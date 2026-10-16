Carro afunda em cratera e motorista cobra responsáveis por prejuízo em Campo Grande

Volkswagen Virtus ficou preso em cratera aberta após o asfalto ceder na Vila Margarida, em Campo Grande; motorista conseguiu sair antes de o veículo afundar - Marcelo Victor

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Um motorista passou por momentos de tensão na noite desta quinta-feira (15), depois que o asfalto cedeu e seu carro afundou em uma cratera na Vila Margarida, em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 19h20, quando o comerciante Antônio José da Silva estacionava em frente a um mercado da região. Apesar do susto, ele conseguiu sair do veículo antes que o buraco aumentasse.

Em entrevista ao Correio do Estado, o proprietário contou que havia chegado ao estabelecimento e aguardava a saída de outro automóvel para ocupar uma vaga, quando percebeu que o chão começou a ceder sob seu Volkswagen Virtus.

“Eu senti que o solo cedeu. Desci para ver o que era e vi que estava sendo tomado pela água por baixo”, relatou.

Ao perceber a situação, Antônio procurou ajuda de pessoas que estavam próximas para tentar empurrar o carro para trás. No entanto, a abertura no asfalto aumentou rapidamente, impossibilitando a retirada do veículo.

Segundo ele, o automóvel levou cerca de meia hora para afundar completamente. Durante esse período,a parte dianteira ficou sustentada pelo para-choque, que acabou cedendo.

“O para-choque ficou preso ali na frente, mas embaixo era um buraco só, não tinha mais o que fazer”, explicou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local ainda durante a noite. Conforme o motorista, os militares amarraram o veículo para evitar novos deslocamentos, mas a retirada dependia de um guincho.

Antônio afirmou que tentou conseguir o serviço, porém enfrentou dificuldades devido às condições do tempo.

Um dos pontos questionados pelo motorista é a realização de serviços de pavimentação no trecho poucas horas antes do incidente.

De acordo com Antônio, comerciantes da região relataram que o asfalto havia sido refeito na manhã de quinta-feira, enquanto chovia. Ele também contou que, durante a tarde, um trabalhador esteve no local para realizar mediações da pavimentação.

“Chegou um rapaz de moto e disse que o superior dele pediu que viesse fazer a medição do asfalto que tinha sido feito”, afirmou.

O motorista disse que chegou a retirar seu veículo do local a pedido do trabalhador, mas retornou ao comércio no início da noite, quando ocorreu o afundamento.

Embora tenha mencionado a existência de intervenções relacionadas à rede de gás na região, Antônio afirmou não saber qual empresa executou a pavimentação nem quem deverá responder pelos danos.

Até o momento das entrevistas, não havia confirmação sobre a causa do rompimento do asfalto ou eventual relação com os serviços realizados anteriormente.

Além dos danos ao veículo, Antônio enfrenta a incerteza sobre quem será responsável pelos custos da retirada e dos reparos. O motorista afirmou que não possui seguro e ainda não conseguiu calcular o prejuízo.

“É triste, né? Porque quem vai arcar com esses prejuízos? Ainda vou esperar para ver o que pode ser feito”, desabafou.

Segundo ele, representantes da MSgás já haviam sido informados sobre a ocorrência e deveriam realizar uma avaliação no local. O proprietário também mencionou a necessidade de verificar a situação da tubulação de água, já que havia vazamento na cratera.

Apesar da presença de pessoas que foram observar a situação, Antônio afirmou que ainda aguardava uma solução concreta.

“Eu estou aguardando aparecer alguém responsável pelo local”, disse.

O motorista pretende buscar esclarecimentos sobre a responsabilidade pelo ocorrido antes de decidir quais medidas adotará para solicitar o ressarcimento dos prejuízos.

O Correio do Estado entrou em contato com a Águas Guariroba, Prefeitura de Campo Grande e MSGás (Governo de Mato Grosso do Sul) para saber de quem é a responsabilidade do prejuízo.

A Águas Guariroba informou que a retirada do carro e o prejuízo financeiro não são de sua competência, mas que uma equipe foi enviada ao local para saber se a rede de água foi afetada.

"Não é nossa intervenção. Uma equipe seria direcionada ao local para verificar se nossa rede foi afetada em virtude do que ocorreu, mas essa intervenção realizada no local não foi feita pela Águas Guariroba", disse a concessionária.

A Prefeitura de Campo Grande informou que uma equipe técnica esteve no local para averiguar o afundamento do asfalto.

"Conforme informações levantadas pela equipe técnica da Sisep, a concessionária MSGÁS realizou recentemente uma obra de ampliação da rede de gás no trecho. A responsabilidade pelos reparos no pavimento é da concessionária. Com a queda do veículo, houve o rompimento da rede de abastecimento de água. A Águas Guariroba é responsável pelos serviços necessários para reparar os danos na rede de água.

O trecho já está devidamente sinalizado para garantir a segurança de motoristas e pedestres", informou a prefeitura por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

A reportagem aguarda a resposta da MSGás.