada na parede do banheiro de uma cela do Estabelecimento Penal de Bataguassu colocou a unidade em alerta e terminou com a transferência de detentos para Campo Grande. O dano teria sido provocado por um preso de 18 anos com um pedaço de ferro retirado da estrutura de um tanque usado pelos internos.

A alteração na parede foi identificada na manhã de segunda-feira (31), durante procedimentos realizados na troca de plantão na Cela 2 da Galeria A. Diante das características do dano, surgiu a suspeita de que a abertura pudesse estar sendo preparada para uma tentativa de fuga.

Segundo informações da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o buraco não chegou a atravessar completamente a parede da unidade prisional.

Após a descoberta, a cela foi isolada e passou por uma revista. A direção do estabelecimento também iniciou uma averiguação para identificar como o dano havia sido provocado e se outros internos poderiam estar envolvidos.

Durante os procedimentos, um dos presos assumiu a responsabilidade pela abertura na parede. Ele estava recolhido na unidade por furto e deverá responder também pelo dano causado ao patrimônio público.

Os detentos teriam quebrado um tanque utilizado para lavar roupas dentro da própria cela e retirado um pedaço de ferro da estrutura. A peça teria sido usada para começar a escavar a parede do banheiro.

Transferência para Campo Grande

Como medida de segurança, o jovem que assumiu a autoria e os demais presos alojados na mesma cela foram retirados do Estabelecimento Penal de Bataguassu.

Na terça-feira (1º), o grupo foi transferido para a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I, em Campo Grande.

O episódio também foi comunicado à Polícia Civil, que registrou o caso como dano qualificado contra o patrimônio público e deverá investigar as circunstâncias em que a estrutura da unidade prisional foi danificada.

A direção do presídio solicitou ainda a realização de perícia técnica na cela. O exame deverá apontar a extensão do dano, as características da abertura e fornecer elementos que ajudem a esclarecer qual seria a finalidade da escavação.

Suspeita de fuga será investigada

Embora a abertura não tenha atravessado a parede, a forma como o dano foi realizado levantou a hipótese de preparação para uma fuga. A suspeita, no entanto, ainda dependerá das diligências e do resultado da perícia para ser confirmada.

Além do preso que assumiu a autoria, deverão ser ouvidos os demais internos que estavam na cela e os policiais penais envolvidos no atendimento da ocorrência.

A investigação também deverá verificar se o jovem agiu sozinho ou se houve participação de outros detentos na quebra do tanque e na abertura da parede.

Com os depoimentos, a análise da cela e o laudo pericial, a Polícia Civil deverá esclarecer se o episódio se limitou ao dano à estrutura do presídio ou se fazia parte de uma tentativa de violação do perímetro de segurança para possibilitar uma fuga.

7 de Setembro

PRF reforça fiscalização nas rodovias de MS durante feriadão

Operação começa sexta-feira e segue até segunda, com atenção a excesso de velocidade e ultrapassagens

02/09/2026 17h30

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Foto: PRF / Divulgação

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado da Independência. A Operação Independência 2026 começa na sexta-feira (4) e segue até segunda-feira (7), período em que a expectativa é de aumento no movimento nas estradas.

As equipes serão distribuídas em trechos considerados estratégicos e devem concentrar as abordagens em infrações que estão entre as principais preocupações durante os feriados, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, direção sob efeito de álcool e falta do cinto de segurança.

A fiscalização também vai verificar o transporte de crianças, incluindo o uso correto da cadeirinha e dos demais dispositivos de segurança.

Sem restrição para veículos

Ao contrário de operações em que há horários específicos para circulação de veículos de grande porte, não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF manterá ações de combate a crimes nas estradas, com atenção ao transporte de drogas, armas e outras cargas ilícitas.

A PRF recomenda que os motoristas façam uma revisão básica antes de pegar a estrada, principalmente nos pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água.

Também é necessário conferir a documentação do motorista e do veículo e planejar paradas para descanso em viagens longas. Em caso de chuva ou neblina, a orientação é reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação aos demais veículos.

Em situações de emergência nas rodovias federais, o contato com a PRF pode ser feito pelo telefone 191.

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